透過設計發掘自我定位 新秀靠實力展時裝生涯

畢業得獎作-Igor Dieryck（下，左二）於Hyères Festival展示的YESSIR系列（上），也是他的碩士畢業系列，以酒店中的所見所聞為靈感，展示酒店中的階級觀念，別具權力和政治意味。（Luc Bertrand攝，Hyères Festival、Igor Dieryck提供）（Clément Harpillard攝）

「與我常在」--Mario Keine（下）個人品牌MARKE的2024/25秋冬系列（上）以Ale Zeitbeimir為題，意指「與我常在」，以對自身別具影響力的人為靈感，以毋忘我花卉圖案帶出主題，用荷葉邊作設計細節。（Joshua Sammer攝，NOWADAYS、Berlin Fashion Week提供）（Dawn Hung攝）

【明報專訊】早前看Timothée Chalamet擔任美國喜劇綜藝節目Saturday Night Live的客席主持，他以Baby Face為主題，以饒舌方式唱出其童顏生活。童顏在現實生活有好有壞，但一般也予人親和力。在歌頌青春的時裝界，年輕設計師卻可能因此被誤會欠缺實力。早前在兩個時裝周分別認識到Mario Keine和Igor Dieryck兩名年輕卻極具實力的新秀設計師，年輕的外貌背後，二人都有着超越年齡的老練，畢業後也有相似的設計生涯規劃。

近年到訪過不少時裝周，時裝設計師與演員一樣行「明星制」，有「明星相」的設計師當然較吸引大家留意，其作品卻未必和他的真人一樣有型。這樣以貌取人或者有點政治不正確，但如何讓人留下良好第一印象，卻是時裝業界求存的殘酷現實。

先談談來自德國科隆，在2020年創立個人品牌MARKE的Mario Keine，是筆者非常看好的德國設計新星。2016年畢業於Design Department-Akademie für Mode und Kommunikation Düsseldorf，Mario在2014年在學期間已小試牛刀推出個人同名品牌，並得到男裝時裝雜誌報道，到2016年畢業後他暫停了同名品牌，加入德國品牌創意工作室Bel Epok。2020年離職後以MARKE為名正式出道，先於2021年推出首個配飾系列，並於2022年推出2023/24秋冬服飾系列。作品完成度高，風格大器。有別於「高大上」的設計概念，MARKE現時以時裝尋找自我，以生活周遭如家人等為靈感，有別於柏林時裝以地下文化為靈感的主流設計。在2024/25秋冬系列，他向生命中具影響力的人致敬。

回顧童年經歷 以父母為創作靈感

Mario說︰「這個系列既是向構成自我的所有人致敬，既是關於我自己，亦能廣及所有人，是一個反思自身的系列。在上季正式創立品牌時，我不時反問自己的設計風格是什麼，緣起是什麼。於是我便回顧童年經歷，看看自己着迷過什麼，哪些事物仍在潛意識影響着我的作品線條等，來發掘自我和定位。我從小已為傳統服飾着迷，在今季的多鈕長褸中可看到從巴洛克時期男裝褸而來的靈感，系列亦有不少海軍元素，源自我小時候到海邊的記憶。整個概念就是我的個人成長，有如白紙般受到身邊人與事的影響，所謂自我便來自這些生活中對我有啟蒙作用、或大或小的人和事，特別是我的家人及朋友。」

Mario以德語MARKE作為品牌名字，一方面是他的名字縮寫，在德文中也有品牌的意思，語帶相關。2024春夏系列以內省為本，2024/25秋冬系列則思考影響自身的外力。「我的設計極受父母影響。我的父親從事金屬工業，事事講求精準，理性同時實際，母親則較為情緒化。這種組合讓我的設計準確簡潔，加入金屬元素，如系列中綴有金屬小圈的芭蕾舞鞋；另一方面亦希望打破理性常規，如加入荷葉邊等較具文化參考的元素。時裝騷以我念天主教學校時感受到的『儀態』為本，服飾中有看似神父長褸的設計，受洗服的荷葉邊等。」

比利時時裝界新星 以權力為主題

另一個值得留意的新秀，是來自比利時盧森堡區、2022年畢業於Royal Academy of Fine Arts of Antwerp的Igor Dieryck。他先於2023年國際時裝攝影及配飾節Hyères Festival以YESSIR系列連中三元，奪得Première Vision Grand Prix du Jury、19M Métiers d'Art Prize和Public Prize共3個大獎。同年他亦得到比利時裝大獎年度最佳新秀（Emerging Talent of the Year）。曾是Meryll Rogge和Acne Studios學徒的他，現於Hermès任初級男裝設計師，亦曾與比利時配飾品牌KOMONO推出太陽眼鏡系列，將於今年10月的Hyères Festival展示新作。他對時裝的熱愛，大抵可見於他早於12歲便在學校展示作品，並在16歲參與Lux Fashion Week的履歷，算是比利時時裝界的新星。

「我生於比利時南部的法語區，中學時念數學與科學，家中亦沒有人從事創意業。」Igor說。但在念完基本課程後，他便到Royal Academy of Fine Arts of Antwerp修畢時裝學士和碩士課程，在學時期推出Wallifornia系列，而2次的畢業系列主題均以權力為題材。學士畢業系列Duty Calls嘗試研究怎樣的時裝能夠賦予權力，將王室服飾與街著合二為一。碩士畢業系列YESSIR則以酒店制服為依歸探討當中的權力架構，以自身當酒店接待員的經驗為起點，都是概念十分成熟的作品。

Igor說︰「我想我的作品某程度算是苛刻（rigorous）而尖銳。我不時將人們認為過氣的元素，如酒店制服、配搭老氣的布料，以不太合身的設計帶出一種超現實感覺，將普通或乏味的服飾變得有趣而具新意，並混合剪裁感重的設計與街著。我的設計不時以權力為主題，可能是因為世代的取向。我們活在手機當道的年代，不停受到影像帶來的衝擊，讓人不能留在大浪漫主義的舒適圈。這種浪漫舒適圈是不少大品牌的主流取向。但在整個時裝工業，不少具名氣的設計師在作決定時，由模特兒到音樂選擇，都具政治意味。時至今日，純以美感作為時裝設計依歸這種取態未免過分瘋狂，與我同期畢業的同學亦鮮有純以美學為出發點，反而各自有想透過作品表達的意見或議題。這可能是因為我們在學時，沒有很大的經濟包袱，可以享受到這種自由，以作品討論真實議題。」

自成一派前的時裝實戰經驗

將Mario Keine與Igor Dieryck對照，皆因兩者有不少共通點。他們年輕的外貌背後，都有着超越年齡的老練，特別是訪問時的對答，又或是他們如何規劃畢業後的設計生涯，都突顯這一點。他們作品的布料和設計比不少品牌好，卻同樣選擇不在畢業後立即推出個人品牌，如Mario Keine到品牌創意工作室工作，學習品牌化和包裝的技巧，Igor Dieryck則到甚具規模的品牌效力。

Igor Dieryck認為︰「在40年前，畢業生可以單按個人意願決定是否成立個人品牌。但今時今日，環境複雜得多，如要找投資者，有成熟的動機，同時亦要政治正確等，對我而言這是個難下的決定，在發展品牌時保持自我定位。我現時24歲，需要花時間了解行業的運作實况。不少人以為我在Hyères得到獎項後會直接成立品牌，但我反而想放慢腳步。對我的作品有興趣的人，該會願意等候。」而現在已成立個人品牌的Mario則說︰「不少德國時裝系畢業生都會直接找工作。以我的同屆同學為例，約有九成人都會做形象指導、美術指導等工作，因為大家不想因為創立個人品牌而放棄自己的生活。另一些畢業生找東家的原因則是建立需要的人脈。我自己也花了5年時間在Bel Epok設計公司工作，學會如何為Bvlgari設計包裝，又或是如何設計Hermès店舖，得到全方位品牌化經驗。」●

網址︰https://marke-brand.com

https://www.instagram.com/igordieryck

文：Dawn Hung （mr.misterdawn@gmail.com）

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com