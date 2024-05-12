【明報專訊】本來為迎接4月垃圾膠袋徵費而開展的專版「打開垃圾」，多個星期以來在垃圾堆中探頭，尋找本地減廢及提高回收率的突圍之道；今期衝出香港，去看看局長官員口中的模範生——首爾，記者朱令筠更有機會訪問首爾副市長，了解這個城市在都市固體廢物處理上的成功之道，又去看了當地獨步亞洲的升級改造設施。

近年已很少再聽說亞洲四小龍，上世紀60年代，韓國和香港同為亞洲4個高速成長的經濟體之一，同樣在金融風暴中大受打擊，經濟表現或其他暫且不說，單就廢物處理方面，韓國就大大超前香港。韓劇裏的首爾是光鮮亮麗的，聽記者講述行程趣談時，最深印象是與來自東南亞其他國家的記者同行，經常因拿着垃圾在街上找不到垃圾桶而失措，當香港人為街道上的垃圾桶投入口縮小而大發牢騷時，首爾人早已好好跨過了這一段：掉垃圾好麻煩但麻煩逼人諗過度過漸漸就做到源頭減廢。當地已明確訂立塑膠回收及零堆填的目標，並正向目標邁進，當然是不無困難的，尤其如何在現有的水平再做更多再往上衝（韓國自1995年初實施垃圾收費），但足以讓香港借鑑和嚮往，看看白兔與黑豬的距離。

《九龍城寨之圍城》去周仍然火熱，今周有影評人朗天從香港影史中檢閱，比對「圍城」意象的創新之處。今日母親節，睇戲食飯慶祝之餘，不妨一讀外籍傭工的作品，當中不乏母親的思念。祝母親節快樂。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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