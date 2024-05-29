【明報專訊】不少燈飾設計也帶有濃厚科技感，但近年愈來愈多燈飾採取更「親民」的取向。德國設計師Thalea Schmalenberg與丹麥設計師Kasper Friis Egelund為丹麥品牌Gejst設計的全新燈飾Liris系列，一如其名以陽傘棕櫚Licuala orbicularis palm的樹葉美態為靈感，備有壁燈、坐地燈和天花吊燈等款式，並可選擇純黑或黃銅調金屬組件。整個設計最獨特的地方，在於用上經PVC處理的百褶棉料作燈罩，將傳統褶扇的禪意化為別具溫馨感的光影。●

網址︰https://gejst.com