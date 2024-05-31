【明報專訊】行星之間互相牽引，不同種類媒介的藝術亦非各走平行不相往還。舞蹈是李偉能的創作媒介，舞蹈以外的藝術創作會為他帶來什麼啓發？他想起王博的影像作品《九龍東往事》和羅玉梅的展覽「客途秋恨」，前者屢獲影像比賽大獎，譬如今年獲e-flux電影獎的榮譽獎（Honorable Mention），昨日開幕的M+亞洲前衛電影節將會放映；後者曾在2022年展覽，取材羅玉梅2018年開展的創作及研究計劃。

李偉能欣賞《九龍東往事》運用影像的方式十分流暢。故事既虛且實——背景是1965年美國向假髮貿易實施「髮禁令」，波及香港假髮製造業；影片同時虛構女鬼故事。影像混合歷史片段及女鬼的訪問，有時像在看一齣鬼片，風格多變。李偉能認為，《九龍東往事》並不是要給觀眾硬塞歷史和信息，而是描繪一個故事世界，讓觀眾提取新視點，同時又見出歷史脈絡。每種媒介都有其非如此不可的理由，他選擇編舞而不是寫文章，在舞蹈裏，李偉能的思考並不止步於將想法再現或以象徵手法表達主題，他會思索表演和身體媒介本身有什麼非它不可。

展覽「客途秋恨」講述不同離岸人的故事，由多個有聲及無聲錄像組成，研究主題是流遷歷史，嘗試交織一張向海上出發的遷徙地圖。展覽除了預設錄像，還會即席加入多種行為藝術，嘗試還原海員在漫長航海過程中會做的事，譬如在空閒時創作繪畫，甚至搭建即興電影院。李偉能發現展覽重新組織現成物，如地球儀、電視機，給觀眾塑造出新的視角，但他形容那仍是「半完成品」—— 當他看完現場行為表演「電影現場」，藝術家按現場播放的流動影像即席配樂，跟展覽中的物件互動，呈現整體作品「becoming」（正在形成）的過程，展覽空間布局終成「完成品」。舞蹈的台燈聲通常已準備就緒，李偉能倒過來想，表演的時間和空間流動，能否也是將舞蹈成為成品的過程？

《九龍東往事》和「客途秋恨」皆參考或挪用現實歷史以創作，李偉能說，舞蹈通常在空白的黑盒空間內創作，或許受限於自身的美學訓練和框架。他在想，編舞可否跟現實建立關係，會否也是新嘗試？今期世紀版（D6）繼續有李偉能跟俞若玫對談舞蹈；另邊廂，K-pop大行其道，在舞蹈領域不容忽視，記者拜訪韓國實踐舞蹈系教授，深入淺出解析K-pop舞種、衍生文化及其舞蹈產業。

（美藝客廳．十五）

「客席策展人」簡介

李偉能，編舞、表演者和表演策劃人，2022年起擔任不加鎖舞踊館藝術總監。

文：明報藝文部

設計：賴雋旼

編輯：周淑樺

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

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