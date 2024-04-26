字字珠璣 訴說社區人文故事

新蒲崗過去是主要的製造業基地，Milk Design工作室創辦人兼產品設計師利志榮伙拍年輕設計師李鴻健，以家具為載體將「塑膠箱」轉化為傳達意義的文字部件，如圖中的「辶」。（展覽提供）

【明報專訊】在人類的發展過程中，文字的出現逐漸取代了圖案，傳遞日常信息，在一筆一畫中道出細膩情感和故事。AIRSIDE GATE33藝文館正舉行「愛你一萬字」展覽，以文字為靈感，透過不同藝術載體，將人與人、人與社區之間的歷史及故事轉化為創作。

展覽邀請10個當代藝術單位，包括手繪字藝術家Katol Lo、平面設計師Jonathan Mak、設計工作室Milk Design主理人兼工業設計師利志榮、字體設計師陳濬人等，將從社區蒐集到的故事融入作品，帶領參觀者從啟德出發，深入了解與該區相連的九龍城、新蒲崗、土瓜灣、黃大仙中獨有的文化和人情味。場內分為4大主題展區，展出藝術裝置和互動作品包括以土瓜灣街坊贈字匯成的「贈字無限鏡房」，在鏡房內折射出無限祝福；以黃大仙祠為創作靈感的「文字空間」，藝術家創作出糅合「光、道、心」3個字型與意義的全新立體文字玩具雕塑，傳遞祝願；更有藝術家重塑九龍城社區的元素與聲音，化成沉浸式影像體驗；最後的象形文字家具，讓參觀者重溫新蒲崗中「香港製造」的崢嶸歲月。

「愛你一萬字」當代藝術聯展

日期：即日至6月12日

時間：上午11:00至晚上9:00

地點：AIRSIDE 3樓GATE33藝文館

網址：bit.ly/442gT2F

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