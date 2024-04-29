姿治通鑑：手肘長屈 招肘管綜合徵

【明報專訊】近日一名患者憂心忡忡前來求診，訴說她右手無名指及尾指在手肘彎曲時感到麻痹，例如提起電話接聽時，曲手肘睡覺時，又或用筷子夾餸菜入口時，都會感到麻痹。患者向醫館求醫，被誤診為腕管綜合徵，花了兩個月也醫治不好，病情亦每况愈下。在詳細檢查後，我診斷為肘管綜合徵，跟因為正中神經受壓而導致的腕管綜合徵，根本是兩碼子的事。

前臂內側、尾指、無名指麻痹

導致肘管綜合徵是因為手肘長期屈曲，令尺神經受到過大拉伸而引致神經腫脹和發炎，一旦擠壓便引發神經壓迫症狀，令到前臂內側、尾指和無名指感到麻痹。除此之外，若手肘附近筋腱變厚或手肘退化出現骨刺，亦會令肘管變窄，手肘內側壓力增加，加劇神經刺激症狀。情况嚴重的話，尾指小魚際肌肉會萎縮無力，打開手掌時出現爪狀手（手指無力及變形）。肘管綜合徵常見於工作需要經常屈曲手肘的人，例如接線生、手推輪椅使用者，以及長期手肘壓在硬物上的人。手肘曾經受傷，亦增加患上此症的風險。

若出現上述情况，一般建議患者先向醫生求醫。醫生會問症及檢查，並在有需要時安排手部神經系統傳導測試，或處方藥物控制症狀；然後，醫生會將患者轉介接受物理治療。物理治療師詳細問症，做一連串檢查，例如觀察手部小肌肉有否萎縮，測試手肘及手部肌肉活動幅度，用提內耳氏徵象（Tinel's sign）測試能否誘發徵狀等。

肘下放軟墊緩衝 戴護具改善

另外，建議患者盡量減少屈曲手肘。如果手肘需要長時間放在枱上，可以在肘下放一個軟墊緩衝。睡覺時亦應避免屈曲手肘，有需要可以佩戴護具減緩病情。除此之外，物理治療師亦會教導尺神經滑動運動給患者練習以減輕症狀。如果症狀仍然持續，患者或需要考慮接受手術治療，打開肘管並切除部分手肘內側骨，或修改尺神經的管道以減輕尺神經的壓力。

本會設有物理治療門診服務及水中物理治療課程，詳情可致電2743 1702查詢或瀏覽bit.ly/cubital-tunnel。

文：王凱婷（香港中華基督教青年會註冊物理治療師）

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