醫學滿東華：逾50歲尿流弱 或前列腺肥大

【明報專訊】良性前列腺肥大常見於年逾50歲男性，並隨年齡增長而增加患病風險。增大的前列腺會令尿道受擠壓、變窄，導致排尿困難。此外，膀胱試圖將尿液通過堵塞位置，導致膀胱壁變厚，使膀胱變得衰弱，失去清空能力。最終，患者可能出現尿流細弱、滴尿、感到尿意未盡、尿頻、尿急、夜尿等令人困擾的問題，對日常生活帶來負面影響。

服藥鬆弛膀胱 減尿道阻力

治療方法，通常視乎症狀嚴重和困擾程度而定。首先，病人可以通過調整生活習慣來減輕症狀，例如規律排尿、在特定時間（例如睡前或外出時）減少飲用液體、避免攝取咖啡因和酒精等。若以上生活方式的改變仍不足以緩解症狀，便可考慮藥物治療。目前證實有效的口服藥物有兩種，包括α1-受體阻斷劑及5α-還原酶抑制劑。

α1-受體阻斷劑，如坦索羅辛（tamsulosin）、阿夫唑嗪（alfuzosin）、多沙唑嗪（doxazosin）等，可使膀胱頸及前列腺平滑肌鬆弛，減低尿道阻力，讓尿液更容易排出。這些藥物可在數星期內紓緩症狀，但服用後或會引起嗜睡、低血壓、乏力、暈眩等副作用。特別是剛開始用藥或劑量調整時，這些副作用更為常見，因此建議病人睡前服用，以及服藥後避免駕駛及操作機械。

5α-還原酶抑制劑，如非那甾胺（finasteride）、度他雄胺（dutasteride）等，則是透過抑制5α-還原酶作用，減少二氫睪酮的產生，令前列腺縮小來緩解尿流阻塞的症狀。但藥效較為遲緩，需要長期使用最少6個月或以上才可達到療效。有可能出現的副作用為性慾降低、勃起功能障礙、乳房壓痛脹大等。另外，這些藥物可經皮膚吸收而影響胎兒成長，準備懷孕或已懷孕的女士切忌徒手接觸此類藥物。

這兩種類型口服藥物均屬醫生處方藥物，通常每天服用1次，也可結合一起治療。如你對以上內容有任何疑問，可向醫生或藥劑師查詢。

文：邱文珊

（東華三院中銀香港社區藥房註冊藥劑師）

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