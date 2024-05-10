跟藝術家遊中上環 法國五月體驗法式生活

【明報專訊】每年5月香港均會舉行「法國五月」活動。根據法國駐港澳總領事館的數據，2024年3月居港法國人口約10,500人。上環、西營盤、赤柱及將軍澳均有法國人社區，中上環一帶更有不少法國「地道」店舖。今個5月，我們找來以街頭風藝術打響名堂、在港生活8年的當代藝術家Caroline Tronel（藝名THE FRENCH GIRL），帶大家由早到晚，體驗實實在在的在港法式生活，從早餐店、法文書店，到首飾店及法式小餐館，感受他們熱愛生活的態度。

第1站：露天早餐 牛角包沾espresso

記者邀請Caroline分享自己在香港的「法式生活」時，她二話不說便答應了。於巴黎成長的她認為，法國人的生活態度就是享受生活，那不一定是奢華，「可以好貼地，以親民價塑造時尚品味，這次分享的小店可讓大家感受法國人的生活，就是享受生活、美食、時尚，表現熱情和喜歡結交朋友」！她興奮地推介4間店舖，讓大家變身「半個巴黎人」！

一日之計在於晨，Caroline說首站要帶記者吃早餐。那是她每周都去一次、位於大館的法式小餐館Café Claudel。「這裏有露台，最能代表巴黎式風格terrasse」，簡單而言就是在小餐館的露天位置享用美酒佳餚。她解釋巴黎5月天氣和暖，日照變長，法國人會提早出門，「聚集在傳統bistro（小餐館）外的圓枱，坐在殘舊椅子享受玫瑰酒。香港很幸運，一年四季可隨時享受巴黎式terrasse風格」。她推介鬆脆牛角包加一杯espresso。「在家人和好朋友面前，我們會將鬆脆的牛角包沾espresso食用，so French！只是包碎會弄得吃相有點髒，拍拖時不會這樣吃！」

Café Claudel

地址：中環荷李活道10號大館營房大樓地下01-G08號舖

網址：www.pastis.hk/cafe-claudel

備註：另加一

第2站：法文書老店 拜讀雨果名著

由大館步行約5分鐘，便抵達法文書店Parenthèses歐陸法文圖書公司，感受書卷氣息。「一進來會聞到書味，就像帶我回到法國的書店！」Parenthèses於1987年開業，主打法文書籍，包括繪本、小說、法文練習本、Rhodia筆記本等。現場很容易便找到法國大文豪雨果（Victor Marie Hugo）名著《孤星淚》、《鐘樓駝俠》，迷倒香港六七十後的《丁丁歷險記》；最新推介有法國首個諾貝爾文學獎女得主Annie Ernaux的《一個女人》等著作。Caroline笑着和資深店員Emmanuelle分享童年回憶，自言最喜歡小時候看的殿堂級繪本系列Caroline。「因為有很多冒險故事，而且它和我名字一樣。」Parenthèses近年積極推廣法文及文化，經常舉行作家講座，最近更與畫廊Latitude 22N合作，即日至5月23日在畫廊舉行法國藝術家Gérard Henry展覽Hong Kong : Between Mountains and Sea，展出多幅以黑色墨水筆描繪香港景色的畫作，可於網站查閱詳情。

Parenthèses

地址：中環威靈頓街14至24號威靈頓公爵大廈2樓

網址：www.parentheses-hk.com

第3站：簡約法式時尚 平易近人

吸收書卷氣息後，步行約7分鐘抵達位於荷李活道的法式首飾時裝店Green Lemon Atelier。「在這裏你可以找到巴黎風的首飾、銀包、手袋、服裝等，而且價錢親民！」店內氛圍清雅，售賣法國品牌Les Cleias的18K鍍金或銀手鏈、頸鏈、戒指、耳環等飾物，設計簡約，部分標明法國製造，百多元起已有交易，款式多樣又時尚。同品牌推出的升級再造皮具系列，則以顏色和圖紋多樣見稱。店員另推介高質薄身cashmere外套，怕冷的人必然心動。Caroline拍攝期間，忍不住購物2000多元，離開時手上已戴了2條珊瑚紅和1條綠色的新手鐲。「我喜歡明亮的顏色，在陰天時能令心情明朗起來！」

Green Lemon Atelier

地址：中環荷李活道85號

網址：greenlemonatelier.com

第4站：高質法菜 必食Pissaladière

在Green Lemon Atelier打扮完後，步行約10分鐘抵達位於太平山差館上街的巴黎餐廳Nissa La Bella享用午餐。餐廳獲得法國烹飪協會（Le Collège Culinaire de France）頒發Artisans Militants de la Qualité，法式味道有保證。店內提供經典蒜蓉牛油蝸牛、法式鮟鱇魚、本港少見的「血鴿」（pigeon à la presse）。「我每次必食Pissaladière，在Focaccia包上有焦糖洋葱、鯷魚、橄欖和混合香料，很好味！」

Caroline曾受中文字「囍」啟發，創作出幾何心形作品THE SHINING HEART，「將2個心靈和2個靈魂連結，當2個人連結時，便會產生正能量」。最近她將此想法，由藝術層面延伸至現實社交層面，跟Nissa La Bella 負責人Olivier Caisson合作舉行CONNECTED活動。活動以法文和英文交流，歡迎任何人士一起暢談建築、藝術、設計、時尚、美食等，細味美酒佳餚，重拾社交生活，令人與人connect。舉辦日子可留意Nissa La Bella的IG公布。

Nissa La Bella

地址：上環差館上街10至14號

IG：nissalabellahk

備註：另加一

文：陳麗斯

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 玩樂擴志]