變身精靈飛舞光影間 尖沙嘴沉浸花海打卡

特色飲品--大家可於NAKED CAFÉ BAR稍作休息，上午11:00至晚上6:00會供應不同款式的花茶，晚上6:00後則提供雞尾酒。把花茶、特飲放在吧枱上，也會看到繁花湧現的效果。圖為桂花柚子氣泡飲（左）及玫瑰蜜桃氣泡飲（右）。 （各$48／杯）（曾憲宗攝）

櫻吹雪--喜歡櫻花的話，櫻花樹下必定是你逗留最久的地方。（曾憲宗攝）

花の書--花の書會自動翻頁，大家亦可站在它面前做出翻書的動作，拍出來的影片更具「魔力」。（曾憲宗攝）

【明報專訊】繁花美景令人目不暇給，但只用雙眼欣賞未免有點可惜。為期半年的「NAKED FLOWERS花舞光影展」，讓大家在各種互動裝置下以不同形式感受絢麗的花花世界，不單有視覺與聽覺的享受，更能嗅到花香，加上一杯花果梳打，完美成就一次五感花之旅程。

現於尖沙嘴1881舉行的「NAKED FLOWERS花舞光影展」，由日本知名光影創意單位NAKED, INC.策劃，以花卉為主題，透過投影、互動裝置、香氣及飲品，帶大家走進一個能夠以視覺、聽覺、觸覺、嗅覺、味覺去體驗的花花世界。NAKED, INC.由藝術家村松亮太郎於1997年創立，比teamLab更早出現於日本的藝術圈子，擅長運用投影結合不同技術，創作出充滿趣味及互動的裝置藝術。NAKED在日本亦擁有其藝術餐飲店，例如東京代代木公園及明治公園旁的TREE by NAKED。團隊亦常為日本各地著名景點創作夜間投影活動，包括京都二條城、東京鐵塔及滋賀縣彥根城等。至於首度來港的「NAKED FLOWERS花舞光影展」，剛於台北展出完畢，團隊亦為香港站注入一些新元素，如設有提供花果梳打及冷泡花茶的NAKED CAFÉ BAR，讓大家欣賞完展覽後，可於館內稍作休息，更可將飲品置於吧台投影位置，觀賞花卉影像隨杯子邊緣慢慢擴展，甚具詩意。

8展區多互動 一吹蒲公英種子散落

是次展覽場地面積接近10,000平方呎，分8個展區，除了單靠眼睛欣賞，大部分裝置亦歡迎觀眾齊齊互動，如在野生花園展區中，你只要站在指定位置，便能看到牆上的春日花田出現一隻宛如蝴蝶的小精靈，細看小精靈，原來是你的影子，這時你可擺動身軀，看着擁有翅膀的「你」在花間飛舞。你亦可走到巨型蒲公英前輕輕一吹，欣賞蒲公英種子漫天散落的景象。除了各式各樣的花朵，細心聞一聞，會發現現場散發着多種不同香氣，原來大會特別與美妝品牌法國嬌蘭合作，在場內散發品牌4款香氛，讓大家感受花之美的同時，亦可得到嗅覺的體驗。●

8大打卡位逐個睇

1.花の書

甫進場便看到一本巨型的花の書，它就像被施了魔法一樣會自動翻頁。書本其實是導覽，介紹大家即將看到的各個場景及會遇上各種花朵的秘密。

2.芬芳花園

沿路往前走，兩旁設有巨型花朵。走近它們，除了嗅到香氣，也會看到花瓣飛舞出來的畫面。

3.野生花園

只要站在指定的互動位置，你的影像便會出現在牆上，同時一雙「蝴蝶翅膀」也會「生長」在你的影像之上，這時你便會化身成「小精靈」，隨意在花間起舞。

4.綻放花園

你知道自己最像哪一種花嗎？站在牆前，你的專屬花朵便會在牆上綻放，看它的花語與你的人生格言是否匹配？

5.花の微觀世界

在現場所見，這是一個最多人排隊打卡，也是最考攝影師功力的場景，因為這個小房間四面都是鏡子，透過多重鏡面反射，四周反映出投射在地面的花朵和影像，加上影像會不停轉動，儼如走進萬花筒般的世界。

6.花朵小徑

同樣由鏡子砌成的花朵小徑，走着走着，眼前會綻放出無限的花朵，如散落的花瓣飄在小路上，變成一條花瓣隧道。

7.櫻吹雪

在日本的櫻花季，NAKED團隊常常會製作以櫻花為主題的投影，即使來到香港，也不忘把櫻花帶來。觀眾除可坐在大樹下欣賞櫻吹雪，感受被夢幻般的櫻花包圍，也可把手放在牆壁前擺動，欣賞櫻花綻放的效果。

8.與世界連接の蒲公英

這是村松亮太郎在全球展出的藝術項目，讓象徵和平的花朵在世界各地綻放。這裏有兩棵巨型蒲公英，只要對着適當位置輕吹，蒲公英種子便會隨風飄散，像把祝福和平安傳送到世界每一角落。

「NAKED FLOWERS 花舞光影展」香港站

日期：即日至10月27日

時間：上午11:00至晚上10:00（晚上9:00最後入場）

地點：尖沙嘴廣東道2A號「1881」G17B號舖及地庫

費用：成人$180，優惠票$150

網址：www.ttt-workshk.com

文：顏燕雯

模特兒：Ceci Lam

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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