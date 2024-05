近距離觀賞時裝工藝 高訂服飾盛載意大利文化

【明報專訊】意大利品牌Dolce & Gabbana於2012年7月開展了以Alta Moda為名的女裝高級訂做服企劃,並於同期推出Alta Gioielleria高級珠寶腕表系列,其後在2015年擴展到男裝Alta Sartoria。意大利文alta跟英文altar(神壇)一字同樣源於拉丁文中的altus一字,即高/高級的意思。這些以Alta命名的高級系列就如法國的Haute Couture高級訂做時裝一樣,只有少數人有機會看到真身。以米蘭Palazzo Reale作為首站的From the Heart to the Hands: Dolce & Gabbana世界巡迴展,便提供機會讓大眾近距離欣賞過去10多年的品牌極致之作。

「自立門戶」發表Alta系列

在時裝電視劇The New Look中,Coco Chanel被問及什麼是Haute Couture時曾這樣回應:"The high-quality fabrics. The highest of fashion, really. It takes 366 hours minimum to create it. The best of the best." 但除了法國時裝品牌以外,不少意大利品牌如Giorgio Armani Privé、Atelier Versace、Valentino、Fendi,又或是來自荷蘭的Viktor & Rolf和Iris van Herpen,甚至中東品牌如Ashi Studio等,都跟大隊「歸順」法國高級訂製和時尚聯合會(Fédération de la Haute Couture et de la Mode)成為會員,並到巴黎參加Haute Couture時裝周。像Dolce & Gabbana這樣不跟隨巴黎,而「自立門戶」發表Alta系列的,絕對是當中少數。

整個Alta陣營,以取之意大利還之於意大利為依歸,以意大利的人文文化如建築、工藝、藝術等為靈感,以時裝服飾作為意大利文化的載體;一方面讚揚當地傳統工藝例如玻璃工藝,另一方面亦有融入NFT或研發於鑽石布料印上圖案的新技術,不是純粹復興古老工藝。筆者曾分別在2021年和2022年到威尼斯及西西里Siracusa觀看Alta系列發布,到後台看作品真身,Domenico Dolce更親自導賞,讓人看到服裝如何與意大利文化結合。這種難得的近距離觀賞體驗,現在都能在米蘭博物館Palazzo Reale體驗得到。

歌劇融入文化展區

這個展覽原定在2020年舉行,但因為疫情延期至今年。展覽由Denver Art Museum前策展人Florence Müller策劃,她也曾設計Dior:From Paris to the World和Yves Saint Laurent:The Retrospective等多個時裝展。除了入口及梯間展出多位數碼藝術家如Felice Limosani的Le Mani dell'Umanità和Quayola的Jardin #U1-1等作品的展區外,整個展覽共分為11個主題空間。Alta系列本身以地理為依歸,在米蘭、Palermo、Napoli等意大利城巿發布,各系列各自結合當地文化景觀和特色。展覽則換個角度,將不同系列的展品重新納入到各個意大利文化展題,如歌劇、Il Gattopardo《氣蓋山河》及西西里傳統等,更容易讓對品牌、Alta系列及各城文化沒有太深認識的觀眾理解。到訪時,場內bellissimo(意大利文,即非常美麗的意思)的讚歎聲不絕於耳,可見展覽能與大家連結,讓大家感受到意大利文化之美。●

From the Heart to the Hands: Dolce & Gabbana

日期︰即日至7月31日

地點︰Piazza del Duomo, 12 - Milano

網址︰https://milano.dolcegabbanaexhibition.com

