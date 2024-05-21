扭曲「天然邊」化木藝 訴說香港樹再生故事

香港樹雖然有500多種，但Yan說政府在種植時的主要目的是綠化環境及美觀，真正可用於木工的樹並不多，圖中的銀合歡（左起）、血桐、白千層及樟樹便屬於可用於木藝發展的香港樹種。（黃志東攝）

流雲木紋--Yan希望能用作品說話，例如這隻用香港樹——龍柏製成的漆杯，其流雲木紋不會比日本漆器遜色；下方的天然邊杯墊，以扭曲的木邊呈現了香港市區樹木面對艱難的生長環境。（黃志東攝）

【明報專訊】踏入5月，代表香港進入颱風季節。打風塌樹，看似自然不過，惟數據顯示本港塌樹數目年年上升，去年9月蘇拉襲港，政府收到約3700宗塌樹報告。現時政府設有Y‧PARK [林‧區]（下稱Y‧PARK）庫存塌樹或棄樹，鼓勵大眾購買或使用，支持環保再生。然而有本地木匠指政府庫存的再生木材質量一般，想以香港木材製成高質量的木家品及各式木器，必須從源頭出發，好好保存這些香港棄樹。

反映艱難生長環境

記者去年12月認識「草途木研社」，純因一塊外觀保留着扭曲樹邊的木製杯墊，當時他們團隊剛開設自家本地木藝品牌MADE，而其第一個系列作品就以「天然邊」（live edge）為主題。創辦人之一Arthur Li解釋，所謂「天然邊」是實體木貼近外皮的皮層，由於顏色與樹心部分有色差，傳統木匠大多數會把這部位刨走，只餘下樹心，「我們覺得這樣很浪費，因為香港沒有植林業，如果要用香港樹做木家俬材料，就更需要好好運用這些有限資源」。他表示，雖然樹邊不可用來作量產木家俬的主要材料，因為其構造未必適合承重，但特別的樹紋可製作出獨一無二的木藝，或成為家俬的其中部分，例如木櫃上的抽屜門板等。另一名創辦人翁泳恩（Yan）說，這條扭曲的天然邊，其實頗能反映香港樹木的特殊生長環境，「香港是石屎森林，市區樹木大多被高樓大廈遮擋陽光，樹木為了生存，樹幹及樹枝便要向光源生長，所以會生長得較扭曲及幼弱，如果還要刨走樹邊，基本上更難用得着」。

草途木研社本是個連結本地木匠與有興趣學習木藝的人的平台，Yan說以往自己對木工一竅不通，但有次突然想學一門手藝，誤打誤撞飛往台灣學習，沒想到原本不懂拿電批的她也可憑雙手製作一些簡單木器；其後回港，又幸運地認識了一群經驗豐富的前輩木匠，慢慢了解到本地木藝亦曾有輝煌歷史，好像1950、60年代香港生產的木家俬會出口至東南亞等地。為了不讓這種傳統技藝失傳，盼以雙手發揚香港樹故事，她和志同道合的朋友成立了草途木研社，除了開設木藝工作坊，讓資深木匠傳承手藝給下一代，團隊成員也會不定期在社交平台發表一些對香港樹的研究，以及對處理棄木政策的見解。

各種樹木需烘乾程度不同

對Arthur和Yan來說，但凡在香港生長的樹木都可歸類為「香港樹」，Arthur說二戰期間，香港樹幾乎被斬光，「很多原生品種都已消失，現時見到的樹木，大都來自戰後政府的大規模植樹活動，例如在打風時塌了很多的台灣相思，因為成長得快，所以當時被視為先鋒樹而大量種植」。至於Yan對香港樹木的興趣源於舊工作室樓下垃圾房，她說每逢打風後或附近有修樹工程後，不少棄置木材堆放垃圾房門口，等待被運往堆填區，「我們做木工常要用到木料，那時我便想，是否不應浪費這些木材」？不過根據香港法例，這些棄木歸政府所有，市民不能隨意使用，所以她一直得個「諗」字。後來他們從私人機構取得棄木，雖不知是哪裏來的，但使用過後發現品質不錯，於是又挑起他們研究香港樹的意欲，同時亦萌生「木庫實體站」的構思，認為本地應設立一個棄置及領取棄木的平台，一來可減少製造垃圾，二來亦能讓有心人有效運用棄木。

2018年超強颱風山竹吹襲香港後，草途木研社再於社交平台發文倡議「木庫實體站」構思，不知是否事件被多間傳媒報道，政府很快在九龍灣啟德發展區設立臨時木料廢物收集處，呼籲各界人士可將被山竹吹倒的斷枝樹葉送往該處，又鼓勵有需要人士到場領取棄木循環再用。其後環保署位於屯門曾嘴的Y‧PARK[林‧區]啟用（詳見「知多啲」），正式於園區內將園林廢物轉化為各類再生產品，供業界購買或符合資格的機構免費取用。

能夠使用本地種植樹木來製作木器本應值得高興，但二人試用後，卻發現質量未如理想，「我們曾試過訂Y‧PARK的台灣相思再生木板回來，但發現乾燥程序做得不夠好，木材表面有些發霉，正常磨去表層能用得到，但那些木板磨極都仍是綠色，而且有些木板還有蟲」，Yan估計可能與園方烘乾或儲存木材有關。Y‧PARK成立之初，她曾獲園方邀請，與香港理工大學團隊共同製作有關香港樹的資料庫，當中包括研究樹的密度、韌度、顏色、氣味及品種來源等，「拿着這些數據，其實已可了解各種樹木需要不同的處理程序，例如烘乾時間，如將不同樹木放在一起烘乾，有些可能做得剛剛好，但其他樹種便可能因烘得不夠乾，存放時會發霉，烘得太乾的，又會斷裂」。其後有感雙方對研究數據的重視程度不同，她不久後便退出團隊，繼續埋頭於木藝，期望探索更多香港樹的可能。

適應本地氣候 製作家具品質較穩定

團體重視香港樹，除了想善用香港本身的資源，另一個重要原因是由香港樹製作而成的家具，由於先天已適應了本地氣候，因此品質相對較穩定。Yan說：「我們都認同日本木匠製作的家俬很美，但始終使用當地木料，（家俬）來到香港，氣候差異也可能導致木材輕微變形。」當然，她說團隊現時仍未了解每種香港樹的特性，因此需要長期研究，「以白千層為例，很多前輩都說它不適合做木藝，因為它很容易扭曲，而且乾燥後受氣候的影響還是較大，但我覺得它的邊皮很美，雖然不能用來做承重的結構部分，但也可將它切成一片片，用來做杯墊、飾物、畫，可以發揮它的用處，而不應將它送往堆填區」。

重用香港樹是一件可持續發展的事，本身概念很好。經營木藝工作室的木隱坊主理人胡善姮（Cynthia）表示，站於商業角度來看，以「香港種、香港生長的木料製作香港家俬，其實頗有賣點」，不過由於園區售賣的木板、木方訂價頗高，跟她平常入貨的價格比較，差不多貴兩至三倍；加上園區必須收集到足夠塌木或棄木才能生產再生木料，是故貨源供應亦不穩定，甚至品種也不能選擇，「除非客人指定要用香港樹，否則我絕對不會去買料」。

Arthur認為，如果是非牟利機構或學校團體，他仍會建議到Y‧PARK免費取木製作木器，不過，他認為園區現時處理棄木方法未盡完善，可能令人誤以為香港種植的樹是劣質材料。「其實再生木料可以減少堆填區的廢物量，又可以讓有需要的機構免費取到木料使用，原本是一個很理想的計劃。」Cynthia說，如果能有更好配套，如分類處理木材、更妥善的儲存再生產品，相信能更充分利用園林廢物。●

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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