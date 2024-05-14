寵物歎世界：一站式毛孩樂園 狗狗做spa鬆一鬆

香港天氣潮濕，許多狗狗都有皮膚問題，天然草本扶養泥spa聲稱為這些狗狗而設，深層清潔的同時，標榜可止痕。（朱安妮攝）

【明報專訊】「為什麼我們（人類）可以花那麼多錢去美容，但動物不可以呢？」這個問題啟發了寵主Yvonne，於是她在環境幽靜的西貢創辦一間以狗狗為主角的一站式毛孩樂園Woof Magic，主張無壓力式寵物保健美容及spa服務，強調減輕毛孩在美容過程中可能產生的壓力和不適感，將保健理念融入寵物服務，為毛孩打造一個真正舒適放鬆的空間。

或許大家平日帶毛孩到寵物店，習慣把毛孩交到寵物美容師手中，由他們替牠冲涼、修剪毛髮後就把牠接回家。但Yvonne想多做一步，希望不止令毛孩外表變美，而且讓牠們身心皆獲得放鬆和滿足。店內設有3間各200平方呎的美容室，全部採用隔音設備，給毛孩一個舒適、安靜的環境；而透明玻璃設計也讓寵主可直接觀察整個美容過程。若寵主擔心的話，也可在場陪同毛孩。這裏的寵物美容師皆擁有10年或以上的經驗，開始前，美容師會與寵主清楚溝通，了解毛孩狀况。

評估毛孩狀態 建議合適護理

寵物美容師鄭美娜指，基本美容服務由按摩開始，他們先會讓毛孩放鬆，然後才作一連串的美容程序。她表示，整個過程，全部是使用單次即棄毛巾，避免交叉感染；替毛孩吹乾毛髮時，會採用低噪音風筒，減低牠們的焦慮情緒；而且毛孩可獨享美容師一對一服務，有時更有2名美容師替牠們來個4手按摩。過程中會播放寵物音樂和影片，Yvonne笑言，有些毛孩真的會像孩子一樣看得專注入神。

除了一般修剪洗澡服務，這裏亦提供現時流行的寵物spa保養項目，包括保濕滋潤的牛奶浴，適合沒有皮膚問題但毛髮較乾旱的毛孩；木瓜酵素spa據說能較深層清潔，抑制油脂及去除死皮，令毛孩感覺較乾爽；而天然草本扶養泥spa聲稱適合皮膚有問題的毛孩，如有皮膚炎、濕疹等毛病。寵物美容師事前會評估毛孩狀態，再建議寵主選擇適當的護理項目。

在美容室以外，店內也有不同的打卡位供寵主影靚相，並設有零售區及用餐區，寵主可同時選購各款狗狗食品及日用品。為了讓毛孩更自由自在地活動，在合乎安全的前提下，毛孩在這裏毋須牽繩，為牠們營造更自在的氛圍，與不同的人及狗狗盡情互動。●

Woof Magic

地址：西貢惠民路28號WM酒店地下商場C2B舖

查詢：9747 8349（WhatsApp）

註：逢周三休息