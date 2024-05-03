「線描」波濤仿漆器 雍乾官瓷爐火純青

瓷仿雕漆高士雅集圖圓盒--年代：清乾隆 尺寸：直徑12.4厘米 估價：280萬至350萬港元 特色：它見證清乾隆年間製瓷技術之鼎盛，御窰場工匠對瓷器的掌控到達爐火純青地步，開始以瓷器模仿各種工藝品，如寶石、銅器、掐絲琺瑯、木器及漆器（拍賣行提供）

青花纏枝蓮紋福慶有餘象耳扁瓶--年代：清乾隆 尺寸：高30.8厘米 估價：500萬至800萬港元 特色：瓶頸兩側鋪貼象耳，瓶身富含「太平有象」的吉祥之意，整體造型線條多變而和諧（拍賣行提供）

釉裏紅波濤錐拱蒼龍教子圖梅瓶--年代：清雍正 尺寸：高35.5厘米 估價：6500萬至8000萬港元 特色：此瓶工藝超卓，精刻細繪的海水龍紋帶着豐富寓意，有春風雨露、大地豐收的意象（拍賣行提供）

【明報專訊】來到5月，大批春拍珍品陸續曝光。最近，有拍賣行推出一個雲集10件來自清代全盛時期、達至館藏級的單一藏家專場瓷器拍賣。單一藏家專場拍賣的特色是來源清楚、有系統。今期記者帶領讀者精心細研當中重中之重的寶貝，一睹雍正及乾隆年間瓷器盛行的創意紋飾和精湛技術。

佳士得香港中國瓷器及藝術品部展示「十全——望星樓珍藏清代官窰瓷器」單一藏家專場拍賣，拍賣前總估價超越8000萬港元。自1980年代起，鍾情於清盛珍品的望星樓樓主張顯星憑慧眼先見建立其官窰瓷器珍藏。今季專場拍賣涵蓋10件矚目瑰寶，均為雍正及乾隆年間製作的代表瓷器。此系列見證官窰瓷器橫跨70多年的非凡工藝，無論藝術感或品質都屬頂級，記錄了該時期盛行的創意紋飾和技術。佳士得亞太區中國瓷器及藝術品部主管Marco Almeida指出，「是次專場拍賣的稀世珍品為世界各地藏家提供難得機會，透過瓷器可見清代君王的視角，欣賞中國源遠流長的陶瓷發展歷程」。

祥龍騰躍 呼應春分

當中最矚目是一款清雍正的釉裏紅波濤錐拱蒼龍教子圖梅瓶。此品工藝超卓，精刻細繪的海水龍紋帶着豐富寓意，和中國古代二十四節氣之春分息息相關。古人形容龍是「春分而登天，秋分而潛淵」，相傳龍秋潛冬眠至春分，當醒後破浪而出騰躍天衢，呼風喚雨滋養萬物。龍有着春風雨露、大地豐收的意象；而龍騰雨降則意指君主英明，施展良政令民生安寧。瓶中波浪紋有如使用鉛筆素描的「線描」技術繪畫，紅色線條勾勒細膩，潔白的神龍以淺浮雕暗刻，細緻地呈現巨龍崢嶸的神態。瓶身線條精準細膩，描畫絲絲入扣，對工匠來說是極大挑戰。此瓶是19世紀美國著名收藏家Mary J. Morgan舊藏，於1886年在紐約美國藝術廊The American Art Galleries展出。珍品後來在1996年拍賣，連同望星樓其他珍藏於2003至2020年悉數借予美國明尼阿波利斯美術館展出。拍賣市場上曾出現一件形制、紋飾及底款近乎相同的珍品，於1995年9月21日紐約佳士得拍賣。

瓶頸象耳 寓意太平

另一珍品清乾隆的青花纏枝蓮紋福慶有餘象耳扁瓶，是知名藏家Beatrice C. Goldschimdt舊藏。此瓶造型及紋飾獨特，展現當時御窰工匠因應乾隆對新穎瓷器的追求，令工匠提升至更精湛的製瓷水平。瓶器仿效銅壺造型，撇口，長頸，橢圓腹，肩腹各接連兩條突起寬帶，圈足稍外撇。瓶頸兩側鋪貼象耳，瓶身富含「太平有象」的吉祥之意，整體造型多變而和諧。青花裝飾層次分明，巧妙地穿插象徵吉祥之紋飾，即腹部飾纏枝蓮紋、盤長及磬，頸繪瓔珞懸掛卍形墜、雙魚及蝙蝠，寓意年年有餘、幸福常在、福慶有餘。腹部上下分別飾有蕉葉紋、纏枝花紋與如意雲紋，是當時流行的典型圖案。瓶子整體組合具西洋巴洛克風格但不失中國元素，是乾隆御瓷極少見之器，在博物館、私人珍藏及流通市場中僅知另一件外觀形制與此拍品幾乎完全相同之乾隆瓷瓶，為日本舊藏。

瓷器能模仿多種工藝品

屬英國鐵路局退休基金會舊藏的清乾隆瓷仿雕漆高士雅集圖圓盒，也是難得珍藏，曾於倫敦「Dorchester國際陶器會展」和倫敦佳士得「雲海閣重要中國陶瓷：張宗憲珍藏展」亮相。它見證清乾隆年間製瓷技術鼎盛，御窰場工匠對瓷器的掌控到達爐火純青地步，開始以瓷器模仿各種工藝品，如寶石、銅器、掐絲琺瑯、木器及漆器。此蓋盒正是這類創新御窰作品之典範。其臨摹範本為早期的剔紅作品，例如北京故宮博物院所藏的明代剔紅山水圖蓋盒。

另外，一款清乾隆粉青釉模印夔龍鳳紋八方瓶來頭不小，曾借展於明尼阿波利斯美術館。瓶呈八方形，撇口，折肩，長腹並向下漸收，通體施粉青釉並模印夔龍鳳、如意雲紋及芭蕉葉等多層紋飾，色澤淡雅勻淨，器形規整，有龍鳳呈祥、八方昇平之意。此類乾隆粉青釉八方瓶加飾印花傳世稀少，極度難求。

至於清雍正仿哥釉五瓣瓜棱瓶則來自倫敦古董商Berwald Oriental Art，2003年前曾借展於明尼阿波利斯美術館。此瓶長頸直口，溜肩，腹開五棱，通體施仿哥窰青灰釉，釉面油潤，開金絲鐵線紋片。口沿釉薄見胎泛紫，足圈棕褐，表現哥窰「紫口鐵足」之特徵；整體仿藝精細巧妙，清雅脫俗，為雍正時期仿宋哥窰之珍品。雍正與其父康熙和其子乾隆一樣，俱鍾情於蒐求古玩，並曾多次下令製作仿古用器，其中仿古陶瓷種類尤其繁多。

順帶一提，此拍賣將是佳士得在香港會議展覽中心舉行的最後一季拍賣，其後便會移師至The Henderson的全新亞太區總部舉行，屆時將會帶來全新面貌。

公眾預展

北京：5月7至8日（北京東城區金寶街82號佳士得藝術空間）

上海：5月11至12日（上海中山東一路1號久事國際藝術中心4層）

香港：5月25至30日（灣仔港灣道1號香港會議展覽中心）

現場拍賣

日期：5月30日

地點：香港會議展覽中心

網址：shorturl.at/sxJW4

文：呂一心

編輯：王翠麗

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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