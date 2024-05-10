【墨爾本】馬戲小飛俠 與臍帶兄弟

【明報專訊】每年3月尾到4月中，墨爾本國際喜劇節（Melbourne International Comedy Festival）都會吸引不同藝團或棟篤笑演員來表演。記得第一年「初到貴境」，我跟朋友看了一兩個本地表演。當年不太懂得澳式幽默，也未能完全掌握澳洲口音，所以感覺一般。後來發現，問題有部分出於自己，在數百個表演項目中，選擇合適的表演去觀賞也是一個技巧，找對了，其實不用語言都可以笑得好開懷。

今年的喜劇節，我看了Circus Wonderland的小飛俠夢幻島（Peter Pan: A Neverland Adventure）和臍帶兄弟（The Umbilical Brothers）的The Distraction。前者在阿德萊德邊緣藝術節（Adelaide Fringe Festival）獲獎，後者臍帶兄弟由1990年代開始專注創作，甚至上過美國名嘴大衛利達文（David Letterman）的節目受訪。兩個表演不受語言文化限制，觀眾輕鬆樂在其中。

小飛俠的表演安排在上午合家歡時間於墨爾本藝術中心演出。劇本濃縮後把重點放到由小飛俠把溫蒂帶去夢幻島，與她和遺失男孩（Lost Boys）展開對抗鐵鈎船長的冒險。當中小精靈小叮噹（Tinker Bell）因為妒忌溫蒂與小飛俠的感情而多番搞小動作，讓旅程變得顛簸，她甚至跟鐵鈎船長聯盟，好讓溫蒂快點消失。經過一番大戰，小飛俠當然獲得最後勝利，但溫蒂亦決定要回去屬於自己的地方，告別夢幻島。

表演充滿活力，用不少空中飛行特技、雜耍表演（甚至有拋火棍演出！）、競技體操說故事，中間還加入歌舞元素，讓表演更豐富。作為喜劇表演，當然少不得跟觀眾互動，笑話不止適合小孩，我觀察到很多大人也非常享受，甚至有家長上台跟鐵鈎船長交流，一小時的演出，看得大家非常滿足。

另一個表演是來自澳洲本土的臍帶兄弟，今年他們帶來最新劇目The Distraction。臍帶兄弟主要用形體喜劇，加入很多超現實的意念去創作。以今次表演為例，他們兩人在開場時各自站在綠色布幕和鏡頭前面，舞台中央則放置大熒光幕，把他們的表演加到不同的背景當中，他們需要配合在熒幕出現的不同場景做戲，譬如記者報新聞、玩偶娃娃上太空等，非常搞笑。還在理解前一個橋段的時候，他們突然把鏡頭指向觀眾，來一個「被拍下的人頭要被炸掉」的遊戲。果然，被拍到的觀眾就在大熒幕裏被炸爆頭顱。當時我不斷想起卡通片《狂歡三寶》，他們的表演就像1990年代的卡通，在主線的故事中間，插進不少短片故事。

兩個50來歲的表演者，在個半小時的表演中又跑又跳，形體表演不遺餘力，還要配合不同攝影、電腦器材，中間只有一個幫手在台上協助演出，實在一點都不容易。我深感佩服的同時，也希望在香港的朋友能有機會看到他們的表演。

作者簡介：80後，生於香港，移居墨爾本8年，認為藝術就是生活最美好的事情

文：小柔

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