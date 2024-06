流行歌編曲有流量密碼？音樂人剖析創作真意

【明報專訊】對很多人而言,音樂不僅慰藉心靈,更是一場追逐快樂的夢想之旅。每個音符,就像紙上輕盈的舞者,隨着創作的進展逐漸成形後,無比渴望遇到知音,成為聚光燈下的歌曲,想着有哪一天站上頒獎台上領獎。人生倒也充滿捷徑,掌握流行音樂的和弦進程也許能抓住大眾的口味。在香港,流行曲的副歌部分常見幾組特定的和弦進程(chord progression),這些進程往往能引起聽眾的共鳴,下文聚焦分析其中一些,以及其對追求實現音樂夢的創作人有何誘惑。

本地流行曲副歌 常見3組和弦進程

本地新進音樂人、LollyTalk《三分甜》編監阿雞,分享了其中一些著名的進程。阿雞提到,一個在香港極為流行的和弦進程是Canon chord progression,命名來自相當著名的《卡農進行曲》,即1-6-3-4-1-4/2-5(數字為和弦代號)。在這個進程中,4和2的和弦功能相似,因此可以互換。使用這種進程或類似進程的熱門歌曲包括張天賦的《記憶棉》、Dear Jane的《到底發生過什麼事》和周殷廷的《三生有幸》等的副歌選段。阿雞解釋說:「這種進程讓旋律感覺悅耳且流暢,低音部分像是逐步下降的樓梯,是香港流行曲的典型特徵。」他強調,雖然不是所有香港流行曲都使用Canon chord progression,但在1990年代和千禧年代本地流行曲蓬勃時期,許多著名歌曲如容祖兒的《心淡》都採用了這種進程,使它與香港流行音樂密不可分。

在談到不同的曲風時,阿雞提到他的成名作《三分甜》採用了一種輕快的和弦進程,被稱為「王道」chord progression,進程為4-5-3-6-4/2-5-1,或簡化為4-5-3-6。這種進程在香港的樂隊歌曲中非常常見,如ToNick《鬼滅之日》和Supper Moment《無盡》副歌部分等都有使用。阿雞在研究日本樂理時發現,這種進程在日本的流行音樂,尤其是在動漫歌曲中十分普遍,如動畫《涼宮ハルヒの憂鬱》的歌曲《God Knows...》,通常配合日系風格的樂器組合和急速節奏,深受香港年輕一代喜愛,本地例子如麗英的《東京一轉》就是使用了這種和弦進程,創造了強烈的日系感。

由「王道」chord progression延伸下去,阿雞提到一種稱為Just the Two of Us的和弦進程,即4-3-6-5。這個名字來自1980年的一首外語著名歌曲,其chord progression在2017年因日本音樂人椎名林檎的歌曲《丸內虐待狂》再掀熱潮,更演變為「丸サ進行」的新和弦進程。Just the Two of Us或「丸サ進行」這種進程通常用於R&B(節奏藍調)和感覺較抒情寫意的歌曲,近年亦於香港市場流行,如陳蕾的《不想回家》和COLLAR的《Never-never Land》都採用了這種進程。

綜觀以上chord progression的結構,似乎已經掌握了流量密碼,看來要成名,只需依葫蘆畫瓢,成功指日可待?然而,香港編曲、作曲人Cousin Fung表示,雖然很多本地上榜歌曲有共同點,但創作並不是只有和弦,還有旋律、歌曲的結構與和諧,「做歌要有前文後理,要有鋪排,要和諧,中間音符和節拍的密度及距離,一研究就好像打開新世界般」。他提及,音樂創作受到外部環境和內在自我兩大因素影響,許多現代科技和工具似乎在預測大眾的喜好,但人們應該超越這些演算法,更清楚地知道自己真正想要什麼。

「專才」入行機會增 人脈仍要緊

成功不是一朝一夕,除了歌曲的質量,「入行」是大多年輕音樂人的共同目標,論入行的關鍵,人脈不可忽視,「即使時代變遷,讓行內人賞識你依然非常重要」。Cousin回想早20年,「當時想入行,還需要埋班、入圈子、得到認可;相比之下,以前的門檻確實較高」。20年後的現在,出現了很多作曲軟件,可以加快創作速度,更有不同社交平台發布作品,如YouTube、facebook、Instagram、Threads等,大眾可以tag任何行內人,這些行內人可能只需5秒鐘就能通過社交平台了解創作人的音樂、聲音及作品,使入行比以往容易得多。如今這種即時的互動和可視性,讓新人有更多機會展示才華,獲取關注。

即使如阿雞這般已有成名作品的音樂人,也自稱尚未真正入行,但他認同社交媒體傳播力強大。他觀察到,過去音樂人需要掌握多種音樂類型以增加被看見的機會,而現在,即使未正式入行,音樂人也可以通過社交媒體被人認識,專注於特定音樂領域有時更能使音樂人在眾多創作者中脫穎而出,但他強調,持續提升自己的能力仍然是被音樂製作人選中的關鍵。

不論是以前或是現在,入行最容易的方式就是參加歌唱比賽。Cousin回憶自己曾參加過的一次比賽,他帶來了自己的原創曲目,但由於音準範圍把握不準,整首歌走音了,這次經歷促使他尋求專業的唱歌訓練。16歲時,他的唱歌老師鼓勵他創作一隻迷你專輯,發給行內人。直至21歲,他才正式簽約成為音樂創作人,2009年獲C AllStar監製阿簡(簡敬慈)邀約為C AllStar製作歌曲。

盲跟趨勢失獨特 「真誠至關重要」

文章開始時以流量密碼作為導入,並舉了成名歌曲常見的chord progression為例,因為「成名」這兩個字帶來的光環格外吸引,相信每個渴望成名的作曲人都有一刻掙扎過:應該迎合大眾口味,還是忠於自己?Cousin直接指出,所謂「流量密碼」其實指的是數據量,而非作品的質量。他反問:「如果你是歌手,看到一首點擊率非常高的歌曲受到廣泛歡迎,有監製向你保證他能製作出同樣的歌曲,你會覺得這很吸引人嗎?」但這種情况下,可能沒有細心分析那些成功的要素,其中一個關鍵因素是人本身:如果你不是那個原唱歌手,結果可能大相逕庭。因此,Cousin勸勉想入行的新人,該思考自己能創造什麼獨特的元素。畢竟,很多人同樣渴望達到類似的成就,如果只是追隨大趨勢,將失去獨特之處,變成可以被任何人取代的存在。

一首流行曲長度大概3至4分鐘,現在有更短的,30分鐘車程可以聽到10首歌,然而,每首歌背後所蘊含的心血和創作者投入的時間與努力,只有真正從事音樂創作的人才能夠理解。Cousin認為,一首歌曲的完整度具有多個層次:基本層面要求流暢、簡潔並突出重點,同時具有層次感、美學、情感和節奏;更高一層的創作,會帶有視覺畫面、色彩和溫度;而在最高層次上,會具有靈魂和氣場,能夠創造出一種環境,讓聽者身臨其境。Cousin提到他非常尊重的音樂前輩久石讓,並強調作為創作者,真誠至關重要。他說,創作者的所有想法和情緒都會不知不覺地滲入音樂中,塑造出的氛圍騙不了人。這些情感和思想透過聽眾的耳朵直達心靈,產生共鳴。追逐音樂夢想的過程相當孤獨,他推薦有志從事音樂的新人參加音樂創作營,以擴展人脈並獲得寶貴經驗。本月,他會參加由香港作曲家及作詞家協會(CASH)舉辦的2024粵港澳青年音樂創作營,擔任分享嘉賓。

文:李玥均

編輯:孫志超

設計:賴雋旼

[開眼 文化特別版]