辨識播放內容 自動調整模式 Samsung 85吋AI電視 4K畫質變8K

AI升級--Samsung正式在港推出新一代的AI智能電視Neo QLED系列，當中最高階的Neo QLED 8K QN900D系列內置了NQ8 AI第三代處理器，令人工智能運算能力提升，而畫質及音質也有更佳表現。（設計圖片，黃志東攝/Vanit Janthra@iStockphoto/明報製圖﹚

【明報專訊】今年可說是人工智能（AI）的豐收年，繼智能手機後，智能電視也開始強化AI功能。例如Samsung便為今年新推出的電視型號加入更強勁的AI處理器，能將4K畫質倍線至8K，並因應用家觀看的內容而調整顯示模式，又或智能分析畫面中的音效，做出背景與人聲分離的效果；甚至連接家中智能系統，以更聰明的方式控制不同家電，正式把AI帶入屋。

GPU快2.2倍 CPU快30%

繼早前推出AI手機之後，Samsung上周亦在香港發布新一代AI智能電視Neo QLED系列。當中最高階的Neo QLED 8K QN900D系列，內置了NQ8 AI第三代處理器，其AI神經網絡處理單元（NPU）速度是第二代處理器的兩倍，同時搭載比舊處理器快2.2倍的GPU和快30%的CPU，神經網絡數量亦從舊處理器的64增至512，令新電視的AI運算能力大幅提升。

動態增強模式 睇波流暢

電視AI可用來幹什麼？廠方首先用來提升畫質，將4K畫質倍線至8K，廠方宣稱經AI運算，相比真正8K影片有接近90%的畫質表現。另外，AI系統能根據播放的內容和用家的使用習慣，自動調整顯示模式，例如當辨識到正播放球賽時，便轉為動態增強模式，運用演算法令畫面快速移動的主體動作更流暢清晰。

此外，機內亦設有AI自動遊戲模式，用家可為不同遊戲加入不同設定，毋須每次打機都重新調校一次。

主動降噪音效 對白更清晰

除了畫質之外，音質亦能透過AI提升。主動式降噪音效功能可以分析播放內容的音頻，從而將場景中的背景聲音和房間裏的環境噪音隔離，以突出影片中的人聲，對白內容更清晰；配合主體追蹤環迴聲效功能，能將聲音與畫面動作同步以提升臨場感。同時，電視設有自主修正音效功能，可調整音頻輸出，以適應播放內容和空間的聲學環境，無論所處的空間大小都能得到一致的音效。

AI節能模式幫電視省電

新系列電視除了應用AI來提升畫質及音效，廠方也在連接家居智能系統上加入更多功能。其中新增的AI節能模式，根據廠方內部研究，宣稱能將能源消耗降低23%而不影響用家體驗。另一方面，用家能在SmartThings電視應用程式中顯示3D家居地圖，清楚看到不同設備，並可以調節照明、溫度、空氣品質、耗能等不同數值。廠方亦更新了電視的Tizen OS作業系統，透過登入不同帳戶，為不同家庭成員推薦符合其個人喜好的影片。新系列亦支援Philips Hue Sync電視應用程式，能分析電視播放的內容，自動調整智能燈泡Hue的亮度，並於影片、遊戲和音樂模式之間切換。●

Samsung Neo QLED 8K QN900D系列

尺寸：65吋／75吋／85吋

解像度：7680×4320像素

處理器：NQ8 AI第三代處理器

連接：4×HDMI、3×USB Type A、USB Type C、LAN、光纖、藍牙5.2、Wi-Fi 6E

重量（連坐枱架）：30.2kg／40.4kg／53.4kg

售價：$42,980／$79,980／$119,980

查詢：3698 4698﹙Samsung﹚

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com