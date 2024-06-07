【明報專訊】藝術在日常生活中無處不在，你有沒有想過在髮廊也可以看畫展？銅鑼灣髮廊Salon Chemistry最近正展出香港藝術單位BIKUTA MALAMIA的全新作品展La première。La première是「第一次」的意思，BIKUTA MALAMIA主理人Peter Wu認為每場初遇均蘊藏無限可能和化學反應，從尷尬的開頭到意想不到的機遇，這些經歷構成生命中的重要片段。他的作品以大膽的色彩和超現實的風格著稱。是次展出多幅感性而充滿活力的畫作，包括展示初遇瞬間的火花的Symphony I，呈現矛盾心理的Symphony II，將相遇比喻為奇妙旅程的Rhythm等。這些作品都以Peter標誌的油粉彩為主，並混合水彩和塑膠彩，創造出多樣的紋理和色彩效果，嘗試呈現各種感覺。他亦利用潑墨和蓋印等繪畫技法，讓作品更具層次感和動感，每個筆觸和色塊都恍似充滿生命力和張力。他希望這些畫作不僅是視覺上的享受，也是情感的共鳴，通過欣賞這些作品，喚醒觀者對於那些美好瞬間的回憶。

La première

日期：即日至6月28日

時間：上午11:00至晚上7:30

地點：Salon Chemistry（銅鑼灣白沙道1號1樓）

查詢：2488 8838

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