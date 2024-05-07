逾4000件藏品破健力士 教師收藏美少女玩具成世一

記者曾懷疑Matthew媽媽為何會將鍍金版美少女戰士珍藏卡當作生日禮物送給他，但發現他有眾多「專題」收藏後，便明白在他媽媽眼中，這些「少女向」產品與超合金在性質上並沒有分別，都只是一件玩具。（黃志東攝）

日本漫畫家安達充的作品Touch，是Matthew與妹妹在童年時喜歡的作品，他說因為這套作品的官方產品大多數是珍藏卡及漫畫，點算較容易，只花了2小時便完成審核。（黃志東攝）

【明報專訊】即使你沒有看過《美少女戰士》的動漫，大概也會見過女主角月野兔。香港不少藝員都曾模仿原作中的水手服戰士造型，包括薛家燕、黃夏蕙、麥明詩、高海寧等。香港中學歷史科教師鄧明輝（Matthew）就憑着收藏《美少女戰士》產品成為世界第一，還持有另一項全球最多Touch紀念品的收藏者紀錄，他又曾協助另外兩個收藏者成功申請健力士世界紀錄，堪稱「世一締造者」！

收藏「專題」達20多項

時間回到2019年，當時Matthew憑着4450件《美少女戰士》收藏品，獲健力士世界紀錄（Guinness World Records）認證為全球最多美少女戰士紀念品的收藏者，「其實當時估計已有六七千件收藏品，不過因為整理資料花費了好多時間，所以點算到4000幾件就停了」。Matthew笑說取得世界第一紀錄後未有停步，由於這套誕生自漫畫的作品在2022年踏入30周年，相關產品「瀑布式」推出，因此他估計現時個人收藏量已突破1萬，且還有「進步」空間。他說1992年時從一本本地動漫雜誌上發現這套作品，已被它的人設吸引，因而開始收藏相關產品。Matthew指起初很多人以為他只收藏《美少女戰士》，所以會對一個大男人收藏「少女向」作品感到好奇，但他實際上非常「花心」，當記者及攝影師踏入他其中一個用來展示收藏品及招呼朋友的工廈單位，便有如走進了旺角信和樓上玩具店，被形形色色的玩具吸引，當中包括大多數男孩都會愛上的機械人超合金，而他說自己收藏的「專題」更多達20多項。

Matthew口中的專題，可簡單理解為一個特定類別，它可以是單一的作品如《美少女戰士》、《機動戰士高達》等，亦可從相同類型出發，例如日本特攝戰隊專題收藏。而一旦被他定為專題級數，就不會純粹只收藏單一類型產品，以《美少女戰士》為例，除了動漫及玩具，周邊產品如閃卡、掛簾、占卜機、等身大海報、餐具……都會成為他的收藏目標，而且還要齊全，「如果沒有系統地蒐集產品，例如同一系列的模型有7款，而自己只是隨意買入當中5款，我會稱之為『囤積』；對我來說，要去到收藏水平，一定要熟悉產品背後的故事，而且亦要齊全」。

申健力士 分享藏品見解更權威

除了《美少女戰士》，Matthew現時還持有另一項全球最多Touch紀念品的收藏者紀錄，他還協助另外兩個本地收藏家──分別是收藏《福星大嘴鳥》及One Piece產品的Wendy及林兆豐（路飛）取得健力士世界紀錄，Wendy更在其他傳媒訪問中稱Matthew有如協助撰寫畢業論文的導師，讓他們更順利成為「世一」。記者笑稱Matthew是「世一締造者」，他說其實起初自己完全沒有申請紀錄的打算，因為收藏玩具純粹個人喜好，即使在世界各地的玩具主題網上討論區發現，原來自己某些專題收藏品的質及量已達世界級水平，「但我認為都無必要公開，就像周星馳在電影裏所說，難道自己懂得如來神掌也要話你知」？後來他改變了想法，主要基於兩個原因。

首先是隨着相關主題的網上討論區、社交平台的關注組愈開愈多及愈專門，他發現有些收藏家會無私公開自己的收藏品，分享自己的知識，讓他也開始嘗試發言作出貢獻，而在這時問題亦出現，「學術上的資料，你可以很容易找到權威書籍印證，但玩具背後的故事就很少有書籍可以查閱，很多時只能憑收藏者的經驗及調查」，Matthew說對於一個橫空出世的《美少女戰士》專家，如何才能證明自己分享的見解可信？可能與修讀歷史的背景有關，Matthew想到申請健力士世界紀錄，製造一個歷史事實（historical fact）去展示自己收藏專題的強度已達世界級別，避免有太多質疑的聲音。至於另一個原因是收藏《美少女戰士》20多年，雖然他曾想點算一下自己的收藏品及種類，但每次都以忙為由擱置，「那次決定公開宣布申請健力士世界紀錄，某程度上都是希望逼自己埋牆去完成件事，否則可能真的要等到退休才會實行」。

整理、點算拍照、核實最難

申請健力士世界紀錄的最大難度，Matthew說主要是整理、點算拍照及讓認可專家核實收藏品，「我沒有付錢邀請官方認證官來港核實收藏品，而是請了兩名通過官方資格認可的好朋友（香港資深動畫師盧子英及TCM玩具收藏家販售展創辦人Oiman）作為認證官，因為不想耽誤他們太多時間，所以便要想出一個最快捷的方法讓他們核實所有收藏品。他說當年收藏品有4000多件，基本上無可能全部攤開逐一點算及拍照，所以製作清單時便要先將收藏品分類、拍照，然後集中擺放，當認證官上門點算，便能按類別逐一核對照片與實物，最終只用了約5小時完成。問他會否擔心紀錄被破？Matthew說基本上他知道美國有一個收藏家或許擁有更多收藏，但暫時未有打算更新紀錄，因為他已達到當初的目的，如對方真的申請改寫紀錄，到時才再考慮。●

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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