【明報專訊】花一個小時車程特意到橫濱看展覽。橫濱三年展由7個章節組成。展覽從「いま、ここで生きてる(Our Lives)」一章開始,描繪現代生活的現狀。「わたしの解放(My Liberation)」、「すべての河(All the Rivers)」聚焦藝術家的獨立想像、努力和行動,尋求在社會體系限制中最大化他們的個人影響力。接下來的3個章節「流れと岩(Streams and Rocks)」、「鏡との対話(Dialogue with the Mirror)」、「密林の火(Fires in the Woods)」探索這百年歷史和藝術家自身互相關聯的故事。

策展主題「野草」,來自中國小說家魯迅(1881-1936)的同名作品《野草》,是一部在1924至1926年期間創作的文集,抽象地描繪了他所面臨的個人和社會現實,又選擇用個體生命超然地面對制度、規則和權力。策展方向鮮明,並說明是一個「歡迎各類人士的三年展」。難度就在於實在太多來自世界各地的作品,大量的資訊迫在同一空間。一般觀眾應要花點心力才理解每一種語境吧。從美術館出來後,對我最有啟發的,竟是種在美術館門外那些可疑的雜草。問館員,他們說這並不是作品。

我們去了主要的3個展區,橫濱美術館、BankART KAIKO和黄金町バザール(Koganecho Bazaar)。在美術館看到香港藝術家Xper.Xr的作品《From "Tailwhip" (Losing my religion, Yokohama, 2024)》,展示了一系列他使用過的物件,並附有文字敘述。像一個個生字,一步一步拼湊成一個真實故事,也包括在香港的抗爭經驗。另外,在BankART KAIKO的歷史建築裏展出的,有2017年在香港成立的點印社。他們聚集和邀請不同朋友,包括外傭姐姐等,一起以版畫和DIY精神集體創作。

黃金町バザール展區有Art Center Ongoing 的展覽A Solitary Emotion。在電車架空路軌旁,經過了一間乍看似鮮果超市的店舖,原來就是展場。藝術家柴田祐輔定期把展場佈置成不同的地道店舖,使偽裝的街景持續轉換。店舖裏展出山本篤、和田昌宏、青木真莉子和地主麻衣子的作品。其中和田昌宏的裝置作品貫穿兩層,溶化冰塊的水流到地上被鑽開的穴,掉到下一層的一個熱爐裝置上,化成水花、煙和聲音。木屋裏充滿了像春天的濕氣和詩意。「離離原上草,一歲一枯榮。野火燒不盡,春風吹又生。」

文:陳楚翹

(從事藝術創作,現居東京)

[開眼 大都會文藝誌]