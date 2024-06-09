街知巷聞：繪本藍地 香港農區舊貌新姿

【明報專訊】市區人往往笑新界西居民騎牛上班上學。屯門鄉郊藍地沒有人用牛出行，但有豬場和菜園的遺址。即使在屯門區內，藍地也算邊陲，要到80年代後期，發展商才來建豪宅；不少老字號小店仍營運至今。近年一個村外人經營的繪本空間，再把區內空間串連，陶氏太公地變社區農場，藝術家在前村長大屋畫上卡通壁畫。

士多辦讀書會 建設社區空間

藍地在屯門東北地帶，附近有同名輕鐵站、港鐵兆康站及嶺南大學，是據記載為陶淵明後代、屯門陶氏的聚居地，建有原居民圍村。12年前「街知巷聞」介紹過藍地大街的小店，今次記者跟「百好繪本士多」和「綠腳丫親子讀書會」的創辦人柯佳列（Kenny）向大街旁的屯門新村和福亨新村路走，除了小店，還看到香港農業的舊、現址和新的社區連結。

綠腳丫親子讀書會是推廣親子閱讀文化的企業，以收費繪本活動維持收益，需要空間作工作室和倉庫，也想開一間讓大人和小朋友能自在進來休憩的社區士多。業主知道後，用友情價把舊士多的地方租給他們。

「這裡的店舖很支持我們，在我們搞活動時，會幫忙在舖面貼海報宣傳貼海報宣傳，店內又放繪本。」Kenny向「好好照顧長者日間中心」內的職員打招呼，介紹說本月會在這裡辦印尼糉和中國糉的文化交換活動，因為藍地有很多印尼裔居民，而老人家亦需要人陪。「有個職員是媽媽，她和女兒來參加過我們的活動，又帶老闆過來看。」在學童不用上學的日子，旁邊日本餐廳「小豆丁」的老闆，會把小孩帶到百好士多，避免他們玩手機一整天。

「我們很早就聚集了一班家長做讀書會，這裡是其中一個試點，由家長自發辦活動，平日開放工作室街坊進來看書聊天。」Kenny說藍地很「好玩」，城鄉交界的感覺奇妙，人亦和善。「小豆丁」堅持聘請一個聾啞人士，而村內居民也關照一個在山邊「爛屋」住的無家者，找他幫忙做雜務。百好繪本士多希望成為一個提升社區活力的hub（樞紐），Kenny指「小朋友進來不一定閱讀，很多已經很習慣，放學就進來玩，和傳統的士多一樣，我們沒有機構包袱要達到什麼指標。」

卡通人物進駐 新舊並存

沿藍地大街分岔路進屯門新村，會見到《IQ博士》中的小雲跟你打招呼，還有比卡超、《SPY ×FAMILY》的安妮亞，還有龍貓及波兒；他們被畫在一棟村屋外牆上。這間屋屬於前村長陶先生。藝術家王麗娜11年前搬進藍地，向陶先生提出在150呎長的外牆上畫壁畫。疫情期間，藝術家何艷嫦和幾位法國噴畫師也來參與，畫上卡通人物。

「我們（香港人）常常覺得原居民比較傳統，跟社區新事物拉不上關係，但藍地這裏不是這樣。」Kenny讚歎。陶先生又租下村內已荒廢的「太公地」，即由氏族集體擁有的土地，變成社區農場「藍地農莊」，讓藍地居民種瓜種菜種花，用石頭和廢物作藝術，亦有居民擔任管理員和花王。到訪當天，管理員「舅父」種出6條比手臂長、小腿粗的節瓜，正待人齊一起吃。

Kenny說百好士多的強項是辦活動，曾幫助推廣社區農場，讓更多居民一起種植和享用公共空間，亦招募義工維護壁畫。但他們的目的，不是把藍地變成人流暢旺的社區，「我們不做導賞，因為你如果只是過來看一看，自己的社區沒有改變的話，沒什麼意思。我們反而希望藍地居民，一起去光顧小店和了解歷史。」

酒樓原為豬舍 見證變遷

據前屯門區議員陶錫源在嶺南大學出版物《藍地大街的故事》中記載，60年代時，藍地大街人口仍稀少，只有數間商舖和酒家。要到70年代，政府擴闊青山公路，把不少攤檔搬到大街，這裡才變得興旺。加上附近農地改為住宅用地，人口逐步增加，以及大街由泥路重鋪成石屎路，這裡成為鄰近村落的購物中心。

「藍地以前有農業，最出名是燒豬肉，本來嘉道理農業輔助會的豬舍，就在大街口，現在的『翠湖（嘉爵）園林酒家』。」Kenny說，從藍地的農業遺址，能看見香港農業的縮影；這間酒樓前身的房屋和豬舍，是嘉道理農業輔助會的共同創辦人賀理士嘉道理爵士（Horace Kadoorie）資助下興建，為嘉道理農業輔助會第一個資助項目。

40年代後期，中國大陸經歷國共內戰，大批移民避難湧入香港，讓香港人口從1945年的60萬人激增至1946年的150萬人。港英政府為補食物供給，和安置大量新移民，制定一系列農業輔助政策，鼓勵他們到新界從事農業和畜牧業，把稻米田轉為菜田，把房屋改作畜舍。設立「蔬菜統營處」及「新界蔬菜產銷合作社有限責任聯合總社」，又與嘉道理農業輔助會合作，開展養豬計劃、低息借貸、設立實驗農場等工作，務求新移民建立自己的生計。

豬舍的原經營者梁植，隨後協助嘉道理農業輔助會發展白牛石實驗農場（現為嘉道理農場暨植物園），同時管理新界農民的資助計劃，被豬農稱為「養豬大王」；1953年美國副總統尼克遜夫婦訪港時，亦曾參觀他的豬場。80年代初，中國大陸開放平價活豬供港，使本地豬式微，梁植才把房屋和豬舍改建做酒樓，命名「嘉爵」，向賀理士爵士致敬，2021年再經轉手。

農業式微 菜種行碩果僅存

而豬舍遺址對面，是仍在運作的蔬菜統營處藍地菜站，即蔬菜批發站。農夫會將收成的農作，用四輪車仔推到這裏批售。菜站旁有蔬菜種子及農具店「陳正記菜種」，自60年代在藍地開業，70年代遷到現址。全盛時期，屯門和元朗加起來，有10多間菜種行，現在則只剩下數間。以往到菜種行採購的，都是熟手農夫，現在則有新手，菜種行要教他們種植技巧。

據農業雜誌《種植香港》報導，80年代香港地產價格飆升，不少菜種行把地舖出租，賺取比本業更高的租金收入。又因着中國改革開放和農作物出口，本港農業產品面對更大競爭，本地農業佔比日漸減少，今天只有數間菜種行仍然堅持開業。「陳正記菜種」仍營運，可是也兼賣雜貨了。回到藍地大街，在「鴻裕超級市場」對面的小巷，是永安村的神廳，旁邊的伍華農場已荒廢，但牌匾仍完整保存。

尊重各持份者 合力聯繫社區

隨Kenny從大街走回百好繪本士多，沿路見他跟10多間店舖的掌櫃打招呼。身為村外人，到藍地做社區工作，他是怎麼與本來的商戶和居民打成一片？他回應道，策略是盡量不辦可能影響其他商戶的活動，例如附近有琴行，他們就不會辦音樂課程，附近有由李氏夫婦經營的菜檔「興發菜枱」，他們不會組織本地菜團購，或宣傳附近農場。

疫情期間不少藍地商戶結業，去年起不少時髦餐廳、咖啡店開張，卻都能與原本的店舖找到共存模式，如老字號「興發菜枱」過往到現在，都是大多數藍地餐廳的蔬菜供應商。這間菜檔有30年歷史，由李太經營，隔籬是丈夫李生經營的五金舖。問李太，為何名叫「菜枱」？她不予回答，「有些人叫菜檔，有些人叫菜枱，我就叫菜枱囉！」記者只能猜想，是舊日香港粵語的習慣講法，正好形象化了菜檔的競爭優勢：李太除了零售和批發蔬菜，還提供切菜服務，切好再送到餐廳，免卻處理步驟。Kenny說，百好繪本士多會再把廚餘收集，送到社區農場，形成環保循環。

Kenny認為只要夠細心，就會發現不同持份者共同的需要。就像他們最近與基督教信心會藍地福音堂合辦「社區遊戲日」，讓人一起玩水戰。一般人或會覺得宗教場所莊嚴，不願跟新興社區組織合作，尤其會濕身的遊戲，更不太可能會有這間近70年歷史的教會參與。但他說，其實教會也會想多與居民聯繫，為有需要的居民服務，於是一拍即合。如是者，不論是教會、老人中心、老舖還是餐廳，閒置的空間，都可以是社區連結的開始。

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 梁景鴻

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 布偉倫

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