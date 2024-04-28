街知巷聞：游走界限 街坊談新舊花墟

走上旺角大球場與界限街體育館之間的花墟徑，沿途鳥語花香，周日有外傭在此聚腳，亦見悠閒放狗的街坊。（鄧宗弘攝）

CC說上世紀五、六十年代，大坑東道把窩仔山木屋區與富人區又一村相隔，但窮人子女亦會入讀又一村學校（右後方）。（鄧宗弘攝）

花墟導賞員兼舊街坊CC（左二）、新花墟街坊Joyce（右一）和Spencer（右二）夫婦、與基督教香港信義會金齡薈服務統籌員Tammy在界限街旁的花墟公園（即昔日花墟所在地）合照。（鄧宗弘攝）

【明報專訊】怎樣才算是理想的居住環境？時勢所迫的話，有瓦遮頭便是家；如果有些本錢，窗外有綠油油的草地，鳥語花香，都是不錯的選擇。旺角花墟一帶正好對着數個球場與公園，堪稱鬧市中的綠洲。隨着重建計劃出爐，歷經變遷的花墟又會再一次變身，家園會變得更好嗎？記者邀請花墟導賞員，與新花墟街坊一同游走界限街與大坑東道，跨代對談花墟歷史。

新舊花墟位置不同

先介紹私家導賞團的成員。導賞員CC十歲前住在窩仔山的木屋區，見過舊花墟盛况，自2014年為社企「基督教香港信義會金齡薈」帶領花墟導賞團。隨團團友是Joyce和Spencer夫婦，搬進花墟約兩年，看中這區交通方便、環境舒適。Spencer說：「這裏比較多樹和球場。如果在市區，廢氣就吸得多，有樹氣吸下就很少。」

兩代街坊所指的花墟並非同一地方，現在花店林立的花墟道，是1980年代後才成型。CC小時候所見的花墟，意指沿界限街近旺角大球場的地攤，即現時花墟公園所在地。

我們從花墟公園出發，追溯花墟歷史。現在每逢農曆新年，花墟公園球場會舉辦年宵市集，Joyce和Spencer曾途經外圍。他們住在花墟道一帶住宅大廈，活動範圍大多圍繞界限街體育館，鮮少散步至花墟公園，原因之一是公園不能放狗。導賞當天是周日，花墟公園球場內有外傭組隊打排球。

站在花墟公園，幻想時光倒流，CC將舊花墟歷史娓娓道來。1860年，清朝按《北京條約》割讓九龍予英國，界限線西至昂船洲，東至九龍炮台，以南範圍歸英國管轄。根據歷史專家研究，界限線上設數個通關點，大坑東道花墟是其中一個，開關時間規定為每天早上6時至日落之後，九龍新界人們往來。一眾導賞團友身處花墟公園，CC說：「如果根據《北京條約》，現在你站的位置（花墟公園）已經是新界，過了（界限街）馬路才是九龍。」

昔日擺地攤 煤氣燈賜光

一行人拾級而上至花墟公園高地，CC指向一枚相信來自清軍的古炮，據稱於1960年移山時發現。翻查歷史照片，本應敵對的英國駐軍與清兵會一同合照，「英軍不怕清兵，（因為清兵）不夠他們打。這些炮只是防禦後方（山上）的山賊 」。

關口人流帶來商機，有指由於英界以內的外國人喜歡買花，因此新界花農南下至界限線大坑東道關口附近，造就大量花檔集結。1898年《展拓香港界址專條》將英國管轄範圍進一步擴大至深圳河以南，即使界限線的圍欄統統拆除，但早已扎根的花墟，生意依舊興旺。

1950、60年代，CC孩童時代游走舊花墟，鄰近木屋區的居民會自製乾花，「小時候見過（賣）一些曬乾的雞蛋花，還有白蘭花、香花」。花檔以地攤形式擺賣，就像今日的天光墟，不過更熱鬧。「就像三不管那樣，政府管不到，它又不定期開檔收檔，好像天光墟。到年尾就好旺，這裏整條由彌敦道到界限街，都是那些地攤。」其時檔販無水無電，靠「煤氣燈」賜光。

時至今日，花墟公園內不見有關其歷史的紀錄。CC早年帶領導賞團，仍可憑藉公園門外豎立的兩個舊花卉工會標牌作為簡介；今天非但牌子不見蹤影，地磚亦已重新鋪砌，找不到立柱的痕迹。「鋸去那年，我曾經寫給1823說，政府可不可以保留這裏。不只我，還有一些香港的歷史研究家想保留這兩個牌。」可惜CC與其他保育人士的期望落空，標牌終被拆除，下落不明。

貧富一街之隔 山頂睇「免費波」

國共內戰過後，大量移民南遷香港，無處安居只好於山邊搭建木屋。CC的父母亦是其中一分子，選擇於窩仔山（又名主教山）、即大坑東一帶落腳。我們從花墟公園高地下山，沿達之路走到大坑東道馬路，可遙望因發掘前深水埗配水庫聞名的主教山。CC小時候住在木屋，父母只租住其中一部分。Spencer好奇問道，那時不是自行搭建木屋的嗎？原來「劏房」早已出現，木屋亦有包租公，分租一間木屋予不同家庭。

木屋生活不易，CC聽父母說過1962年颱風溫黛的災情，風前已經把家當暫託於鄰近的七層大廈，「剩下碌架牀搬不了，將那些小孩——就是我們——放在上格牀，下格牀就浸了，全部都是黃泥水」。大風一吹，有些連屋頂都吹走，可怕畫面刻在居民的回憶裏，「那時候新聞都無報道」。

花墟村連年發生火災，是花檔搬遷的導火線。不過，CC說不止花墟村，大坑東一帶木屋區亦經常遭遇大火，有說法懷疑是其時政府逼遷之計。1957年，市政局決定拆遷花墟村，改建為九龍區公園，圍封期間仍有花檔於鐵絲網外擺賣。

花墟回憶不只是買賣花的人，CC憶述小時候叔伯會帶他上花墟的山頂，免費看旺角大球場的足球賽事，山頭逼滿人，統統是買不到票的球迷。那是香港足球的黃金歲月，「以前五六十年代香港足球很厲害的，南華大戰九巴、東昇、愉園」。導賞當日，旺角大球場上演香港超級聯賽，場內觀眾稀疏，而置身花墟公園山頂，視野遭樹木與球場圍欄遮擋，已經不能再睇免費波了。

貧富差距只是一路之隔，那邊廂是窮人聚居的大坑東，這邊廂卻是富人社區又一村。沿山而建的木屋區早年沒有學校，窮人子女要跨越大坑東道這條「貧窮線」，就讀所謂的貴族學校「又一村學校」。父母把CC的哥哥送來讀幼稚園，母親後來堅稱CC沒有就讀，但他卻懂得唱校歌。「我很有回憶在這裏上過課」，他為這不解之謎想了個合理解釋：「原來那時幼稚園是有旁聽的。」又一村學校至今仍運作，繼續伴隨該區發展。

前英軍體育設施 多公園球場

從啟基學校橫過大坑東道及界限街，我們愈來愈接近現為人熟知的花墟。舊花墟已成公園，窩仔山邊木屋不復存在，依舊不變的是幾片草地。CC對現居花墟道的Spencer說：「以人口比例來說這裏有很多球場，所以好開揚，你屋企周圍都是球場。」Google地圖上，警察體育會及球場、大坑東遊樂場、界限街遊樂場、旺角大球場及花墟公園可連成U型，是市區少見的相連草地。

這些球場曾是陸軍球場，CC引述歷史指英軍設有很多體育設施，軍人在內踢足球、打馬球。小時候他與朋友會跨越鐵絲網，潛入球場嬉戲。Joyce問難道不會被捉到嗎？「那些英軍一捉住你，你就要幫他們剪草。」CC笑言自己走得快，不用像小伙伴困在球場一整天剪草。

鬧市綠洲 休憩放狗好地方

花墟徑往花墟道方向，沿路樹蔭伴隨雀鳥歌聲，步行體驗相當愜意。Joyce提到正值周末，花墟徑才比較繁忙，平日夜晚途人不多，夫婦二人會帶同愛犬，循小徑圍繞界限街遊樂場散步。在此休憩不止他倆，界限街遊樂場是少數設有室外乒乓球枱的康文署場地，Joyce說每天清晨六七時已經有人打球，「夜晚可以到八時多，還聽到『噠噠噠噠』」。

夫婦清晨還會聽到另一聲音，「窗外的冷氣機台『吱吱』叫」。Joyce發現每逢入春時節，天氣比較涼，雀鳥聲特別明顯，「一大早八時已經嘈喧巴閉」。聽起來像是抱怨，其實二人更擔心重建對雀鳥的影響，「到時無晒啲樹」，「雀仔唔知去晒邊」。

CC說起花墟徑的幾棵古樹名木，其中一棵心葉榕坐落旺角大球場的花墟徑入口旁，只見樹根跨越圍牆兩邊，牆身明顯較相鄰的舊，「（花墟明渠）蓋渠時候承諾過保護這棵樹，不可以傷害這棵樹」。另有一棟垂葉榕的樹齡同樣60年以上，位處界限街一號體育館，惟體育館納入重建範圍。這些古樹會否受保護，導賞團友議論紛紛。

市建局提出於花墟修建水道公園，讓十多年前覆蓋的明渠重見天日。其實該區歷史與水息息相關。CC着大家留意旺角通菜街、西洋菜街、洗衣街及豉油街等街名，均與農業及工業有關，「以前水養活很多人，於旺角這一帶」。水從何來？其中一條河流源於畢架山，循大坑東道往下流；另一條從獅子山出發，兩河於現時花墟徑界限街入口交滙。國共內戰後難民南遷，區內人口密度增加，染污原本乾淨的河流，明渠覆蓋工程最終在2010 年 12 月完成。CC期望水道公園重設明渠的話，可從源頭清潔水源，減少異味。

盼重建保育花墟歷史

市建局稱希望以重建解決地區問題，針對花墟一帶交通擠塞及人車爭路情况，增建公眾地下停車場。周日買花者眾，我們沿花墟道走，的確看到不少私家車泊在花店門外。Spencer說花墟道塞車並非常態，平日夜晚甚至有人在放狗。「他（市建局）說要解決塞車問題，平日都無塞車，只是星期日塞。」他認為應該從源頭解決違例泊車，而不是興建停車場。

至於阻街問題，Joyce見過花店將貨品擺出馬路的黃色方格，經食環署人員提點執法，店舖已經變得自律。住在花墟兩年，她評價只是買花佳節歸家較麻煩，整體居住環境頗舒服。

參與過這次私家導賞團，加上近日因應重建的報道，Joyce才認識到花墟以及昔日木屋區的歷史，感覺官方保育工作似乎較差，「很傷感，又這樣無咗一個歷史」。帶團多年的CC坦言，從花卉工會的標牌被拆一事，可見民間難以爭取保育。中環一些古蹟也有立牌簡介歷史，但舊花墟模樣似是在時光中被遺忘。

「以前的花墟就保留唔到㗎啦，已經完咗。」CC說今昔花墟印象很不同，從前父親歲末踩着單車，看着舊花墟燈火通明，「那時過年比較隆重」。當時花檔是一攤攤，而不是一間間地舖。舊花墟已經沒什麼留下，工會標牌若果沒有被丟棄，他希望可以重新豎立，為歷史作證。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 鄧宗弘、網上圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 利永倫

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