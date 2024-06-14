流行歌編曲有流量密碼？音樂人剖析創作真意

【明報專訊】對很多人而言，音樂不僅慰藉心靈，更是一場追逐快樂的夢想之旅。每個音符，就像紙上輕盈的舞者，隨着創作的進展逐漸成形後，無比渴望遇到知音，成為聚光燈下的歌曲，想着有哪一天站上頒獎台上領獎。人生倒也充滿捷徑，掌握流行音樂的和弦進程也許能抓住大眾的口味。在香港，流行曲的副歌部分常見幾組特定的和弦進程（chord progression），這些進程往往能引起聽眾的共鳴，下文聚焦分析其中一些，以及其對追求實現音樂夢的創作人有何誘惑。

本地流行曲副歌 常見3組和弦進程

本地新進音樂人、LollyTalk《三分甜》編監阿雞，分享了其中一些著名的進程。阿雞提到，一個在香港極為流行的和弦進程是Canon chord progression，命名來自相當著名的《卡農進行曲》，即1-6-3-4-1-4/2-5（數字為和弦代號）。在這個進程中，4和2的和弦功能相似，因此可以互換。使用這種進程或類似進程的熱門歌曲包括張天賦的《記憶棉》、Dear Jane的《到底發生過什麼事》和周殷廷的《三生有幸》等的副歌選段。阿雞解釋說：「這種進程讓旋律感覺悅耳且流暢，低音部分像是逐步下降的樓梯，是香港流行曲的典型特徵。」他強調，雖然不是所有香港流行曲都使用Canon chord progression，但在1990年代和千禧年代本地流行曲蓬勃時期，許多著名歌曲如容祖兒的《心淡》都採用了這種進程，使它與香港流行音樂密不可分。

在談到不同的曲風時，阿雞提到他的成名作《三分甜》採用了一種輕快的和弦進程，被稱為「王道」chord progression，進程為4-5-3-6-4/2-5-1，或簡化為4-5-3-6。這種進程在香港的樂隊歌曲中非常常見，如ToNick《鬼滅之日》和Supper Moment《無盡》副歌部分等都有使用。阿雞在研究日本樂理時發現，這種進程在日本的流行音樂，尤其是在動漫歌曲中十分普遍，如動畫《涼宮ハルヒの憂鬱》的歌曲《God Knows...》，通常配合日系風格的樂器組合和急速節奏，深受香港年輕一代喜愛，本地例子如麗英的《東京一轉》就是使用了這種和弦進程，創造了強烈的日系感。

由「王道」chord progression延伸下去，阿雞提到一種稱為Just the Two of Us的和弦進程，即4-3-6-5。這個名字來自1980年的一首外語著名歌曲，其chord progression在2017年因日本音樂人椎名林檎的歌曲《丸內虐待狂》再掀熱潮，更演變為「丸サ進行」的新和弦進程。Just the Two of Us或「丸サ進行」這種進程通常用於R&B（節奏藍調）和感覺較抒情寫意的歌曲，近年亦於香港市場流行，如陳蕾的《不想回家》和COLLAR的《Never-never Land》都採用了這種進程。

綜觀以上chord progression的結構，似乎已經掌握了流量密碼，看來要成名，只需依葫蘆畫瓢，成功指日可待？然而，香港編曲、作曲人Cousin Fung表示，雖然很多本地上榜歌曲有共同點，但創作並不是只有和弦，還有旋律、歌曲的結構與和諧，「做歌要有前文後理，要有鋪排，要和諧，中間音符和節拍的密度及距離，一研究就好像打開新世界般」。他提及，音樂創作受到外部環境和內在自我兩大因素影響，許多現代科技和工具似乎在預測大眾的喜好，但人們應該超越這些演算法，更清楚地知道自己真正想要什麼。

「專才」入行機會增 人脈仍要緊

成功不是一朝一夕，除了歌曲的質量，「入行」是大多年輕音樂人的共同目標，論入行的關鍵，人脈不可忽視，「即使時代變遷，讓行內人賞識你依然非常重要」。Cousin回想早20年，「當時想入行，還需要埋班、入圈子、得到認可；相比之下，以前的門檻確實較高」。20年後的現在，出現了很多作曲軟件，可以加快創作速度，更有不同社交平台發布作品，如YouTube、facebook、Instagram、Threads等，大眾可以tag任何行內人，這些行內人可能只需5秒鐘就能通過社交平台了解創作人的音樂、聲音及作品，使入行比以往容易得多。如今這種即時的互動和可視性，讓新人有更多機會展示才華，獲取關注。

即使如阿雞這般已有成名作品的音樂人，也自稱尚未真正入行，但他認同社交媒體傳播力強大。他觀察到，過去音樂人需要掌握多種音樂類型以增加被看見的機會，而現在，即使未正式入行，音樂人也可以通過社交媒體被人認識，專注於特定音樂領域有時更能使音樂人在眾多創作者中脫穎而出，但他強調，持續提升自己的能力仍然是被音樂製作人選中的關鍵。

不論是以前或是現在，入行最容易的方式就是參加歌唱比賽。Cousin回憶自己曾參加過的一次比賽，他帶來了自己的原創曲目，但由於音準範圍把握不準，整首歌走音了，這次經歷促使他尋求專業的唱歌訓練。16歲時，他的唱歌老師鼓勵他創作一隻迷你專輯，發給行內人。直至21歲，他才正式簽約成為音樂創作人，2009年獲C AllStar監製阿簡（簡敬慈）邀約為C AllStar製作歌曲。

盲跟趨勢失獨特 「真誠至關重要」

文章開始時以流量密碼作為導入，並舉了成名歌曲常見的chord progression為例，因為「成名」這兩個字帶來的光環格外吸引，相信每個渴望成名的作曲人都有一刻掙扎過：應該迎合大眾口味，還是忠於自己？Cousin直接指出，所謂「流量密碼」其實指的是數據量，而非作品的質量。他反問：「如果你是歌手，看到一首點擊率非常高的歌曲受到廣泛歡迎，有監製向你保證他能製作出同樣的歌曲，你會覺得這很吸引人嗎？」但這種情况下，可能沒有細心分析那些成功的要素，其中一個關鍵因素是人本身：如果你不是那個原唱歌手，結果可能大相逕庭。因此，Cousin勸勉想入行的新人，該思考自己能創造什麼獨特的元素。畢竟，很多人同樣渴望達到類似的成就，如果只是追隨大趨勢，將失去獨特之處，變成可以被任何人取代的存在。

一首流行曲長度大概3至4分鐘，現在有更短的，30分鐘車程可以聽到10首歌，然而，每首歌背後所蘊含的心血和創作者投入的時間與努力，只有真正從事音樂創作的人才能夠理解。Cousin認為，一首歌曲的完整度具有多個層次：基本層面要求流暢、簡潔並突出重點，同時具有層次感、美學、情感和節奏；更高一層的創作，會帶有視覺畫面、色彩和溫度；而在最高層次上，會具有靈魂和氣場，能夠創造出一種環境，讓聽者身臨其境。Cousin提到他非常尊重的音樂前輩久石讓，並強調作為創作者，真誠至關重要。他說，創作者的所有想法和情緒都會不知不覺地滲入音樂中，塑造出的氛圍騙不了人。這些情感和思想透過聽眾的耳朵直達心靈，產生共鳴。追逐音樂夢想的過程相當孤獨，他推薦有志從事音樂的新人參加音樂創作營，以擴展人脈並獲得寶貴經驗。本月，他會參加由香港作曲家及作詞家協會（CASH）舉辦的2024粵港澳青年音樂創作營，擔任分享嘉賓。

文：李玥均

編輯：孫志超

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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