2024倫敦時裝周 四十而不惑 英倫秋冬四大潮流

【明報專訊】倫敦時裝周於今年踏入40周年,代表這個相比紐約、米蘭、巴黎較年輕的時裝周,踏入「不惑」 的穩定階段。今年British Fashion Council有不少周年紀念動作,如在倫敦證券交易所敲鐘,到唐寧街10號首相府作傳媒茶敘等,強調時裝和相關創意工藝企業為英國生產總值的重要一部分。但作為大眾,最關心的,應該是倫敦的「今期流行」。

浮誇物料

英國作為劇場文化大國,時裝設計亦有相應的戲劇感。今季印象最深刻的,是Patrick McDowell找來Guildhall School of Music & Drama合作的Orpheus' Ball,以現場歌劇演出展示服飾,有別過往玩味風格改為挑戰正裝,並用上小提琴、銅鑼等樂器作為服裝素材,歌唱家及演奏家服飾亦出自其手。不論服飾還是演出,都是具水準之作。Dilara Findikoglu的Femme Vortex系列同樣以戲劇方式示人,找來Margiela 2024春夏Artisanal系列的動作指導Pat Boguslawski助陣,亦有不少浮誇物料如將像被火燒後的黑色垃圾袋化為收腰長裙和以鎖匙串成頭盔。踏入10周年紀念的Labrum London則以Designed by an Immigrant:Journey of Colours為主題,強調品牌以僑民/難民為本的定位,糅合各地特色,如將多國機票化為拼布造型,並以尼龍郵包設計成背包。

隨着地下文化再度興起,與不少地下文化連結的乳膠亦再度走到地上。如以柏林為基地的Olly Shinder於新秀聯合展Fashion East中發布的Lab系列,以實驗室為題,將保護制服與乳膠服飾結合,連Billie Eilish亦穿上品牌服飾登上Rolling Stone雜誌封面。Edward Crutchley以希臘酒神為靈感的今季,再次找來London Metropolitan University畢業生Oliver Haus合作,將乳膠化為層疊而成的通花褶飾長裙及為男士設計的牛仔裝,讓乳膠服飾成為焦點。

低調出沒

時裝街拍與明星街拍的最大分別,是前者想搶眼球,後者卻想隱身出遊。低調奢華風的設計,可能是明星低調出沒之選。今季Aaron Esh便以「和朋友外出到便利店」等東倫敦日常造型,加入高訂級別的設計和製作手法,貼合這個潮流。Daniel Lee筆下的第3季Burberry,則包括一系列沉色戶外服,由品牌簽名式乾濕褸到變種漁夫褸,由城中到郊遊也可穿著,擴闊活動範圍。Simon Holloway的Dunhill處女系列,用上來自英國Yorkshire、Sussex、Somerset等老牌紡織廠開發的面料,以布料展現低調奢華感,亦有以外出用Car Coat為靈感的黑白雙面Car Jacket,能輕易轉換造型。個人首選則是首次參展的Luke Derrick個人品牌DERRICK,以Nightwalking為題,以設計師由Bethnal Green步行回家至Spitalfields所見的服飾為靈感,低調高貴之餘,着墨於領口的擋風設計,貼合晚間外出所需。

蓬鬆療癒感

近年設計和藝術界不時以療癒感為切入點,時裝亦不例外,今季不少倫敦品牌也加入或多或少的立體質感如毛毛等。較輕量級的有來自香港、現以倫敦為據點的男裝品牌Kyle Ho,以A dialogue with myself為主題,系列加入火燒效果之餘,亦為看似Corset的背心加入羽毛,對照兩種不同質感,系列的超大煲呔背心款式,也成為英國演員Callum Showells出席BAFTA的造型。另一個輕量之選是2014年創辦的印度品牌Kanika Goyal Label,以用上花灑水喉作為手挽的Keekee手袋聞名。今季的Arc Echo主題以中性設計為主,並以升級再造設計為本,例如將回收牛仔布重編成布料。系列除了加入刺繡漫畫圖案,也將毛毛壓於長褸造型,帶來水墨效果。Erdem則以美籍希臘女高音歌唱家Maria Callas擔綱的電影Medea為靈感,設計以希臘雕塑可見的垂褶為藍本,加入大量鴕鳥毛,有氣勢而不失溫柔。Molly Goddard以童裝為靈感放大成成人版本,如圖中加入百褶荷葉邊及以羊毛放大和重新演繹的Terry Cloth料針織衫。以Queen Victoria喪服為靈感的Simone Rocha也有熊公仔毛毛手袋和長褸,帶來夾層以外的溫逸觸感。

升級再造運動服

因為生活習慣改變和街著潮流興起,運動風格也成為時裝的主流,但倫敦的運動系時裝並不止於此,而是加入升級再造元素。深諳此道的ANCUȚA SARCA,早於2019年將波鞋改成高跟鞋而走紅。今季以機場經常見到的衛衣和西裝同場的場景為靈感,推出將插袋連帽衛衣改成手袋等的設計,糅合千禧年美學。同期出道的Helen Kirkum以舊波鞋拼貼成新波鞋而成名,今年的Assemblages系列進一步解構,將拉鏈扣化成頭盔鎖子甲,又或是直接將鞋帶串成上衣,均有種從基本元素入手的玩味。亞拉伯背景的Kazna Asker則將伊斯蘭頭巾布料與運動服結合,將民族特色融入現代設計。今年首度參與倫敦時裝周的Charlie Constantinou以過剩布料為材,今季與冰島山系服飾品牌66°North合作,泡泡尼龍夾層褸是有趣的設計之一。

