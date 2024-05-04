vivo $3998手機玩AI柔光環 燈效自然無「死白」

【明報專訊】很多人都不懂得用閃燈拍攝，有手機便化身可靠的打燈助手。vivo最近推出的V30 5G，雖屬中階手機，但也加入AI拍攝功能。主打的AI柔光環3.0，機背的大型補光環可提供更柔和、覆蓋更廣闊的燈效，而且有5段智慧亮度調節，可根據拍攝距離自動調整光環色溫及亮度，再也不怕把伴侶拍成「白無常」。

vivo V30有不俗的拍攝軟硬件，機背雙鏡頭及前鏡頭皆為5000萬像素。其中前置鏡頭具備92°超廣角及多種人像拍攝功能，如多人合拍自動追焦、人眼自動追焦等；機背主鏡頭支援VCS仿生光譜技術，精準拍攝夜間影像；還有119°超廣角鏡頭，支援夜景超廣角拍攝。新機的夜攝表現突出，結合柔光人像攝錄、AI演算法，再搭配獨家的3D虛擬補光系統，輕鬆拍出色彩還原、細節清晰的夜景人像。若屬「相機食先」的美食達人，V30內建6種風格的「美食攝影模式」，搭配柔光燈，輕鬆拍出令人垂涎三尺的美食特寫；「沙灘人像模式」則透過智能虛化、美顏及HDR逆光演算法，完美捕捉陽光下的動人笑容。

V30採用抗摔耐用的磐石緩震結構，鋁合金外框，品牌宣稱通過逾百次1米高翻滾跌落及千次坐壓測試。V30非常纖薄，僅厚7.45毫米及重186克，搭配3D緩震雙曲面熒幕、Schott玻璃、金屬鏡頭邊框等，兼具美觀與耐用。性能上，V30配備6.78吋AMOLED曲面熒幕，支援120Hz刷新率；搭載中階Snapdragon 7 Gen 3處理器，最高提供12GB+12GB記憶體融合及512GB儲存空間，多出的12GB虛擬記憶體可支援多達36個App同時背景運作。●

vivo V30 5G規格

系統：Android 14

熒幕：6.78 吋2800×1260像素AMOLED

處理器：Snapdragon 7 Gen 3

內存／儲存空間：12GB／512GB

鏡頭：5000萬像素主鏡頭 F1.8、5000萬像素超廣角F2

自拍鏡頭：5000萬像素鏡頭F2

網絡：5G／Wi-Fi 7／藍牙5.4／NFC

售價：$3998

查詢：8009 06821（Vivo）