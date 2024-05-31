Friday Planner：何處是吾家

【明報專訊】要是能問近來現身香港的多啦A夢借一件法寶，首選的一定是隨意門，用來旅行也好，探望移民外地的親朋好友也好。多年來移居各地、頻繁搬家的藝術家黎倩華從流離者的角度出發，邀來江駿傑、鄧子豐、江耀榮等7名不同媒介的創作者，從「裝修」探索家的「流動」（mobility）和「生成」（becoming）特性。走進WURE AREA昏暗的「家中蔭影」展覽空間，觀眾需要打開手電筒引路，游走展場探尋散落四周的作品：裝修工具、掛繩、蚊帳、大牛龜電視……或可從不同物件拼湊對「家」的想像。

關於「家」、「離散」的藝術創作近年來持續浮現。一直發展紀錄劇場、以劇作回應社會時代議題的一條褲製作編劇及導演胡海輝，因為法國五月藝術節的港法劇場交流計劃「讓鏡子說」，去年訪問了近30名居港法國人，又越洋駐留巴黎3周考察兩城。今年他帶領9名年輕創作演員，以居港法國人的視角，重新審視香港，探問何處是吾家，創作出「人種誌戲劇」（ethnotheatre）《香西法蘭港》。劇作周末在上環文娛中心劇院上演，送給每一個曾經或仍然視香港為家的觀眾。

時移世易，在充滿變幻的時代，一班新生代醞釀出令人驚喜的作品。新銳藝術家馮孟忠專研木的特性，在木材上雕琢粗幼細膩的線條，又以燒灼、染色和仿舊手法加工處理，木板雕刻作品既保留天然節痕和年輪，又突顯了木材多變、層次分明的質感。12件全新作品現於SC Gallery舉行的個展「變」展出。看着那木雕錯綜複雜、層層遞進的紋理，思緒在歷史和記憶中迴盪。

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