皮膚上作畫 扭轉刻板印象 「紋」藝美學大匯演

【明報專訊】紋身常被視為叛逆的象徵，但其實它也是一門獨具魅力的藝術形式，風格迥異的紋身藝術家以皮膚當作畫布，呈現個人美學。兩名香港著名紋身師下周將於上環舉辦紋身展Tattour HK，匯聚世界各地合共34名紋身師，展開為期3天的「紋」化交流！他們不僅擁有專業技術，更將藝術融入紋身的每一筆，從手稿至紋身作品，讓大眾了解紋身文化。

若非紋身愛好者，可能不知道每年世界各地都會舉辦大大小小的紋身展；香港也不例外，去年香港會議展覽中心舉行的大型紋身展，便有超過160名紋身師參加，除了籌辦比賽，亦設有即場為客人紋身的環節。而今年5月亦將有由香港紋身學校 RGB Academy 主辦的首屆Tattour HK，邀請34名來自韓國、日本、英國、美國等地的頂尖紋身師來港獻技，呈現高質素紋身工藝。他們將會在現場紋身、展示手稿、印刷作品、紋身作品等，讓大家了解紋身的藝術特質。

雲集34名紋身高手 展示手稿、作品

自古以來，紋身都是一種「標籤」。在古老的民族，它是部落圖騰，也是社會地位象徵；在中國古代，它被用於刑法，作為「罪人」標籤；上世紀的水手則用來記錄航海旅程、思念的家人，是保佑自己的圖案，更是客死異鄉時的身分認證。而香港，過往「左青龍右白虎」的古惑仔形象深入民心。但時至今日，紋身不再局限於某些群體，逐漸褪去「不良」的刻板印象，不少人以紋身留下刻骨銘心的人生印記，更成為追求個人風格的時尚標記。愈來愈多人熱愛這種以沾墨細針在皮膚作畫的藝術形態，紋身師的數量隨之增加，風格愈趨多元。

「從我們的角度，紋身文化包含着藝術成分，我們透過紋身展想告訴大家，紋身師也是一名藝術家，紋身文化亦是一種藝術文化。」RGB Academy主理人之一Jimmy Yuen如是說。他與另一主理人Dust Wu同是香港著名紋身師，皆擁有近20年經驗。Jimmy熱愛mandala、tribal、dot work、geometric紋身風格，追求點線細緻度，曾為鄭秀文、竇靖童、陳偉霆、張家輝等名人紋身；Dust在行內更有「龍王」美譽，以龍的作品見稱，主要是傳統日式風格，用色強烈，具個人特色。今年他們首次策劃紋身展，除期望帶來耳目一新感覺，更希望將紋身藝術含量呈現出來，探索它作為一種藝術形式的價值和美感。

近期許多畫家入行 紋身風格多變

或許有人質疑，紋身師能等同藝術家嗎？Dust直言，許多紋身師也會認為紋身就是一份工作、「搵食工具」，「特別在香港的環境，面對每天的生活壓力，所有事情都很緊迫，大家認為以紋身來掙錢也很理所當然。但是如果你問我，我認為紋身師本來就應該是一名藝術家」。紋身師不僅懂得使用紋身工具，也同樣具有繪畫才能。他續指：「成為一名紋身師，如果只做紋身的話永遠都不會進步，因為紋身不過是一種技術，總有一天會學懂；但如果你是紋身藝術家，就會想不斷提升自己，每日不斷畫畫，擴闊自己紋身藝術的領域。」

Jimmy說，感覺以前的畫家多少有點看不起紋身師，但如今反而有許多畫家入行，令紋身風格更多變，「基本上畫什麼都可以變成一個獨特的新風格」。他表示以前紋身行業相對封閉，大概只有4至5種風格，例如純黑色的圖騰風格tribal，龍鳳為主的傳統日式風格，黑灰色寫實素描風格black and gray，以航海及水手生活為主題的old school，還有一種以生化機械為主題的biomechanical。Dust補充，以前紋身更像一種地下文化，因為它在許多國家都不合法，但隨着時代轉變，行業變得開放，基本上只要懂得畫畫及有足夠紋身技術就能夠成為紋身師。因此數之不盡的新風格出現，如小清新、水彩、線條、手繪風、傳統變奏、凌厲畫風等，慢慢衍生出各式各樣的新一代紋身藝術風格。

韓式小清新風格先鋒 像真度高

是次參展的34名紋身師皆有獨特且原創的風格，並藉着熟練技術，使紋身作品完美呈現在人體皮膚上。Jimmy欣賞的紋身師，包括來自韓國的Doy（IG：@tattooist_doy）。他極具人氣，也是韓式小清新風格的先鋒，在IG上擁有超過43萬追隨者。客人遍佈世界各地，當中不乏知名影星，如Brad Pitt、Lily Collins，也包括K-pop組合東方神起、少女時代成員等。其作品偏向小型素描，像真度較高，色彩細膩，由人像至貓狗肖像、花朵等，都能變成具輕盈感及優雅的圖案，有人形容其作品「像水彩畫一樣，輕輕灑點水就有褪色般的精緻」。他亦致力為韓國紋身師爭取合法化，皆因紋身在韓國被視為醫療程序，須擁有醫生執照才能為他人紋身。

至於走傳統日式風格的Dust，就更欣賞加拿大紋身師Waterstreet Phantom（IG：@waterstreetphantom），擁有12年紋身師經驗，擅長當代日式風格及插畫感圖案。不論是傳統或現代風格，他總能找到角度，創造出獨一無二的設計。Dust表示Waterstreet Phantom除了紋身工作以外，亦花長時間畫畫，因此從作品中能夠看出其技術。

現場有展覽區，展示各紋身師的畫作和手稿，讓參觀者深入了解創作理念和風格，就算非紋身愛好者也能大開眼界。而有別於以往的紋身展，Tattour HK不設比賽。Jimmy表示在場的都是高水平紋身師，毋須以比賽分高下，「大家一起分享紋身技術，像是在同一間紋身店內工作，彼此是朋友，既開心又沒有競爭，一起來玩3天，我認為這樣才是一個好方式呈現紋身文化」。Dust分享紋身師也會遇到樽頸位，想有進步空間，跟世界各地不同的紋身師交流就是提升自己的機會，「因為每個人都有一些技術的小秘密、畫畫技巧等，大家透過紋身展交流，互相分享，絕對獲益良多」。活動期間，同場還有戶外空間，提供各種餐飲和潮物攤位，讓大家全方位感受紋身文化。

Tattour HK 2024

日期：5月3至5日

時間：中午12:00至晚上9:00（5月5日至晚上7:00）

地點：上環信德中心4樓展覽及活動空間

票價：$190（1日票），$520（3日票），另加$12平台手續費

網址：bit.ly/3VZPah8

文：陳真紀

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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