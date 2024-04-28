打開垃圾：劏房戶撐環保 回收不難，難在冇空間

康寧大廈居民有時會把中大型雜物放在樓梯間，其中一部寫着「好的 可用」的抽油煙機，正反映基層「用得唔好嘥」的心態。（梁景鴻攝）

【明報專訊】未到8月，垃圾徵費未實施，走塑令實行的第一周，香港互聯網上已怨聲載道，有人埋怨政府，也有譴責環保人士累全港。在觀塘劏房大廈，雖有基層街坊不滿當前環保政策，他們卻樂意回收；平衡環保和民生，不妨從劏房戶入手。

簡介：垃圾收費計劃討論足足廿年，這減廢火車頭終將在今年8月開動。垃圾打包後不再視不見為淨零成本，只盼大家想多一步，從源頭減廢，多多回收。經濟誘因加上監察執法，能否推動不太環保的人踏上減廢旅途？這欄目邀請社會各界打開朝夕相對的垃圾，一同設想在不遠的將來，人與垃圾將經歷不一樣的關係。

打開劏房戶垃圾袋

本月中，綠惜地球、香港理工大學賽馬會社會創新設計院和明愛牛頭角社區中心合作，在觀塘康寧大廈做了一次劏房戶垃圾審計。3個機構想找出基層家庭日常垃圾的產生模式，找出可以減廢的環節，再為居民建議減廢方案，務求在垃圾徵費實施後，推進環保同時避免生活開支大增。

康寧大廈有9層，共有100多個單位，不少單位為一劏4至5戶的劏房戶，每戶居住面積通常只有約100呎。有7戶居民參加審計計劃，他們毋須刻意改變丟垃圾的習慣，只需把廚餘與其他垃圾分開裝載，如常扔進機構提供的指定垃圾袋，每晚拿上天台給機構職員拆袋、磅重和記錄。

如分類回收 年省約400 元買袋錢

先說驚喜結果：4月15到21日共7天，7戶人家交給機構盤點的垃圾中，可回收與不可回收的垃圾重量比例為6.92比1。如果他們日後願意將可回收的垃圾送到回收點，就可選小一點的指定袋，如本身每天要用一個15公升的指定袋（1.7元），分類回收後只需用5公升（0.6元），那麼每天可節省1.1元，一年下來便可省401.5元；堆填區的負擔也會減輕。

機構職員在天台放了一個磅，7個桶（塑膠、紙料、金屬、廚餘、受污染回收物、不可回收垃圾、其他可回收物）。參與者把垃圾帶上來後，職員會問參與者家中人數、有沒有大型垃圾，看看垃圾袋中有多少廚餘、乾淨回收物和不可回收的物品，記錄後再跟參與者解釋該袋垃圾的回收潛力。

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑說：「比如附近垃圾站有紫色廚餘桶，很多時候街坊不知道這些資訊。收到的垃圾中，有乾淨回收物，有玻璃、塑膠，也有些不可回收或者受污染，如沒有洗乾淨的外賣盒、紙巾、收據紙，我們會逐類告訴街坊這些物品的回收性質，如果7天的垃圾量變化反映出他們的生活習慣，比如哪一天垃圾量特別多，我們也會告訴他們。」分析數據後，機構還會再辦工作坊，了解基層減廢的策略和限制。

膠袋膠樽冇位晾乾 無暇去指定回收點

盤點活動第一天，郭女士與兒子一起上天台讓職員打開垃圾，但發現家中還有幾個剛清洗過的酒瓶和日用品膠樽，兒子下樓再取。他們家的垃圾量較多，郭女士說，她估計不了每天會扔多少垃圾，因劏房空間小，廚餘等物容易發臭，她每天會扔幾袋垃圾到大廈的垃圾桶。

機構在盤點活動前，曾與居民一起估算每日垃圾容量，選合適的指定垃圾袋。郭女士一家三口用了一個15公升的指定袋，正好裝得八成滿。原來郭女士是單親媽媽，一人要照顧兩個小孩，又要上班養家，對徵費政策了解不多，「之前都聽過徵費，以為是一袋袋秤重（計算費用），最近才發現原來要自己買袋」。

她頗支持徵費，認為香港的環保進度已經落後，「其他地方好似上海（單位生活垃圾處理費）那些都做得幾好」，也笑言自知垃圾袋中有很多可以回收的膠袋。不過，她說劏房戶做回收的困難，空間狹小是一大難關：「有時候我們的膠袋可以回收，但它濕了或髒了，沒地方晾乾。我頭先叫仔仔回家取的幾個樽，我平時很少這樣做，你都知道我們所謂的廚房，只得幾塊板，洗完都不知道要怎麼擺。」

郭女士不擔心徵費增加生活開支，她說若決心回收，最後須付出的垃圾費可能不多。不過，這個雙職媽媽還未有時間到附近的綠在區區回收點回收，「我見去回收的，多數都是比較得閒的老人家，不用返工」。

憂徵費加劇非法棄置問題

盤點活動的第一和第三天，有反對徵費的住戶來「踩場」。Francis支持環保，但堅決反對垃圾徵費。他說自己日程較緊湊，沒有時間參加盤點。他家不是劏房，但住在康寧大廈已逾10年，預計徵費會加劇大廈本身的垃圾處置問題。

「之前天台這裏堆滿大件垃圾，碌架牀、牀褥、衫、紙皮、木板、雪櫃都有，居民不願意扔去垃圾站，放在這裏倒樓清潔工又不管，最後要畀幾千蚊請人清走。」Francis認為，徵費之後，天台將重現違規扔垃圾的情况。

他自言平日就分類回收做足本分，如「紙一份，膠樽、膠袋，總之膠就一份」，拿去回收點回收，家中的垃圾袋則重用購物而來的膠袋，「盡量做，做得幾多得幾多」。「其實唔使佢講，有少少時間咪做咗佢，徵費多餘。」

「現在政府放風，盧文端（中國和平統一促進會香港總會理事長）都話不要做，大方向是不要做，不要搞這趟渾水。」Francis續指，徵費政策出錯，政府就要認，不能在公眾教育未做足的情况下硬推，「你去跑馬拉松，一個未練過走去跑全馬，唔好話全馬，半馬、10k、千五你都死」。

綠惜地球的職員聽到Francis的意見，自然無奈，但記者發現他有不少洞見。從康寧大廈天台望向鴻昌大廈一方，可見兩座大廈間有片小空地，Francis指若政府有心推環保，應參考日本的做法，在這片公用空間多設置回收桶，「這裏的單位這麼小，很難分類，大件垃圾又怎麼抬去垃圾站，這些（設置回收桶）才可以教育到人」。此外，他亦呼籲政府源頭管制商家過量包裝，從源頭減廢，令香港回到他童年（1960、70年代），香港人沒有多少垃圾的時光。

參與者近九成垃圾可回收

陳永傑形容，「環保不是100和0，中間可以有走盞」。如果街坊看到回收潛力後，很願意也有能力跟隨機構的回收方案，是最理想的情况；但若家中空間有限，時間也緊絀，也可以「行多一步，不需要一次過做晒」。

香港人習慣每日扔垃圾，他說這是良好的衛生習慣，不過只要分開儲存乾濕垃圾，即使存放多天，衛生風險也不會大增。當然，他坦言有些家庭的垃圾要日日清，如一戶參與盤點活動的人家，因家中廁所去水有問題，會把排泄物放置垃圾袋中，「這些我明白，減廢要通人情」。

可幸的是，7天的盤點期間，即使居民的垃圾袋中有不少本來可回收的物品，因沒有清洗乾淨，以致無法回收，最終可回收的比例仍佔87%。陳永傑說：「很多時候大家見到膠包裝就扔，但是你洗一洗，或分開放，就可以回收。」他憶述，有居民告訴他，家中實在無法做清潔回收，但若大廈有公用回收空間，他們很願意使用。

社區客廳可助回收？

幾年前，理大曾與不同團體合作，就洪水橋一幢6層高的綜合大樓，設計了一個「社區共融廢物處理中心」方案。它包含Francis提到的公眾教育目的、陳永傑提倡的公用回收空間，也能一定程度處理郭女士想回收但家中沒有位置的問題。在理大2020年12月發表的項目報告中，團隊建議新一代垃圾站不應該只有處理垃圾的用途，還應該成為尊重清潔工、共同學習資源回收的設施。這個方案中，預留了一層讓居民做資源回收、共享、維修工具借用和環保活動。

明愛將在今年夏季啟用賽馬會「聚首壹塘」社區客廳，選址亦在康寧道。這個空間，有沒有可能擔上社區回收的角色？明愛牛頭角社區中心督導主任秦詩韻回應道，社區中心普遍關注環保議題，視之為社區教育，也關注受影響的人如清潔工，中心同事常在中心內自發回收。

對新成立的社區客廳，他們很想多放一部廚餘機，鼓勵街坊做回收和分類，但發現未必有足夠位置，因空間已有不同用途，如包括廚房、飯廳和洗衣站等，不過仍會發掘可能，保留一定回收空間。

住戶：環保應合乎成本效益

香港社區組織協會上周二聯同基層街坊往立法會申訴，建議議員敦促政府檢討垃圾徵費。協會提出，基層普遍認同保護環境的重要，但目前社區回收點不夠便利，建議加開周日及黃昏流動回收站，以及增設電子回收箱及廚餘機。就劏房大廈在徵費時會遇上的問題，協會指出目前居民有互相幫鄰居丟垃圾的習慣，徵費後或不復在，也有居民為節省開支，亂扔垃圾的隱憂。

政策針對民生 忽視商家責任

近日網民檢討政府的環保政策，指措施多針對市民生活，少處理商家的責任。協會也認為，目前過度包裝成風，「生產者責任制」要同步推展，也應參考海外做法，規範大型商舖向自備環保袋或循環餐具的顧客提供回贈，又或設置按樽制度，鼓勵綠色消費。

住在康寧大廈的林女士說，她不特別支持或反對徵費，但無論最後政府決定徵或不徵，都應把權衡過的利弊和效益給市民知道，以理服人。她說環保人人都支持，但如果代價太大，不合乎成本效益，那用道德來綁架市民是無謂的。

林女士說，政府應把數據公開，看看徵費能幫到環保多少，也要有清晰配套，在市民無力自行配合徵費時，要提供求助途徑。她也希望政府不要離地思考，「基層家庭有啲人體力勞動完一日返屋企，無可能費煞思量諗一張櫈點回收，點樣鋸爛一把地拖，真係一件幾痛苦嘅事。我瞓都瞓唔夠，屋企啲嘢又好阻埞，壓力好大，好憤怒」。

離開康寧大廈，記者看到樓梯間有兩部雪櫃，也有一部貼上便條紙寫着「好的 可用」的抽油煙機。雖然這些雜物理應扔到垃圾站，放在這裏有消防隱患，但也反映居民不願隨便丟棄可用之物。陳永傑說，基層是最環保的，很少購物，也習慣「用得唔好嘥」，但目前的環保政策宣傳方向，未能將政策「入屋」。現在距離8月垃圾徵費實施只餘不足100天，輔助基層減廢，協助各業順利過渡，各方仍需繼續努力。

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 梁景鴻

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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