Leitz拍賣會焦點 百年木相機顛覆歷史

Apo-Elmarit-M 2.4/75mm（ELCAN） 鏡頭原型（序號：394-005） 估價：8萬至10萬歐元（約68萬至85萬港元） 尺寸：6×6×11cm 特色：Apo系列是Leica首支採用三色還原原理的鏡頭，矯正拍攝彩色照片時的偏色問題。今次拍賣的Apo-Elmarit-M 2.4/75mm是試產品，特點是設計輕巧和保存狀况良好，同型號鏡頭中暫時只得兩支傳世，每支細節也有些微不同。這可算是今次拍賣品中最罕有的鏡頭，Douglas透露不少香港收藏家聲稱會在拍賣會出價，估計戰况相當激烈。（鍾林枝攝）

ELCAN 1/90mm 鏡頭（序號：164-0007） 估價：14萬至16萬歐元（約119萬至136萬港元） 尺寸：11×11×14cm 特色：由恩斯特·徠茲加拿大公司（ELCAN）鏡頭設計師Walter Mandler專為美國海軍研發，鏡頭上貼有U.S.NAVY PROPERTY和NAVPHOTOCEN, WASH.,D.C.的標籤，紀錄顯示總共生產10支，而此拍品屬於第7支，外觀近乎全新。鏡頭配有3個分別為20m、100m及無限遠的對焦環，如要拍攝不同距離的事物便要扭出和換上對焦環。Douglas估計F1大光圈設計是為了讓軍方在夜間和昏暗環境下拍攝出清晰的影像。（鍾林枝攝）

E. Leitz紐約Leica步槍式相機（序號：119） 估價：24萬至30萬歐元（約204萬至255萬港元） 尺寸：69×14×22cm 特色：設計代號為RIFLE的步槍式相機，專為拍攝野生動物或運動員而設，拍攝時槍托可頂着肩膊，減少使用長焦鏡頭時，因手震導致影像模糊不清的問題。槍身兩個扳機分別用於捲動菲林和釋放快門，讓攝影師不用因捲菲林而重新對焦。紀錄顯示此相機只於1938至1939年間生產，估計現時全球共有12至14部。Leitz Photographica Auction Head of Appraisals Michal Kosakowski（右圖）示範如何使用槍托穩定拍攝姿勢。（鍾林枝攝）

Leica MP2 黑漆版相機套裝（序號：935509） 估價：70萬至80萬歐元（約595萬至680萬港元） 尺寸：15×7×11cm 特色：MP系列是Leica為專業攝影師、記者或軍事需要而研發的高階M系相機。這套配件齊全（包括Summaron 3.5/3.5cm鏡頭、電池手柄、備用電池組、光電感測器等）的MP2實際上是試產品，根據官方紀錄當時只生產了27部，當中只有6部為黑漆版。MP2的特點是配備電動過片器，提升拍攝速度，令攝影師每秒可拍攝3.5張相片。（鍾林枝攝）

Leica I Mod.A Luxus相機套裝（序號：48438） 估價：24萬至30萬歐元（約204萬至255萬港元） 尺寸：14×12×7cm（相機） 特色：根據官方數據，這部奢華版Mod. A只在1929至1931年間生產，估計只得95部。現存同款相機中，只得約10部維持原裝設備及零件，這部機身以暗紅色蜥蜴皮包覆的Mod.A Luxus是其中之一。相機套裝包括同樣以蜥蜴皮裝飾的雙筒望遠鏡，以及一個菲林盒和皮套，當時廠方直接分配給著名攝影師Anton Baumann使用。（鍾林枝攝）

Leitz Reise Kamera 1905 估價：6萬至7萬歐元（約51萬至60萬港元） 尺寸：38×32×33cm 特色：這部外殼由紅木製成的18×24大畫幅相機，以往只見於Leitz產品目錄中，今次拍賣團隊終於找到一部狀態良好、配有Leitz Periplan 220mm鏡頭的實物。相機正面有一小塊刻有E. Leitz, Opt. Mech. Werkstätte, Wetzlar字樣的象牙牌匾，估計生產於1905年左右。拍賣團隊Leitz Photographica Auction董事總經理Alexander Sedlak（右圖）說，這是他們所知Leitz唯一仍然留存的木製相機，相信未必有另一部，所以非常珍貴。由於簽訂了保密協議，Alexander說不能透露木製相機原來的持有人姓名。（鍾林枝攝）

【明報專訊】一年兩度的Leitz Photographica Auction將在明天（6月8日）舉行，這個全球最重要的相機拍賣會，是徠卡（Leica，名字由Leitz及Camera組合而成）相機、鏡頭收藏家的兵家必爭之地，現時全球最貴相機的拍賣紀錄就是誕生在這個拍賣會上。今次邀請香港知名徠卡收藏家蘇彰德（Douglas），看看哪些拍賣品特別受收藏家的青睞。

最貴相機逾億港元 Leitz拍賣會誕生

著名Leica收藏家蘇彰德（Douglas）於10多年前已開始參與Leitz Photographica Auction。「這個拍賣會的拍品質素很高，負責的團隊很多時都蒐集到一些極罕有，或只曾出現在文獻中的收藏品。例如2022年第40屆拍賣會上成交的Leica 0系列原型機（機身序號105，原屬於Leica傳奇相機設計師Oskar Barnack），便創下了最貴相機的世界紀錄（1440萬歐元，約1.22億港元）。」雖然事隔兩年，但他說來依然興奮，笑言不明白為何拍賣團隊能頻密地每年舉辦兩次拍賣會，仍能維持拍賣品的高水平。

在品牌近百年來推出的相機中，每代Leica M系相機均運用當時最先進的光學技術和嶄新的操作構想，例如M3的插刀式鏡頭更換系統，將取景器和對焦器合而為一的設計等。擁有一部M系相機，可說是Leica迷的身分認證。今年適逢M系相機誕生70周年，Douglas說今屆拍賣團隊特別蒐羅了許多M系相機和鏡頭等珍藏品，例如多部黑漆（black paint）版M系相機、專為德國聯邦國防軍推出的橄欖色M3等。除了M系珍品，還有為專業攝影師設計、效能更高的MP系列相機，單看拍賣品目錄已感花多眼亂。

M系列誕生70周年成焦點

記者認識Douglas多年，他常掛在嘴邊的一句話是「要讀多點書」，這句說話並非對記者說，而是他的收藏心得。他說如果不多看一點資料，就不會明白收藏品背後的故事和獨特之處，就算有緣在世界某個角落遇上也會「走寶」。以為他飽覽群書，理應對今次拍賣會展品瞭如指掌，但原來仍有「漏網之魚」。Douglas說：「其中一件拍賣品是木製相機（Leitz Reise Kamera 1905），我們的普遍認知是Leica在1925年推出第一部（量產）相機Leica I（半型），再之前推出的光學產品，都是望遠鏡、顯微鏡或鏡頭。然而這部木製相機有塊牌，標明由Leitz製造，我都是第一次見，如果從研究Leica歷史角度看，當然好重要。」

Douglas上月初與一眾香港收藏家參加了官方舉辦的拍賣預覽會，說到大家最有興趣的拍賣品，是兩支由恩斯特·徠茲加拿大公司（ELCAN）為美國海軍研發的鏡頭，分別是ELCAN 1/90mm和Apo-Elmarit-M 2.4/75mm，前者使用F1超大光圈，後者則使用了當年最先進的三色還原原理矯正色差，相信Leica投入了大量資源研發而成。觀乎預覽會現場收藏家的反應，估計拍賣當日的出價氣氛必定激烈。

第44屆Leitz Photographica Auction

第44屆徠茲相機拍賣會將於6月8日在德國Wetzlar的Leitz Park舉行。買家可通過網上或書面委託形式提前競投，亦可透過網站、電話委託或實時競投。

地點：德國Wetzlar Leitz Park

時間：歐洲中部時間6月8日上午11:00（香港時間下午5:00）

網址：leitz-auction.com

文：周群雄

編輯：周淑樺

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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