【明報專訊】周前一場強大的太陽風暴，讓地球上不同角落的人們只要走出家門，便看得見極光，當中固然有不少已移民英國及美加的香港人，連同光在香港坐看熒幕掃着臉書的我們，都一般興奮地大呼奇哉妙哉。在這一刻，雖然遠隔重洋，快樂人共並肩，但同時也再度提醒着親朋好友已離開的事實，他們的生活是否安好？幾年下來，曾經的各種或激烈或淡泊的情緒是否已經好好安放沉澱，可以理出一個更有頭緒的故事說法？一路有以紀實劇場回應社會的編導陳炳釗，以近年的移民港人為對象寫了一個新劇，更親自到英國蒐集資料做訪問；同期社會學者鄧鍵一的團隊去年原來也到了英國做調研，今年初他們才彼此相認。讀何雪瑩的訪問文章可感覺到一種迫切的心情，覺得有一些正在發生的什麼現象需要理清，關於移民的故事，還有香港的故事。

我們這邊則如期有飄色，數據說在佛誕假期湧入長洲的人多了幾乎兩成，島外人看這天是一個旅遊活動，但原來這天守在長洲的島民都要齋戒沐浴。《九龍城寨之圍城》鄭導與眾星謝票謝到康城，早前傳出小說作品將改編成韓劇的港產推理小說家陳浩基，今期接受Sabrina Yeung和馬丹妮的訪問，談寫作長篇小說，他們也討論到科技昌明下，推理小說要設計詭計而不老套愈來愈難，還有陳浩基取材自警察的小說故事中的實感，予人有「曾在警署工作過」的印象，他是如何做到？

最後又回到待理中的垃圾問題，今期我們針對廚餘處理，由宏觀規劃以至個人努力都做了分析，廚餘是減廢的一大關鍵，要達至圓滿有一個結構性的困難，要考驗社會上下的魄力。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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