【奧斯陸】建基於真實故事的道德

【明報專訊】最近在工作場合碰上不相熟的舊同事。她突然之間撲出來向我問候。「最近好嗎？」我一問，她即時說自己最近好多了，說「我會在今個周末在E報公開我的故事！」什麼故事？星期日收到同事的短訊後，我才明白原來這是她的#MeToo故事。

原來她在舊公司一個派對上被高層強迫親吻。相隔近5年，她把事件公諸於世，向全世界告知這間公司如何敗壞，沒有好好處理這件事，讓她在這5年間被精神問題折磨。當然，高層是錯，不應搞男女私情，但同時間不少舊同事又說男版的故事不一樣，強調女方一直在調情，現在要公開事件其實只是因為與公司鬧翻。這些羅生門故事不會老，每每最後都只能靠個「信」字，判斷哪個版本更可信。這讓我想起最近大熱全球的Netflix新劇《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）。

Baby Reindeer是蘇格蘭創作人Richard Gadd的作品，把舞台一人騷改編成7集電視劇。整個故事很簡單，就是主角Donny被一個女人跟蹤。創作人Gadd自己飾演主角，因為這是他20歲出頭時的真實經歷。Donny由蘇格蘭移居到倫敦，在喜劇界發展，於Camden一家酒吧兼職打工。一天一個40多歲女人Martha踏入酒吧，愁眉苦臉，Donny問她飲什麼，她說要一杯茶，但負擔不起。出於同情心，Donny向她遞上一杯免費茶，從此令她迷上Donny，她每日到酒吧見他，喝免費茶。

Martha對Donny的愛慕不斷加深，不止真人跟蹤，更不斷向他寄電郵，在社交網絡不斷寫私訊，最終迫使Donny報警，擾攘多時，事件才告一段落。

Baby Reindeer是難得的好戲，除了因為劇情緊湊，引人入勝外，劇集對施害者與受害者關係的細緻描述在電視界上屬前所未有，是難得的誠實與細膩，勾畫很多複雜的情感。這段關係不是平常人眼中Donny是受害人而Martha是施害者那麼簡單，兩人正好相遇在人生低潮，都是受了傷的靈魂，各自需要不同的慰藉，造就這個非一般的故事。

劇集全球大熱，吸引很多八卦觀眾希望找出Martha真正身分，紛紛成為網上偵探在創作人Richard Gadd的社交網絡帳戶中尋找蛛絲馬迹。不足數日，她真正身分就被發現，叫Fiona Harvey。當然，故事還未完，這班八卦偵探以正義之名，向Fiona寄短訊，在facebook上回應轉載她的一舉一動。

Fiona在facebook不斷發文，投訴劇集及Gadd支持者的騷擾，更指她收到不少死亡恐嚇。同時她強調自己才是受害者，Gadd是個騙子。很快英國小報亦分一杯羹，報道事件。擾攘多日，她近日接受英國右翼名嘴Piers Morgan訪問，揚言要澄清事實。

假設創作人Gadd沒有說謊，Fiona Harvey明顯情緒不穩定，傳媒八卦偵探不負責任地接觸她都是在炒作故事，為求花生。這引發很多有趣討論，究竟這類根據真人真事改編的故事的道德責任在哪？縱使創作人Gadd是受害人，但他有否責任去保護施害者的真正身分，避免她被觀眾騷擾？這種故事會否成為創作人的武器，讓他們主導話語權，滅去其他人的聲音？有趣討論，讓我思辨舊同事在報章上的文章。故事，就是有很大的威力，可以改變社會，亦可以用來剷除眼中釘。

文：陳Damon

（長居奧斯陸，心卻在四海 借消費世界各國文化，提醒自己活在當下）

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