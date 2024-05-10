【香港】愛是不是一種戲劇行動？

【明報專訊】2024年，有幾多人還在討論和研究「追星」？不是討論「明星」，是討論「追星」，那個曾經在疫情期間風靡全城的現象。4月中，前進進戲劇工作坊的作品《燃燒的星與迷的圖像》就以鏡粉對MIRROR的愛為主題。

說起鏡粉，會記得什麼圖像？塞滿姜糖的銅鑼灣、因教主而變成粉紅色的尖沙嘴，還有叱咤的燈海；而這兩年鏡粉又被妖魔化，網民透過攻擊偶像外表和能力說明粉絲的不理性，放大個別鏡粉侵犯藝人私隱的行為，然後連登的網民總是把鏡粉，特別是女性粉絲塑造為「瘋女人」（可惜很少人從女性主義角度探討此事）。這個群體其實在過去6年經歷過很多高山低谷，還必須面對一個很大的創傷——演唱會墜屏事件。

身為粉絲的文本和聯合導演袁潔敏，選擇以自我民族誌（autoethnography）方法切入研究追星這件事，既寫親身經歷，亦有訪談和現場觀察等，並以「講述劇場」（lecture performance）方式呈現作品。

說得簡單點，全劇第一場，觀眾會聽演員飾演的研究員「講lecture」，好像回到大學聽同學「present」自己的研究，追星現象何來，文化研究理論怎樣剖析工業運作，心理學又如何解釋追星的心態等。正想着這樣的「presentation」會持續到何時，場景便突然轉換進入「representation」的環節，透過重演研究員訪問粉絲的場景，讓觀眾進一步靠近粉絲，他們怎樣看待追星，為何考慮脫坑。然後就是研究員的內心獨白，他怎樣觀察不同的粉絲，還有更重要的是，如何想像他們的愛和掙扎，這個剝洋葱的結構讓觀眾一步一步接近粉絲內心，明白追星對粉絲的意義。

這是戲劇嗎？角色的戲劇行動是什麼？想起曾和好友討論「愛」是不是戲劇行動。追星的愛可以很純粹，在明星或創作者，以及粉絲或觀眾之間，很多時候只是共鳴和感動。而與同樣被感動的人結成群體，繼而一起行動，因為成為群體，繼而互相支持，並要面對各種質疑與挫折。墜屏事件之後，加上疫情後開關，這股鏡粉熱潮好像稍有減退，但愛一個人，一件事，一個地方，最重要是堅持，而這個堅持未必有外顯的、可見的、戲劇性的行動，但有很多隱形的努力在背後，很subtle，卻才有發掘的意義。

作者簡介：香港編劇學生

文：劉螢

設計：賴雋旼

編輯：何詩韻

電郵：friday@mingpao.com

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