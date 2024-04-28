周日話題：走塑前後跟網民對辯感想

【明報專訊】2024年4月22日世界環境日，香港正式實施管制即棄塑膠政策（下稱：走塑政策），管制不同塑膠製日常用品，包括即棄塑膠餐具，香港外賣文化盛行，管制影響席捲全城。即棄塑膠餐具被其他稱為「環保的即棄餐具」所取代，由於實用性低馬上成為極具爭議的話題，網路紛紛湧現不同「即棄環保餐具」用家的狼狽分享，異口同聲批評餐具「廢」、「不好用」、「易爛」、「材質令口感不好」、「即棄餐具一點都不環保」等。環保人士主張「即棄餐具」同樣帶來環境問題，建議市民在許可情况下自備可重用餐具。後來演變成只要出現跟走塑政策有關的帖文，底下都是激烈的爭辯……

做到什麼程度才是環保？

例如環保人士分享自備餐具的方法及經驗引起市民的不滿，出現大量譴責環保團體及「環保L」（即環保人士）帶起這擾民政策的留言，甚至出現略為失控的言論，包括：「環保L士全部死晒就最環保！」、「環保Ｌ×全家」，評論要支持環保就必須「乜膠都唔好用」、「唔好冲涼」、「唔好搭lift」，把環保極端化！留言者一般認為環保應該由心而發，不應立法強制，強制會使人反感。網民又稱：「環保我不反對，但要合理！要有配套！」到底為什麼要限塑？塑膠產品琳琅滿目為何先限外賣餐具？用即棄紙、木等材料代替是否就是環保？到底做到什麼程度才是環保呢？

作為其中一個受責對象（2009年開始支持環保，後來成為環境教育工作者，一直關注垃圾議題），我的感受是：市民對環保，對走塑政策的目的都不太了解！產生誤解，質疑成效，為什麼有那麼多環境問題還沒被解決，卻要推那麼擾民的政策向小市民開刀？環保人士源頭減廢聲音大，市面上替代餐具失效，市民彷彿沒有任何選擇，只能自備餐具，如遇上工作地點只能吃外賣，不方便取得水源清洗又會引起衛生問題。到底環保人士說自備餐具是冷嘲熱諷？還是真的可行？由於許多不解，市民情緒高漲，網絡上支持／反對方各執一詞，難以有效溝通，加深對立。

一直以來我都是以「個人實踐」及「環境教育」達至環境保護的目的，而環境保育其實也包含「政策」及「研究」的範疇，4個面向其實都互為影響。環境問題有別於一般問題，通常都涉及「公共領域」，跟社會的行為模式有關，意思是環境問題很多時牽涉了人、非人類生物，以及自然環境，如果只單純考慮個人行動自由，就會影響了非人類生物及環境，我們稱之為「環境倫理」，環境倫理可使人類在對待大自然時行為有所遵從，走往理想的目標，而倫理可作為環境法規的基礎，將人的行為加以規範，以達至環境保育。當環境受到一定程度的破壞或污染時，就會使用環境法規來規範人們的行為。

人均年棄約1940件膠餐具

全球過去70年製造了超過100億噸塑膠，當中被回收的不到一成，一成垃圾焚化處理，八成不是在堆填區就是落入了自然環境之中，塑膠製品難以分解，如果繼續大量生產或會加劇塑膠垃圾對環境的污染。根據跨國科學家團隊研究顯示，每年有1270噸塑膠垃圾由城市經溪流及排水道進入海洋。而就「我的山海日誌」計劃過去3年半在香港淨灘時做的海洋垃圾統計數據顯示，即棄塑膠餐具從不缺席。據環保署數字及管制即棄膠餐具諮詢文件，香港塑膠及發泡膠餐具每日棄置量多達200噸，粗略估算相當於全年棄置146億件膠刀叉，即人均約1940件。這是一大理由為何即棄餐具在芸芸塑膠製品之中被選中作規範。

學習台韓租借可重用餐具

走塑政策不論是餐廳及市民均需要時間來適應，例如餐廳是否能提供適合使用的替代餐具。而原來替代餐具供應商稱新餐具須有特定操作方式，不同食物須配合特定餐具，這又是市民需要重新了解的地方。而考慮到「即棄替代餐具」仍然不環保的意見，環保團體一直提議香港須建立可重用餐具租借服務，這是同樣有限塑令的台灣及選擇以重用代替限制的韓國使用的做法。把租借系統建立起來，提供「A點借，B點還」的方式以方便市民平日的生活習慣，加大走塑的便利度。在台灣有些服務是利用通訊軟件借還，而在香港其實也有一些選擇，例如是以網頁平台租借杯、餐盒；以八達通租借餐盒；商場以App提供餐盒＋杯借還服務，或是大學校園建立借用餐盒系統。留意到市民對這類新服務產生不少誤解，未知借用動機及操作、清洗流程，未必可建立使用信心。長遠這是一個更環保又可配合香港外賣文化需要的一大選擇，需要更多宣傳及推廣。

環境教育在環保政策實施時扮演了重要的角色，卻常被忽略，政策是從上而下的帶動環保，較為強硬，如果沒有教育輔助令人理解政策目的，就會產生鴻溝，加深誤解，這件事同樣可套用在垃圾徵費上。在環境保育上，有了研究才能推展政策，有教育才能理解政策，有所理解才能改變態度，有了適切的配套才能帶起社會的變革。

有市民說環保L只關心即棄塑膠餐具，但其實環保L也非常關心香港的生態，4月22日環諮會建議通過新田科技城環評，意味着有可能為大灣區僅餘的國際級濕地帶來史無前例的破壞，危害多種瀕危及近危物種的棲息地！當大家的焦點都在餐具如何不好用，環保L都去死時，環保L希望大家可以關注新田，不要讓石屎把漁塘都填了，替代餐具可以改良，但石屎倒下去，濕地回不來。

文˙大便妹

編輯•王翠麗

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