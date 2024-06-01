新iPad Pro跳級上M4 疊聯式靚芒瘦身玩AI

擠壓功能--新推出的Apple Pencil Pro內置陀螺儀及擠壓功能，前者在使用時會於屏幕的落筆位置，實時顯示不同粗幼的筆嘴方向，更容易知道落筆方向是否正確；至於擠壓功能，用家只需用手指擠壓筆身，屏幕就會彈出指定功能（預設為畫筆及擦膠選項，圖），更加好用。（$999）（朱安妮攝）

納米紋理--1TB或以上版本iPad Pro可選配納米紋理玻璃屏幕（左），反光問題明顯更低，但對比度也稍弱，黑位不夠實淨，如主要用途是睇片，便不建議加購。 （周群雄攝）

屏幕出色--新iPad Pro的疊聯式OLED屏幕表現出色，亮度及對比度高，同時黑位實淨，即使從旁邊觀看，屏幕也沒有嚴重失色。而全新設計的精妙鍵盤（$2699）換成金屬表面，打字手感更佳；觸控板增大，編輯文件或翻動頁面時更就手。（朱安妮攝）

【明報專訊】Apple繼3月推出M3晶片的MacBook Air後，相隔兩個月又有新作，同時推出第7代iPad Pro及第6代iPad Air平板，皆提供11及13吋兩個版本。其中新iPad Air用上M2晶片，相比之下iPad Pro的升級更有驚喜，處理器直接由M2晶片跳級至最新的M4，還換上創新的疊聯式OLED等，令新iPad Pro變得前所未有的輕薄。

新推出的M4版本iPad Pro，比同期推出的iPad Air（厚6.1毫米）更纖薄，記者今次測試的11吋版本僅厚5.3毫米，而13吋版本竟然再薄0.2毫米；不過重量上則以11吋版本（僅Wi-Fi）較輕，11、13吋版本分別重約444克及約579克。新機能夠大幅減磅，最大原因是採用了新開發的疊聯式（tandem）OLED屏幕面板，比以往的LCD或mini-LED更輕薄。

運算效能提升150%

新iPad Pro最大賣點之一，是品牌首度公開的Apple Silicon M4晶片，一改以往先在MacBook Pro等高階筆電上應用的習慣，估計可能為配合Apple於6月10日舉辦的年度全球開發者大會（WWDC），以便屆時讓用家試玩人工智能（AI）應用軟件。新M4晶片採用第二代3nm製程技術，緊湊的電晶管排列令晶片在相同面積下提供更強的運算能力。記者測試的1TB儲存容量機款，內置最高階的M4晶片，由10核心CPU及10核心GPU組成，另外搭載了Apple歷來最快的神經網絡引擎，人工智能的運算速度每秒可達38兆次。與上一代搭載M2晶片的iPad Pro比較，新機運算效能提升了150%。

20秒生成日系漫畫圖像

記者實試，以軟件Final Cut Pro剪輯一段容量約50GB的4K影片，新iPad Pro只需1分23秒便完成輸出，速度頗快。打機表現方面以《原神》測試，雖然遊戲在偵測裝置的運算能力後不容許以最高畫質玩，但在低一檔次（極高畫質、60fps）的表現依然順暢，相信一般玩家都「收貨」。現時可離線使用AI的軟件不多，記者選了生成日系漫畫風格圖像的Waifu Art AI-Local Generator來測試新晶片的運算能力，基本上預設值調至中級水平後，生成一張日系漫畫圖像只需20秒，速度及格有餘。

看影片流暢 光暗位保細節

再來說說新機的Ultra Retina XDR屏幕，它採用嶄新的疊聯式OLED屏幕面板，簡單來說新面板由兩塊OLED融合而成，亮度及對比度都大大提升，其中亮度比標準單層式OLED高兩倍。與新一代iPad Air的Liquid Retina屏幕比較，iPad Air本身畫質已算不錯，但與疊聯式OLED屏幕並排比較即高下立見，新屏幕顯示的影像有更高對比度，色彩更豐富鮮艷，黑位亦更實淨，令影像看上來更立體。受惠於M4晶片的動態快取、硬件加速光線追蹤等先進技術，令新屏幕發揮出更高的影像質素，測試時用來觀看《壯志凌雲：獨行俠》、新版《城市獵人》電影，可發現畫面非常順滑流暢，在一些光源複雜的場景，光暗位都能保留細節，不會變得一片死白或不夠黑。

剪片外接SSD儲存 續航達10小時

除了核心晶片及熒幕，新iPad Pro還有不少實用改動，例如前置鏡頭由窄邊框移至闊邊框的中央位置，方便橫向擺放機身來開視像會議；今代剪片（例如使用Final Cut Pro）時可直接將影片儲存在外接SSD，毋須再抄入iPad Pro內，佔據內存空間；新iPad Pro亦修改內部結構，特別在機身內部中央加入金屬保護罩，減低機身受外力致彎的風險。新金屬保護罩設計，配合加入石墨片的機殼與機背的銅材商標，均有助提升散熱效能。在M4晶片的省電效能及機身散熱功能支援下，即使運算速度較上一代提高，連續使用時間仍維持10小時，跟上代相若。●

● 總結

不追求極致畫質 Air更抵玩

M4版iPad Pro的輕薄及畫質提升，對每日搭車都睇片的用家來說很吸引。惟價錢是一大考慮，支援5G上網的入門版11吋iPad Pro已經要$9599，若是13吋屏幕、2TB容量、支援5G上網的機款，埋單已$20,099；再加配納米紋理玻璃（$800，只限1TB以上機款）、新iPad Pro精妙鍵盤（$2699）、Apple Pencil Pro（$999），總價錢達$24,597！由於現時可發揮M4晶片AI運算能力的應用程式仍然很少，若對畫質要求不大，購買配備M2晶片的新iPad Air（11吋$4599起，13吋$6299起）或已足夠。

還有一點，由於估計Apple將在本月WWDC大會上公布短期內會推出適用於M系晶片的AI應用程式，所以建議大家不妨忍一忍手，如屆時有殺手級AI應用程式推出，再決定買iPad Pro也不遲。●

iPad Pro（第7代）

屏幕：11／13吋疊聯式OLED

解像度：2420×1668（11吋）

2752×2064（13吋）

處理器：9或10核心M4處理晶片

RAM：8GB或16GB

鏡頭：F1.8光圈1200萬像素（前置原深感測鏡頭、後置廣角）

特點：支援全新Apple Pencil Pro、全新精妙鍵盤、Wi-Fi 6E

體積：249.7×177.5×5.3毫米（11吋）

281.6×215.5×5.1毫米（13吋）

重量：約444克（11吋）、約579克（13吋）

顏色：銀、太空黑

售價：11吋$7999起（Wi-Fi版）、$9599起（Wi-Fi+5G版）

13吋$10,499起（Wi-Fi版）、$12,099起（Wi-Fi+5G版）

網址：www.apple.com/hk

文：周群雄

美術：朱勁培

編輯：梁小玲

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