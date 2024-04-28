【明報專訊】香港4月22日開始走塑首階段，網上怨聲載道，盡是各種紙製木製竹製即棄餐具如何不濟：切不開豬扒的竹刀、遇熱變形的紙羹、難以大口吃的平面木羹。即棄膠餐具突然在回憶中變得美好非常，彷彿膠刀一定能把豬扒輕鬆「劈」開。檢討這些替代品固然必要，政策甩漏也要追究，但這些人人懷念的即棄膠餐具只是塑膠垃圾問題的冰山一角而已。

因為早已自備餐具多時，沒有被這輪走塑困擾，但每星期面對家中一大堆準備回收的塑膠包裝垃圾卻總令人煩惱。目前，聯合國正討論有約束力的《全球塑膠公約》，盼減輕塑膠污染，自去年11月開始討論以來，不同持份者角力，石油化工企業極力游說，宣傳塑膠無罪、循環再造才是解決塑膠污染之道，反對禁止原生塑膠（virgin plastic）生產；環團則主張必須限制原生塑膠的生產，甚至主張完全放棄塑膠使用，方能根治問題，並指摘聯合國太顧及商界利益。這場由1970年代開始的「膠戰」，也進一步白熱化。

塑膠在1940年代出現，由於廉價、輕盈加上可塑造性甚高，1960年代起很快便攻入工業、醫療、飲食各範疇，即棄塑膠用品更成為優游生活的象徵。超過半世紀後，塑膠淹沒地球。根據經濟合作暨發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD） 2022年的Global Plastics Outlook，全球生產的塑膠2019年近4.9億噸，其中四分之三成為垃圾，大部分送到堆填區，但2200萬噸則棄置於環境，包括河流、大海、池塘。該報告估計，如果什麼都不做，到了2060年，全球塑膠生產及塑膠垃圾將增加近兩倍，情况不可持續。

塑膠因為無法降解，又不像玻璃金屬等物料容易循環再造，塑膠垃圾對環境的禍害已成共識，微塑膠對人類健康的可能影響亦一直引起關注。回顧這場膠戰，各地首先對治的便是膠袋氾濫，相繼禁止免費提供膠袋；然後再輪到塑膠即棄餐具。繼蘇格蘭及威爾斯後，英格蘭亦在去年1月宣布禁用即棄膠餐具，並在10月實施，但不包括預製餐點及外賣食物膠盤，被環團批評不夠徹底。下一個要處理的便是塑膠包裝。英國政府今年計劃禁止一些水果蔬菜用塑膠包裝，並已得到一些大型連鎖超市支持。歐洲議會最近亦通過法例，設定了減少包裝的目標（到2030年減少5%，到2035年減少10%，到2040年減少15%），特別針對塑膠包裝；由2030年開始禁止一些即棄塑膠包裝，例如酒店提供的盥洗用品迷你裝、獨立分量的包裝（例如茄汁、糖及其他調味料）、新鮮蔬果的塑膠包裝等都會禁止。

這些限塑措施要改變半個世紀以來的習慣，當然引起不少反響。以英格蘭的禁令為例，BBC去年9月報道，禁用即棄膠餐具前夕，不少商戶仍不清楚禁令亦未準備好。不少消費者抱怨木製即棄餐具不好用。至於歐盟的法例牽連甚廣，立法過程經過多方漫長討價還價，餐飲業及款待業組織、農民組織都反對管制；回收業發達的國家跟其他國家對規定重用容器亦各持己見，最終法案作出不少讓步，例如沒有制定商戶使用重用容器的比例，只要求鼓勵使用。當然，如此繁複的規定在各國落實時會遇上什麼困難難以預料，但畢竟仍有6年時間。

回收謊言

限塑不易，但社會又早意識到塑膠氾濫的禍害，那麼循環再造又如何？這也是石油化工業及使用塑膠包裝的企業的一貫主張。不過，不少環保人士對此卻甚有保留，論者也一直懷疑回收塑膠的經濟效益及是否環保，傳媒亦不時有相關調查報道。美國全國公共廣播電台，National Public Radio, NPR） 2020年曾發表一篇名為How Big Oil Misled The Public Into Believing Plastic Would Be Recycled（〈石油巨企如何誤導公眾相信塑膠會被回收〉）的報道。記者花了數月查閱塑膠業界的文件，又訪問了一些前官員，結論是石油及塑膠包裝業一邊製造新塑膠賺錢，一邊向公眾推銷一個明知不能實現的理想，那就是大部分塑膠都可循環再造。報道指，業界其實一早就知道循環再造不能解決塑膠污染問題，一篇1974年的演說便坦言對循環再造塑膠是否合乎經濟效益有很大疑問。塑膠業學會（Society of the Plastics Industry）前主席Larry Thomas向NPR坦言：「如果公眾認為循環再造有效，他們就不會擔心環境。」報道引述了業界代表Steve Russell否認有心誤導消費者，雖然明白外界對塑膠回收的疑慮，重申業界多年來一直承諾確保所有塑膠都可以循環再造。報道亦指出，對油企而言，塑膠是大生意，每年從塑膠製造賺4000億美元，隨着未來對石油需求減少，油企自然希望塑膠業務能繼續賺錢。

於是，塑膠能否有效率再造、循環再造是否足以走出塑膠污染，成為環保人士跟石油化工業及商界一大爭議點。油企化工界近年積極反擊，加強宣傳塑膠優勢，力抗所謂對塑膠的「妖魔化」，強調塑膠是無辜的。這場論戰的戰場更燒至學校。《華盛頓郵報》今年2月便有一篇報道稱，塑膠業界近年積極到學校「說好塑膠故事」，向學生解釋污染「不是塑膠的錯，而是人類的錯」，並警告禁塑膠會令超市和醫院大亂，聲稱塑膠污染可以提高個人責任、產品發明及改善循環再造技術來解決。

這口徑跟近日石油化工業在《金球塑膠公約》的游說戰如出一轍。據《金融時報》報道，埃克森美孚正是牽頭反對限制原生塑膠生產的企業。代表國際化工大企業的國際化工協會聯合會（International Council of Chemical Associations, ICCA）委託Oxford Economics的研究報告，指出原生塑膠不止應用於生命周期短的即棄產品，也用於高質素的醫療產品及建築用品，限制原生塑膠生產無可避免會推高價格，亦推高替代物料的價格，從而推高物價、不成比例地加重低收入者負擔，而且替代物料亦可能增加溫室氣體排放。報告結論可能有點老掉牙，就是應對塑膠污染需要小心翼翼的政策，並將可能的後果減至最小，不建議限制原生塑膠生產。

石油化工業的形象向來不好，而且塑膠生產有利可圖，自然拚命反抗，但其提出的質疑卻不無道理。一些環保人士以煙草商過往的宣傳戰比擬，認為石油化工業不斷吹噓塑膠是可循環再造的物料，有如煙草商當年嘗試說服煙民，有濾嘴的煙比沒有濾嘴的煙健康。不過，這類比是否完全恰當？雖然塑膠污染有目共睹，但塑膠的確在日常生活中用途廣泛，似乎跟百害無一利的煙草難以比擬。

循環經濟

只要細心思考，環保其實意味着減少消費，但當消費促進經濟的觀念根深柢固時，政府如何又環保又促進經濟，其實很難自圓其說，於是，回收成為近年政府及商界的一大板斧，力推循環經濟（Circular Economy）。不少企業都作出環保承諾，例如雀巢承諾2025年其產品不再使用任何不可回收的塑膠；P&G承諾把2030年將使用的原生塑膠減少一半。不過，不少論者早就指出，雖然塑膠可以回收，但要有效收集及分類很昂貴。因為塑膠有不同種類，要分類自然要人力物力，為免弄壞機器，塑膠也要經清潔才能回收。最大問題是，再造塑膠質素會隨再造次數下降，亦即最終無法循環再造。不過近年商界吹噓有新技術，跟一般機械再造（mechanical recycling）以溶解等物理方法將塑膠品製成膠粒不同，化學再造（chemical recycling）改變化學結構。然而這些新技術卻屢遇阻滯，環團及傳媒亦揭發這類回收廠遠遠不如商家聲稱般神奇，大部分進入回收廠的塑膠垃圾都沒有再造，亦發現這些廠使用更多能源，對環境影響甚於原生塑膠生產，而且經濟效益成疑。據《紐約時報》今年4月5日一篇報道，美國人每年丟棄的塑膠垃圾約有3600萬噸，是最多塑膠垃圾的國家。非牟利組織Beyond Plastics最近統計，即使美國僅存的10家化學回收廠能夠滿負荷運轉，只能合共處理約45.6萬噸塑料垃圾；亦即僅僅將長年10％以下的塑膠回收率提高一個百分點。

當然，我們還可以期待生物再造（Biological Recycling）。近年不少初創企業研究生物回收塑膠方法，尋找可以降解塑膠的生物加以研究，他們相信一旦找出方法，便可以製造出永恒的循環再造。2021年，有研究團隊發現了3萬種具有分解塑膠潛力的酶。但這只是首階段，科學家還要把這些酶改造，提高其吃膠能力。不過，這些酶能否發展成大規模回收技術、其對環境影響又如何，現在仍言之尚早。

人類跟塑膠愛恨交纏，要分手一定不會容易；塑膠不會一夜消失，也不會有萬靈丹讓世界無痛減廢。這除了技術經濟問題外，還關乎人生觀，涉及問題千頭萬緒，因此可以預料，這場膠戰不會短期內終結。但在這場論戰中，無論政府、石油公司、生產商、環保人士以及傳媒都列出數據和案例詳細討論，有心了解事件來龍去脈的都可以自行閱讀思考。要全世界停用塑膠是否實際？如果不能，那又有什麼方法處理塑膠污染？每個方案的利弊是什麼？生活便利及環保又如何取捨？這些討論遠比研究哪款即棄餐具好用麻煩得多，但卻是成熟社會的必須。

文˙林康琪

編輯•王翠麗

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