街知巷聞：揭開將軍澳新篇 圖文指南 重構似遠還近社區

【明報專訊】港鐵將軍澳線上，調景嶺、將軍澳、坑口、寶琳及康城五站都屬於將軍澳區範圍，共有逾40萬人居住。區外人對將軍澳的印象，不外乎是大型商場與私人屋苑，或是新開通的跨灣大橋。將軍澳就只有這些嗎？當區居民蔡嘉濠一直對區內歷史感興趣，不過小時候跨區讀書，長大後跨區工作，將軍澳恍如只是「睡覺的地方」。另一將軍澳人方泳婷（Vanessa）喜歡探索別區的老店小店，卻少有發掘朝夕相對的社區。將軍澳既近又遠，他倆早前一同參與研習計劃，編寫地方指南，為自己及大眾揭示將軍澳的豐富色彩。

「搲」字形容社區 5區各自為政

同樣是土生土長的「將軍澳人」，嘉濠和Vanessa稱對相鄰社區的認識不多。將軍澳不止有大型摩登商場，地方指南《將軍澳，可以這麼說》收錄Vanessa撰寫的一篇文章，介紹區內1990年代落成的舊式屋邨商場，如慧安商場、富寧商場、富康商場等。住在調景嶺的嘉濠說，自己也未去過坑口北部的富寧商場。「好諷刺，富寧對面是健康院。我逢親有咩病痛都是在那看病，但唔會多走一條馬路，去八卦別人的商場。」

平日多走一步，對社區的了解自然加深一步。Vanessa在寶林山上的翠林邨成長，對將軍澳人的身分有另一番體會。從地理位置看，由翠林乘車去觀塘，其實比前往將軍澳站更快，所以Vanessa甚少去將軍澳、調景嶺一帶。「我經常跟別人說住在將軍澳，但其實有一半覺得自己不是住在將軍澳……對將軍澳的身分認同，有時候比較曖昧。」對區內歷史略有研究的嘉濠從旁「平反」，山上的翠林其實是將軍澳最早發展的一區，Vanessa這種「自我懷疑」其實很諷刺。將軍澳予人的典型印象，是以鐵路為中心的新市鎮，於是沒有港鐵站的翠林，逐漸隱身於大眾認知裏。

憑着對社區的感情與好奇，嘉濠和Vanessa參與香港賽馬會社區資助計劃 ──“創不同”學院旗下項目「在地研習室｜將軍澳，可以這麼說」。他們曾跟隨自強協會的義工乘坐電動輪椅游走區內公共空間，從輪椅人士的角度看社區規劃。另一活動是寫下心目中對將軍澳的形容詞，嘉濠當時選擇「侵蝕自然」、「規劃工整」和「搲」。首兩個詞語是來自對社區的觀察，「侵蝕自然」是調景嶺寮屋區清拆時遭削平的山體部分，還有見縫插針式建樓；「規劃工整」的例子則有將軍澳站一帶，「街和街中間是直角」的規劃方式。

「搲」字比較抽象，嘉濠解釋意指區與區之間很分離，「好像要搲住才有一些聯繫」，例如由將軍澳去坑口要經過兩三條隧道，連接薄弱。Vanessa有類似感覺，「十五分鐘生活圈」是她對將軍澳區的印象，區內的寶林、坑口、將軍澳、調景嶺似乎各自為政，市民住處附近獲得生活所需，毋前往其他社區。嘉濠指出：「其實有官方規劃的市中心，就是『將軍澳市中心』，但這些規劃出來的東西，與市民的認知又變成兩件事。」

55新想像 停車場天井如冰島

有時換個角度看熟悉的社區，才能發掘新意思。「在地研習室」的目標是要創作一本將軍澳的地方指南，20多位參加者均要貢獻文章和圖輯。Vanessa故意沒選擇翠林邨為主題，「寫最熟的地區反而難以下筆」。她後來閱讀由另一參加者寫的翠林邨文章，印象很深刻，內文提及的路每天都經過，但自己沒什麼感覺，「從第二個人的角度去看，原來我屋企係可以咁靚」。參加者們職業各異，有從事文化藝術、醫療、教育等，每個人對將軍澳有着獨特的視角。兼任編輯的嘉濠特別推薦書中〈厚德：冰島美學〉與〈健明：太空漫遊〉兩篇，「冰島和將軍澳真的拉不上關係，一個咁靚的島國和一個新市鎮。」正正因為兩者「大纜都扯唔埋」，讓嘉濠更欣賞創作同伴的聯想力，能將多層停車場的天井想像成冰島的藍冰洞，水池一側的岩柱則是冰島熔岩遇冷凝固的模樣。

《將軍澳，可以這麼說》共有49篇文章與6個圖輯，共55個視角讓人細看將軍澳區。現在再請嘉濠形容自己生活的社區，他說會用「豐富精彩」。Vanessa想起團隊曾考慮以時間編排文章順序，譬如有文章介紹退休人士到鴨仔山晨運，另一篇可談談晚上在將軍澳跨灣大橋觀星或踏單車。「住將軍澳區的人，例如我、身邊認識的將軍澳人，周末是不會留在將軍澳的，會想出去第二個區玩。」Vanessa現在發現，身處將軍澳也可以有很多種生活體驗，「會令你周末都想留在這裏玩」。

地方指南《將軍澳，可以這麼說》用了300多頁講述將軍澳區的故事，這個新市鎮原來已經「新」了40多年，至今一直經歷變化。指南截稿前兩星期，嘉濠還提出多寫一篇文章，只因「將軍澳（南）—西灣河」街渡服務1月底開通。「我們這本書4月出街，到時渡輪也有知名度，點解打開本書無提及嘅？」一本地區指南總不可能涵蓋所有事物，創作團隊除了希望藉此介紹將軍澳，還期盼啟發觀察城市的方法。

調景嶺散步團 細味歷史

撰寫指南時，嘉濠選擇從熟悉的主題入手，10多年前開始認識調景嶺歷史，這次他將所學放進文章，圖文並茂帶領讀者遊歷史殘餘。“創不同“學院4月舉行結業展及活動，記者參與由嘉濠和Vanessa等參加者帶領的散步團，沿途聆聽調景嶺歷史。一行人從康盛花園巴士總站出發，轉上寶琳南路，探索恬靜的市鎮邊陲。

第1站

寶琳南路

散步團當日天陰，寶琳南路上不見太多行人。這條平整宜行的車路，目前只有專線小巴13線駛經，沿途經過靈實醫院。從前調景嶺交通不便，居民若要前往九龍，只能翻山越嶺。1950 年代，村民謝御羣利用有限資源，開闢通往鯉魚門及油塘灣的山路，便利村民前往九龍，該路及後被稱為「謝公路」。

曾經存在的「謝公路」石碑現已不知所終，所幸嘉濠找到1954年謝御羣受訪的新聞報道，文中還刊登當年調景嶺至鯉魚門的交通圖。「原來謝御羣都幾厲害，會計算路段的斜度。」報道記載，山徑原本80度，經謝御羣修整後只有40度，更適宜通行。謝公路及鄰近道路經過多番修葺，後來成為寶琳南路的部分路段。

第2站

將軍澳風物汛

寶琳南路盡頭是近年開幕的歷史資料館「將軍澳風物汛」和旅舍「靈風雅舍」，分別由舊調景嶺警署及職員宿舍改建而成。1950年代，調景嶺安置大量受國共內戰影響南遷的難民。直至1961年，調景嶺營改名為「調景嶺徙置平房區」，政府增設基建，居民生活逐步改善。同年港府在調景嶺山上興建警署，居高臨下，監察整個平房區的治安。

現時站在「將軍澳風物汛」外，仍可俯瞰調景嶺的房屋建築，只是平房早被公共屋邨取代。1990年代初，政府落實清拆平房區，重建成將軍澳新市鎮。調景嶺警署於1992年起關閉，平房區亦在1996年清拆。舊警署現成「將軍澳風物汛」，館內紀錄調景嶺歷史。

寶琳南路上，昔日房屋的痕跡幾乎徹底消失。沿着一段短斜路往上走會抵達一處平台，部分地面仍鋪上殘缺的白地磚，為當年村民生活僅餘的印記。現在旁邊可見無人看管的帳篷和桌椅，相信有人善用此休憩空間，延續生活氣息。

第3站

健明邨

散步團團友沿調景嶺食水配水庫旁的階梯下山，走過幾百級樓梯後抵達健明邨。健明邨內的特色裝置，與調景嶺歷史互相呼應。明星樓、明宙樓之間的「水飾園」以船形建築為中心，一旁有4座圓頂方座的石躉。船與調景嶺有何關係？舊調景嶺碼頭拆卸後，繫纜樁存放於此，正是4座石躉。站在船型平台可遠眺鐘樓「建采樓」，仿似船員看見燈塔的景象。「水飾園」本來刻有介紹調景嶺歷史的字句，可惜早已褪色。

一行人走到健明邨外翠嶺路與嶺光街交界，欣賞高約4層樓的石浮雕「景嶺春秋」。浮雕記錄調景嶺從平房區，經歷重建後設有地鐵站，至今屋宇林立的演變過程。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 朱令筠、“創不同”學院提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 }周淑樺

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