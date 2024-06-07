Friday Planner似曾相識

【明報專訊】未能親赴韓國內望韓流，不要緊，在港也能感受。駐香港韓國文化院正於元創方舉行「最美好一天的似曾相識」展覽，3名韓國新銳藝術家金秀衍、崔基昌和李承勳進軍本地市場。展覽主題源自當地大熱女團IVE歌曲I AM的歌詞，藝術家以此框架創作，游走於現實與既視感（déjà vu）之間。金秀衍從植物圖鑑、百科全書等提取文字，將之化成立體物品，再以靜物畫形式呈現；崔基昌把顏料濺於空白畫布上，將顏料痕迹轉化為原創作品；李承勳創作的動畫角色動作怪誕，引人聯想夢幻情節。3人各出其謀，穿梭於藝術的過去、現在與未來。

走入牛棚藝術村1a space，再度似曾相識。年初開始的「情感幾何」展覽，本月來到第三階段。現場展品好像見過？原來是早前的展品變了形。陳家智作品Gaze在上一階段以虛擬形式呈現25年來的1a space觀眾，戴上XR眼鏡即可看見他們，這些虛擬觀眾今次變成實體雕塑，小小的人像放在展場不同角落，由觀察者變成參與者。史穎怡製作的手造紙，也換了個形式再現——《量子說》探索虛幻與真實，在能量轉化中尋求不同可能。

有些地方明明到過，卻怎麼也記不起它的模樣。逛街時手繪一張地圖，可留住那刻的觀察與感受。獵人書店正舉辦「深水埗手繪地圖小型分享」，在閣樓可欣賞手繪地圖工作坊參加者的成品。看着這些地圖，有沒有哪些地方或景象令你déjà vu？

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