料理分子：京都小菜飛龍頭三食——訪靈鷲山道場

【明報專訊】「明日去福隆的火車票已經買了，你去台鐵App取，我稍後給你取票代碼和取票驗證碼。早些買有位坐，板橋去福隆要一個鐘，可以好好休息一下。我已經打電話去道場預約上山的接駁巴士。」向朋友艾佛說聲謝謝後，便馬上取票確定時間。明天天氣良好有陽光，準備帽子、防曬噴霧、手袖、蚊怕水。「啊……明天要到車站的便利店買點糖果餅乾貢品。」背景音樂是頌缽療癒的樂聲，非常有助平復我睡覺前動盪的頭腦心靈。雖然十分期待興奮明天的旅程，但同時也不停提醒自己以平靜開朗的情緒面對。

台灣「靈鷲山」

這次短途旅行的目的地是新北市的靈鷲山無生道場。從板橋車站坐台鐵自強號，在福隆站下車，站外便是道場接駁巴士的上落站。但奇怪的是我們當天等不到巴士，道場人員在電話裏告知巴士已開出，由於下一班巴士要1小時後才到，我們最後決定自費坐的士上山。

福隆車站外有兩間便當店、便利店和單車維修店等，往右邊走會看到一間背包客棧，不算熱鬧但總有遊人或居民行走。位於台灣最北邊，看到的那片海洋便是東海。往車站的左邊走，便會到達福隆海水浴場和遊客中心。走到橋的另一端是海灘，進入需要收清潔費，開放時間為早上8時至下午5時半。每年夏季都會舉辦沙雕藝術季供遊人參觀，去年沙雕主題跟迪士尼合作。

黑面金身觀音佇立山中

海水浴場留待下次到訪，這次目的地是靈鷲山無生道場，1984年，心道法師苦行至此而開山創辦道場。法師見該處山勢酷似佛陀弘揚佛法的印度靈鷲山，故將道場名為「靈鷲山無生道場」。這裏是一個觀音道場，以慈悲與禪為宗風。道場依山而建，進入設於入口的「天眼門」，往前走便到達靈鷲山總本山的其中一個觀景台，一望無際的東海盡收眼底；轉向45度角能遠眺卯澳漁港，而卯澳漁港有全台唯一一間提籃觀音廟，漁港以彩繪石屋和便宜海產美食聞名。

觀景台旁邊是一尊高12公尺青銅鑄造的黑面金身觀音，赫然醒目，令人肅然起敬。我們在這多羅菩薩前的石椅上放下貢品。「多羅」有救度、抵達彼岸的意思。我們正直站立，雙手合十，默念着刻在觀音腳下基座上的開經偈。一直念着，陽光躲了起來，微風輕輕吹過；一直念着，遊人漸遠，只剩下微弱的海浪聲。然後我們根據殿上的指引，在觀音腳下朝聖繞佛，最後行三問訊禮。多羅菩薩旁邊是十一面觀音，又稱為千手千眼觀音。十一面觀音塔塔頂造型十一面觀音，像高15公尺，安坐含苞蓮台上，頂戴根本上師阿彌陀佛、十一面朝向一切方所，有護持十方衆生，皈向淨士之意。塔像內裝有三寶聖物，周圍環繞舍利塔108座，代表降伏108種煩惱，成就108種功德。內心此刻異常平靜，專注於自己的呼吸，眼睛凝視着多羅菩薩的臉。時間不經不覺過了半小時，天公作美下沒有汗水沒有刺眼的陽光。

齋菜便當 豐富美味

我們沿山路往下行走，往裏走會經過聞喜堂，堂內有各式各樣物品出售：銅製的水壺和保溫杯、各式水晶鏈和佛珠、線香、晶石擺設等。堂內另一邊是餐廳，供麵食、甜點、飲品。因為在家有點燃線香的習慣，我選購了兩盒氣味非常鍾愛的線香。記得每次到日本的寺廟參拜，只要該寺廟有售線香便必定購買，經過那麼多年訪日遊日，家中已有一盒盒線香排着隊被燃燒。

沿路往下走便到知客堂，我們寫下名字和電話後便準備參與10:30至11:30的一小時誦念大悲咒。閒時沒有念經習慣的我，嘗試按照自己的節奏念，不經不覺便過了一小時，算是自己的一個小小成就吧。正所謂念經積功德，這次念經希望迴向給自己的祖先。

完成後我們每人獲得一份豐富的齋菜便當：蘋果、中式雜豆湯和蔬菜拌麵；非常美味，是道場義工在後方的廚房即席烹製的，食材調味適中、熱力十足、蔬菜新鮮可口，加上分量充足，吃完的飽足感可撐大半天呢。

其中一名義工阿姨非常熱情，帶我們沿着知客堂旁的小路走到華藏海，此殿供奉了數尊全金佛像；落地玻璃的頌缽室吸引了艾佛的眼光，旁邊是一望無際的東海，靈氣十足。往左邊走是開山聖殿，我們在佛祖的小童像前參與浴佛儀式。風一直吹到臉上，氣溫涼快，彷彿感到南無阿彌陀佛和南無觀世音菩薩眷顧着。身旁有一名外國人，道場派出來自新加坡的女法師以英語作導賞。殿內有一些設施沒有開放，我們便到資訊中心預約下山的接駁巴士。回程的時候還沉醉在山上的涼風中，竟有如此平靜的地方，真的阿彌陀佛。

食譜：飛龍頭三食

這次旅程讓我想起一道京都的小菜，名為飛龍頭；配上這樣厲害的名字，卻是一款素食。這次我把飛龍頭變為三食：蔬菜、海鮮和豚肉。飛龍頭的主要食材為豆腐，配以其他切碎的材料再搓成球狀，可以蒸、燴、煎或炸。京都人會釀入一粒白果，寓意畫龍點睛。

我以先蒸後煎烹製，再運用各種食材配搭，製作出口感豐富、營養價值高的一道小菜。京都人喜歡以燴湯的方式伴食飛龍頭，也有喜歡以油炸的方式增加口感，各有所好。

【蔬菜飛龍頭‧材料】

豆腐……230克

紫薯……60克

秋葵……25克

木耳碎……25克

甘筍碎……25克

粟米仔碎……25克

西蘭花碎……25克

山藥……20克

醬油……2湯匙

料理酒……1湯匙

黑椒碎……1茶匙

糖……1茶匙

鹽……1/2茶匙

木薯粉……2茶匙

【海鮮飛龍頭‧材料】

豆腐……230克

花枝蝦漿……90克

薑蓉……1茶匙

小帶子粒……15粒

紅甜椒碎……25克

黃甜椒碎……25克

粟米粒……25克

三文魚子……20克

赤味噌……2茶匙

料理酒……1湯匙

黑椒碎……1茶匙

糖……1茶匙

鹽……1/2茶匙

木薯粉……2茶匙

【豚肉飛龍頭‧材料】

豆腐……230克

免治肉……90克

洋葱碎……25克

番茄粒……25克

芋頭……60克

青瓜片……3片

十三香粉……1茶匙

麻辣粉……1茶匙

料理酒……1湯匙

黑椒碎……1茶匙

糖……1茶匙

鹽……1/2茶匙

木薯粉……2茶匙

【做法】

1.先把芋頭和紫薯蒸熟，壓成泥備用。

2.把洋葱碎炒香備用。

3.把甜椒和薑蓉炒香備用。

4.把木耳碎、甘筍碎、粟米仔碎、西蘭花碎和薑蓉炒香備用。

5.把蔬菜飛龍頭內所有材料混合。

6.把豚肉飛龍頭內所有材料混合。

7.把海鮮飛龍頭內所有材料混合。

8.取混合物搓成圓球狀，每顆飛龍頭約重50克。

9.飛龍頭排列好，放入冰箱內冷藏30分鐘。

10.把飛龍頭以中小火蒸12分鐘至定形。

11.再以中小火把飛龍頭煎香。

12.把三文魚魚子放在海鮮飛龍頭上。

13.青瓜刨成薄片，圍着蔬菜飛龍頭。

14.山藥清洗乾淨後去皮磨成泥，以打蛋器打發5分鐘，鋪在豚肉飛龍頭上用火槍磯燒。完成。

文、圖˙ 廚豫

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 王翠麗

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