【明報專訊】面向大館的營房大樓，一列一列的黃色牆身、暖黃燈光中，唯獨連接檢閱廣場與監獄操場的大館里樓梯透出紅光。遊人就像被喚醒趨光的本能，腳步不自覺邁向紅光處。這正是建築師黃智勤（Kenneth）和顏煜奇（Kei）想達到的效果。大館去年舉辦「霓虹提案徵集」，希望藉藝術作品吸引遊人往來大館里，來自Yard Architecture Studio的兩名80後創辦人Kenneth和Kei創作的「脈絡‧霓虹」在一眾作品中脫穎而出，他們將1980、90年代香港街頭可見的元素融入3件作品，並分佈在全長55米、共59級樓梯的大館里。遊人拾級而上，就像來一趟穿梭今昔的光影旅程。

重現舊式鐵閘紋樣 製作難度高

亮起醒目紅光的第一個區域「紅．市集」，抬頭可見舊式街市的紅色燈罩和熟食中心的紅色膠櫈，在鏡面折射下疑幻疑真。Kenneth說這鏡花水月的效果，完全是無心插柳，因大館本身是古蹟，原先設計是三堵牆都用上可清晰投影的不鏽鋼板，打造無限延伸效果，但在執行時發現其中兩堵牆承重力較低，只好部分改用鏡面玻璃紙，卻意外得到不錯的效果。「這種朦朧效果，給人一種景物流動的感覺，就像以前熟食中心人來人往的景象，幾有趣！」

往前走，霓虹光管組成兩道「綠．閘門」，在行人道兩旁豎立上世紀的舊式鐵閘紋樣，設計亦呼應大館的監倉。為何以綠色為主調？「在我們的回憶，如天星小輪、火水爐、叮叮等都是綠色的，因二戰後留下很多軍用綠色顏料，很多公共設施、物品都髹上綠色」，軍用綠正是香港的集體回憶。首兩件作品懷舊色彩較濃，最後一件作品「紅白藍．拱門紋樣」最接近大館賽馬會藝方，作品也較為當代。其用色取自紅白藍膠袋，呼應大館常見的建築元素，創作出在平面上可無限延伸的圖樣，符合整體作品概念。

提起霓虹，很多人第一時間聯想起招牌，但Kenneth和Kei的設計卻不見文字，發掘霓虹的另類可能。「我們希望引發公眾思考，原來霓虹光管（除招牌外）還可以做其他作品，得出如此有趣效果！」將平面設計化作3D作品，他們說有賴一同合作的多名霓虹師傅，將設計昇華。「他們用最少的玻璃管做最多的圖案，因為玻璃管數量愈多便愈多接口，效果就沒有那麼漂亮。」數到難度最高的作品，他們認為應是「綠．閘門」，不止玻璃管數量多，還有很多重複的圖案，「這是師傅們最害怕的，因為全人手製作，每一部分都要做到相似的話，技術要求很高」。但他們認為不需要追求100%準繩度，太完美反而失卻霓虹的手工感；話雖如此，但湊近仔細看，仍會訝異於師傅們的巧手，每一行的鐵閘紋路幾乎一模一樣。

成長於滿地霓虹的1990年代，Kei與很多香港人一樣對霓虹燈有情意結。他們過去也曾在不同設計項目融入鳥籠、荔園等舊香港元素。「其實我們很怕公眾會忘記，所以想透過藝術創作喚起他們的回憶。」

大館霓脈

日期：即日至2025年4月10日

地點：大館里

詳情：bit.ly/3WYezbI

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