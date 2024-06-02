同場加映：兒童故事Podcast 播放童夢中的希望

故事有很多小朋友聲演，靠他們在家裏自己錄音，所以傳過來的聲帶有好有壞。阿粒要花時間把噴咪聲、雜聲、回音等等，細心調整，成為一個山寨又專業的兒童廣播節目。（鄭思思攝）

【明報專訊】我們愈來愈需要故事，在故事裏夢想無罪。由疫情開始，兒童故事的Podcast愈來愈多，有些把中外經典娓娓道來，有些把兒童繪本聲音演繹，有些是移民了的媽媽隨心錄音讀書，讓小朋友學習廣東話和了解香港。人們在車上在家裏聽，像收音機一樣。我們最愛的是一個原創內容的兒童廣播節目「懶瞓豬講故事」，那故事世界像充滿了正念的種子，會撒到大人小朋友的心田。

Spotify播着：「歡迎收聽線上兒童廣播節目：懶瞓豬講故事……」主持「阿粒」聲音甜美又帶點淘氣，今日的故事是《好事棉被》，由於篇幅所限，對白和情節有所省略：

小和尚是一個經常抱怨的人，有一日，老和尚叫他帶着一張棉被到公園坐，但沒說什麼原因。小和尚在公園坐着坐着覺得冷，便抱着棉被取暖，後來身邊有位老婆婆同樣覺得冷，小和尚便送上棉被離去。老婆婆過了一個溫暖的晚上，起來時見到公園有小朋友亂拋垃圾，她便拾起丟到垃圾桶。小朋友答謝，婆婆說：「尋日都有人幫過我，我都可以幫吓人。」小朋友受到啟發，在幼稚園幫助其他小朋友執拾物品，老師稱讚她，她說：「唔係呀，係人哋幫我先㗎。」然後經過不知多少個輪迴……有一天，小和尚拿着重物搭地鐵，竟碰到有小朋友讓座，他很高興。老和尚說，這是棉被的力量，小和尚不明白。老和尚便問：「棉被原本係冰冷嘅，但係人一瞓入去，就變暖，你覺得係棉被將人變暖，定係人將棉被變暖？」

講佛偈的兒童故事

嘩，好深啊，又好好笑啊，因為故事裏的角色都是小朋友聲演，無論那位婆婆或老和尚，都是稚嫩的兒童聲音，非常惹笑。故事繼續，老和尚說（壓低聲線裝老的小男孩）：「我哋令冰冷嘅棉被變~暖~（突然拖長音），棉被又會為我哋保~暖~（突然拖長音）。只要你一直做好事，就會溫暖到別人，亦溫暖到自己。」之後甜美的主持阿粒問：「小朋友，你今日做咗乜嘢微小嘅好事呢？」節目的悠揚音樂響起，像要把人的善意帶到很遠。

「你明唔明《好事棉被》個故事講咩㗎？」我曾經閒聊問讀幼稚園的兒子，他說：「明啊」，然後便句號。我心裏懷疑想再問，廁所突然響起阿囡的叫聲：「我明啊！」真實情節，她正坐在馬桶上大便，但打開門叫出來。這位小學一年級生說：「是棉被的力量啊！我溫暖棉被，棉被溫暖我……」她七情上面，張開手又緊抱自己，再展現一個甜笑：「好人好事啊嘛！」馬桶畫面有點怪，但小朋友真的有自己理解，故事埋下了種子。

「懶瞓豬講故事」由 2020 年中、疫情期間創立，已推出了184集平均5分鐘的聲音故事，包括一些生活自理的故事，譬如《不喜歡廁所的美美》、《不喜歡晚上的馬騮仔》，用人物和故事鼓勵小朋友自己如廁睡覺；包括一些反斗語文的故事，譬如《Hello王老虎》講述一位小朋友穿越古代成為「狐假虎威」裏的老虎；還有偵探故事，《神探笨笨豬》如何揭發西瓜做假扮甜的騙局等，有點無厘頭又非常認真。「懶瞓豬講故事」有時會糅合坊間的謎語、偵探橋段、佛偈哲理神話，去「聆聽孩子的說話，說孩子喜歡的故事」，在Spotify有過萬人關注，已報名等候聲演的小朋友近三百個，很受歡迎，而故事一直都是免費推出，今年才開始有收費的部分。

爆肝熱血的創作人阿粒

我以為背後是一個團隊，由一代高人製作，有心開發兒童故事Podcast巿場。怎知道香港總是充滿奇人，只有一位身材嬌小、架着眼鏡的女生來到訪問現場，4年來基本上都是她爆肝一腳踢。她就是那把甜美又帶點淘氣的主持聲音「阿粒」，30幾歲，但表情仍有點腼腆：「阿粒其實是我媽媽的花名，因為好細粒，我都好細粒，就用了她的名字。」

她開始這故事節目，有點像「好事棉被」送暖。阿粒自小夢想做幼稚園老師，很喜歡小朋友，但當年在教育學院面試考不入幼兒教育，考上了小學中文。她畢業後到出版社做編輯，編幼稚園課本，她覺得故事有趣繽紛，樂在其中。差不多在出版社的10年，她一直創作兒童故事，拿去比賽、投稿兒童雜誌或向出版社自薦，但一直落選。她說自己不斷重複練習，每周寫，每月寫，不停寫，儲起了很多故事。那段時間沮喪嗎？她說：「是的，所以我才可以寫出一些失敗的故事（大笑）……但我的頻道經常說一些有希望的故事，全都是有希望的。」

2020年，疫情封城，小朋友被困在家，悶得發慌。阿粒忽發其想，跟朋友開Podcast講故事，純粹只想幫小朋友解悶。她山寨製作，用iPhone錄音，自學剪片，把自己無人問津的10幾個故事改為廣播劇，然後自己試咪試咪，再拉來老公朋友侄仔侄女聲演，全部素人慢慢摸索而成。我非常驚訝，她們最早期的山寨版本，每星期一集頗有水準，故事節奏明快，音質和聲效也悅耳，尤其是阿粒的聲線。我問阿粒，你真的沒有做過任何聲音訓練？她搖搖頭說：「無啊。就是我自己，小時候看卡通片的時候，就是我覺得他（卡通人物）的聲音很有趣，那我模仿一下他。」然後她笑着扮一些奸角的聲線，還大讚我的聲線卡通，適合扮女巫。吓？我也嘗試巫婆笑了兩聲，嘻嘻……

好事棉被的輪迴

開始幾個月後，拍檔要退出，只剩下阿粒。她說當時想過放棄，但節目很快已有小朋友忠實聽眾，有家長的正面留言，還有小朋友熱情自薦聲演，她很感動，她送出的那張「好事棉被」也溫暖着她了。於是，她便繼續放工創作錄音剪片，試過在公司工作到晚上10時，她回家凌晨也在剪接；試過剪片3個鐘變電腦手，手腕發炎要包紮得像糭一樣，需單手用電腦半年；試過有聲演的小朋友傳來錄音，咬字或表達不善，她要善意地鼓勵，來來回回地溝通，當然剪接時也一定要把聲音放得很大很大，把旁邊媽媽的教導、小朋友的噴咪，細心的除去。阿粒說「懶瞓豬講故事」逢周六早上9時播出，她不能讓小朋友失望空等。

是麼信念讓你堅持？她笑說自己不是很有使命感的人，太大壓力了，如果生命影響生命，影響到就影響吧，影響不到就純粹一個娛樂，也沒所謂：「我覺得我自己寫了故事，然後小朋友幫我達成，我覺得已經很滿足了。我寫的時候也沒想過可以這樣演繹，他們幫我做了出來，我覺得很神奇！」她說剪接時會聽到小朋友錄音時的突然爆笑不能自控，她也會忍不住傻笑；又或者小朋友會突然自己讚自己，然後媽媽在旁讚他讀得好，她在耳機中也感受到甜蜜。

不過，人生怎會只有甜蜜？她爆肝經營故事Podcast兩年多，製作了過百個故事，到2023年初，她十分疲累，開始寫不出故事，像滑牙了。她在頻道上宣布休息，改為不定期出節目。期間她寫了《一粒塵的故事》，沒有了小朋友聲演，只有她自己一人自言自語。她用高音聲演一粒細的微塵，聲線還算可愛的。

微塵說自己好無用，沒有翼可以飛，沒有腳可以跑，人人見到只會把它抹去。然後她又用低音聲演一粒老塵說：「宇宙爆炸的時候已經有塵，如果無用，怎會存在於世界呢？」小朋友細塵答：「我唔知呀，可能係神搞錯呀……原來我無用了這麼多萬年。」老塵鼓勵說，可能將來科學家會發明到塵的用途，叫細塵留意身處的地盤每天興建高樓，未來便是摩天大廈了。老塵續說：「你依家睇到嘅係『短暫』，我睇到嘅係『未來』。」細塵不明所以，轉眼被大風吹走了。

人生低潮 夢想無罪

過了半年，阿粒慢慢爬起來，為自己創作了《犀牛想爬樹》。那個故事有7把聲音演繹，非常熱鬧。故事講，小朋友犀牛一直夢想爬樹，牠很想看看樹上的風景，但這夢想都被其他小動物取笑，只有馬騮仔為牠想辦法，嘗試用木頭沿着樹幹搭建梯級，最終犀牛一步一步走到樹上吹風，大笑了。

阿粒說那半年其實沒發生什麼事，她只是去了幾次旅行叉電，輕鬆下來，腦袋又充滿故事的念頭。她又發現Spotify開放了創作者收費功能，令她的免費頻道有機會找到收入。她在低潮中沉澱，最後決定辭去正職，由今年開始專心經營Podcast，一星期播出兩集收費節目，另加每月一集免費節目，工作充實忙碌。她說，暫時有百幾人訂閱，每月收入幾千元不算多，要另外做副業幫補收入。

「無啊，我經常都覺得很快就要結束」，阿粒在大笑。你不是在網站寫夢想成為百萬富翁的「講故佬」嗎？她又大笑，然後沉思一會說：「我覺得我沒有一個……很堅持去，一定要捱下去做這件事。因為假設我自己不享受的話，那我就把它結束算了，大家一起創造過一個美好回憶。就這樣囉。」對的，故事裏夢想無罪，回憶無罪。

阿粒說記得一個「4根蠟燭」的故事。如果「和平」（Peace）、「愛」（Love）和「信心」（Faith）的蠟燭都熄滅了，不用怕，只要「希望」（Hope）的蠟燭不滅，它可把所有熄滅的都點燃過來。讓希望的蠟燭，燭光不滅。

後記

阿爸手術後康復理想，感恩一切像雨過天晴。當然癌情隨時翻發，人生總是無常，壞人總是當道，但起碼讓我們活好今天。祝好。

文、圖˙鄭思思

編輯•周淑樺

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao