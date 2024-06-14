【海牙】離散後代的身分迷思

【明報專訊】對比膚色和頭髮，歷史傷痕或沒那麼明顯，仍會一代一代人遺留下去。最近探訪荷蘭海牙著名的當代藝術空間Stroom，展覽Positions: Soft Intimacies探索個人和集體記憶，亦令我認識到一塊殖民和身分後遺。

現今印尼地區曾為荷蘭殖民地，19世紀至上世紀獨立前領土泛稱「荷屬東印度」（Dutch East Indies）。展覽其中一組作品Grandchildren of the East Indies: the diverse third generation，訪問荷屬東印度離散群的孫輩。當年許多離散群「忙着生活」，要讓後代學習當地語言，其經歷、身分、故事漸漸被遺忘。第三代的年輕人回想祖父母、父母，只能拿着零碎線索，梳理歷史如何藏在日常生活和父母教誨之中，一點一點影響其家庭。

攝影師Amber Toorop為年輕人拍下肖像，並重新拼貼孫輩找出來的舊照片、日記書信，或首次到印尼了解祖父母成長地的旅程。作品把黑白家庭照上的臉孔，換上後代的彩色肖像。照片的視覺效果曖昧，讓人感到記憶沒有被好好傳承，失落在時代之中。這類作品往往帶出過去和現在的重疊，亦不時令我思考，人為何要認知過去？說實話，那些年輕人已在荷蘭土生土長，沒機會學習長輩的語言，對荷蘭人的認同感可能更大，不如由「苦」留在上一代就算了嗎？

從訪問中可見，戰後荷蘭政府歧視的政策，令少數聲音被抑止及遺忘。其中一個受訪者為摩鹿加人（Moluccans）後代，反映族人的政治創傷。二戰後，荷蘭欲從戰敗日本中奪回印尼。位於外島的摩鹿加人不願追隨親近左派的印尼政府，因而與荷蘭結盟，望借力步向自治體制。荷印經歷暴力爭鬥後，印尼1949年正式獨立。摩鹿加人被印方視為叛徒，數以萬計流亡荷蘭，亦成立流亡政府。他們身在難民營，荷方政府轉向置身事外，日漸的隔絕政策、文化冷待亦帶來不公問題，讓摩鹿加人夾在裂縫之中。

從照片的感性言語，我再翻閱計劃的訪問內容。受訪孫輩亦同樣處於複雜的情緒之中，重新敲問什麼是「家」、「身分」和國族話語。在陌生與親密的感覺之間，他們嘗試由近距離角度反思集體、公共的政策，融入和保存之間，不能小看政治環境造成的權力關係。而對個體而言，我們又能否不卑不亢地面對自己的多重身分，還有別人的多重宇宙？

Positions: Soft Intimacies

日期：即日至7月7日

地點：Stroom（Hogewal 1-9, Den Haag）

詳情：shorturl.at/a4ZhR

文：小東

（藝文賞析及評論工作者、Shychat Art發起人、策展人。IG@siutungcreates）

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