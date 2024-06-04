知多啲：勿捕野生龜 領養代購買

【明報專訊】如果在郊外看見野生龜類，是否可以自行捕捉來飼養？Victor指，香港所有野生龜類，包括淡水龜，皆受香港法例第170章《野生動物保護條例》保護，「任何人捕獵、騷擾牠們的巢穴或蛋都是犯法的」，此外亦包括管有、售賣及出口的限制，多種淡水龜已列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES），並被列入香港法例第586章《保護瀕危動植物物種條例》的受保護物種，包括香港的金錢龜及大頭龜，飼養者必須取得相關許可證。因此他提醒，要認清龜隻的來源，不要購買野生捕捉的龜，最好以領養代替購買。