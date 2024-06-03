醫徹中西：從「心」解說

【明報專訊】為中西醫協作，多年做了很多工夫，中醫西醫今日一起推動醫療發展，更需要雙方在協作、溝通、掌握臨牀指引、互動治療多一些溝通，這對醫療界和病人也有好處。

心，現代西方醫學基礎扎根深刻，普通人皆明白心臟和血液循環的功能。中醫守正，自古心字包含心意思維，例如出自宋代文天祥名句：「有『心』扶日月，無力報乾坤」。正如中醫所說的心，為「神明之官」，「五臟六腑之大主」；功能主血脈、主藏神。之前在中西醫交流中，對於「心主神明」還是「腦主神明」之間的爭論一直沒有停止。

直至2015年，我寫了關於心的文章，講解身心、大腦、心臟、體溫、氣候環境等如何相影響，把中西醫所說的心神腦融會貫通，並得到現代醫學的支持。

2021年我再次寫文獻解釋，應將身體視為一個整體來管理。傳統西方醫學未能把思維與身體找到關連，因為在西醫傳統觀點中，器官和組織系統是在不具意識下運作；到了需要討論思想與環境關係時，就只能以心理解讀。實際上，身體和心靈不能分割，身體應視為一個整體。就是任何機體，都必須對整個系統適當優化，才能節省能源，並有效輸出力量。心臟和循環系統也是一樣，本身天賦與神經血管結合同步，神經指令信息和血流灌注常常同步操作，互相支持。

情緒、行為 與心臟血管反應有關

2023年我提出了個體的「自我活力系統」， 讓中醫西醫更明白。傳統上，器官系統，不論是循環系統、呼吸系統或內分泌系統，都是以反饋系統工作，即使在苛刻環境下仍維持運轉，令身體處於穩定狀態。而自我活力系統，是串連各器官系統之間的整體大系統，血液流注的神經系統是其中之一；現今大量研究指與神經系統相關的情緒、行為、飲食、性活動、體溫調節等，與心臟血管反應有關。

心神，是神經系統和循環系統的自然整合，是一個自主活力系統。身體既與環境接壤，需在器官操作支持下，這系統會衍生身心因應環境作出健康的模式適應。當這些模式良好運作並且不斷重塑時，往往成為一系列與環境相關的心神血液流注模式化的操作，當遇到新環境時，大腦不用大花精力，只要舒適地選取運作模式，節省能源，讓個體能在舒適狀態下有效地運作。正是這個大整合系統，因應環境設定了自主反應，為自我活力做好準備。

參考文獻：

2015年

shorturl.at/byFU4

2021年

shorturl.at/ekCM3

2023年

shorturl.at/kuMY5

文：余秋良（香港醫學專科學院院士、浸會大學中醫藥學院榮譽教授）

（既是西醫又是中醫，親筆分享中西醫學優劣同異）

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