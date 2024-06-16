民間故宮：物是人不非 46年屋邨茶餐廳

【明報專訊】屹立於柴灣46年有餘的興華茶餐廳終未達成50年不變，經營至7月31日後結業。「嘿，叔，阿姨，嚟啦？」每每有客人進門，這句話基本上是章偉鎽（阿鎽）的開場白，讓人一時分辨不清他在跟客人裝熟，還是真熟。「冷氣有點冷，這裏近風口位，西炒飯即叫即有？……」細聽他們的對話，便知這是一段維持已久的熟客情，其中有一對定期到訪的夫婦，10年前後坐在餐廳同一位置，兩次均在阿鎽影相時攝鏡，被收錄於阿鎽的手機相簿中。

餐/廳/物/事

迷失在.＊ 這﹍×°興華迷宮

走上斜坡，再轉乘電梯上興華（二）邨16樓平台，發現電子顯示屏上用中國數字寫「十六樓」，阿拉伯數字卻寫15/F，不禁令記者疑惑。原來邨裏其中5座大廈相連，但它們連接的樓層不一致，曾有外賣員到訪後在網上討論區發文表示自己迷路。而阿鎽以前幫茶餐廳送外賣時，也曾身陷這興華迷宮，要求助母親珍姐。

推開餐廳大門，看到白色木板與皮製靠墊組成的卡位、正中放有4人用木椅桌，還有牆上張貼的手寫餐牌，都是懷舊冰室的典型裝潢風格。阿鎽說除了座椅的靠墊曾換新，大門、鐵閘、地磚和櫃等硬件，還有街坊的人情味從未改變。

阿鎽愛吃有汁的食物，從小到大吃慣粟米斑腩飯，問他哪樣是珍姐的拿手好菜，他說街坊什麼都吃，若有偏好，當數珍姐煮的星洲炒米，還有她親手煲的紅豆，阿鎽稱客人飲過紅豆冰都讚好，他不喜歡吃豆類，也覺得珍姐煮的紅豆粒粒分明，不軟爛，口感剛好。他念小學時當餐廳是遊樂場，與朋友在餐廳四圍跑，分享玩具，讀中學就開始幫手收錢，「小時候覺得這裏看上去好像很骯髒和殘舊，長大後發覺這是一股舊情懷」。

舊/人/不/改

顧客十年如一日 磚瓦見證成人路

收銀處旁擺了兩個相框，一個是用阿鎽在茶餐廳的照片砌成的立體模型，另一個則放了攝影師劉永康為阿鎽和珍姐留影的相片，阿鎽說這些都是熟客近日專程送給他作紀念的。最近也有搬離興華（二）邨多年的舊街坊探望珍姐一起想當年，阿鎽旁聽只覺有趣：「大概三、四十年前，（打烊後）每日都有一大班人在餐廳喝酒打牌，簡直是開派對的娛樂場所一樣，有點像電影中看到餐廳搖身一變成賭檔那樣。」

阿鎽提到的那份舊情懷大抵來自十年如一日的老顧客，阿鎽拿出手機展示一張2013年9月拍攝的相片，相中的他還是個17歲未成年人，那張雙手抱着一隻貴婦狗的臉略顯稚嫩，背後靠近收銀處的卡位坐着一對夫婦，上個月再拍照，赫然發現那對夫婦依然坐在同一位置上用餐。10年過去，夫婦髮型已改，容顏依舊，光顧如初，阿鎽與他們閒聊，發現他們是住餐廳樓上的街坊。據阿鎽觀察，他們每天平均到訪兩次，「有時三餐都食，一星期有3至4晚吃晚餐，5至6日吃午餐」。點餐或有些少不同，但飲品10多年來習慣叫大鴛鴦多奶，「基本上他們一走進來，就知道他們吃什麼了」。

這也不知該說是阿鎽記性好，還是街坊太捧場。阿鎽說茶餐廳對邨民就腳，打風落雨照樣開店，街坊吃了那麼多年，既成習慣，也有感情，得知餐廳將要結業大感不捨，「除了那對夫婦，其他街坊也會堅持每日過來吃一餐兩餐，他們也捨不得我們，而且沒了（興華茶餐廳）之後，他們要走遠一點，另尋他處覓食，他們也覺得很麻煩」。

磚紅混合白色帶花紋的地磚磨蝕褪色，可以想像阿鎽和珍姐，還有其他伙計歷年來每日在這條路落單送餐的景象，阿鎽笑言每塊地磚都從1978年保留至今，「係行到甩晒色」。這地磚除了是裝修的一部分，更盛載阿鎽的兒時回憶，餐廳的一磚一瓦堆砌珍姐養育他成人之路。

接/手/之/路

老闆一手包辦 忙到打麻將時間都無

剛聽完阿鎽述說街坊老客情懷，本以為他也是邨民，殊不知阿鎽一家住柴灣，但不住興華（二）邨。興華茶餐廳由阿鎽爸爸的友人開業，鎽爸幫手經營，後來友人不幹了，將全盤生意交給鎽爸。直到1997年，鎽爸在阿鎽出生一個月前，因肝癌離世，珍姐獨力撫養阿鎽，並繼續經營茶餐廳。珍姐忙於生計時，由姨媽照顧年少的阿鎽，周不時帶他到屋邨附近的遊樂場玩，玩累了便待在茶餐廳。

時代變人離去 未減珍姐勞碌

阿鎽憶述餐廳從開業至2014年，一直由早上6時營業至晚上10時，他那時年紀尚輕，只記得街坊一下班就會來吃晚飯，「自己帶支啤酒過來，又或者預留一尾魚翌日做餸」。後來因人手不足，難以應付生意，餐廳提早至晚上7時關門，「就沒有這回事了」。他又記得從前有不少退休的公公婆婆，早上特意前來歎冷氣，呷一杯奶茶，一群人聚腳聊天，坐上5小時，甚是愜意，近4年卻不見其蹤影，阿鎽猜測部分長者或身體抱恙，行動不便，甚或不幸染疫離世。時代變，人離去，珍姐的勞碌未減絲毫。

餐廳這幾年員工人數捉襟見肘，珍姐連約人打麻將，或者睡晚一點的時間也沒有，「她以前有出去玩的時間，現在全部心機都花在這裏」。原以為做老闆不用落手落腳，但珍姐從收錢埋數、清洗碗碟、冲調飲品到廚房煮食，都一手包辦，她基本上一整天都窩在餐廳裏。記者上周四黃昏到訪時，餐廳只有阿鎽、珍姐和廚師3人，阿鎽主要忙着招呼客人，接外賣電話，珍姐也近乎寸步不離廚房，可見其人手緊絀。阿鎽慨嘆餐廳由20年前約10名員工，減至現在頂多兩名員工。他表示聘請新人很困難，尤其要請有經驗且能跟從既定烹調程序的師傅，「請過，但那些師傅有自己那一套」。

餐/廳/三/俠/

相互補位常溝通

阿鎽笑稱他、珍姐和廚房老師傅是茶餐廳缺一不可的3個大腦，如同一支足球隊裏的中場角色，不會只有一人擔任，「餐廳裏的工作，我們全都識做」，互相補位，譬如有時師傅不在，珍姐頂上炒菜的崗位，阿鎽則兼任樓面和水吧位置。阿鎽坦言他以前不曾想過留在茶餐廳幫珍姐手，「覺得重複做單一工作較沉悶，始終要困在這餐廳10多小時，不太習慣，我習慣踢完波之後周圍走」。

阿鎽自小學參與足球訓練，至後來做職業足球員，一直在球場上擔任進可攻，退可守的防守中場，算是隊友間重要橋樑。他說以前做職業足球員工時短，每日訓練約4小時就可休息，現在則要開工13小時，唯一沒變的是他經常要與人溝通，「以前踢開波，慣了要跟隊友溝通，現在跟伙計也一樣，只不過是換了一個場所」，分別在於球隊每一個人同等重要且無分地位，「但這裏我是老闆，哈哈」。

未/來/發/展

保留名銜 難忘街坊

踢波的阿鎽於2018年回茶餐廳幫手，初時不太適應，與客人聊多了，就變得熟絡，「他們與我的關係混雜了朋友、街坊和客人的感覺」。直至珍姐這半年來受椎間盤突出的困擾，不能搬重物，要盡量避免彎腰，便決定退下火線，不再經營茶餐廳。阿鎽說茶餐廳停業後，「媽媽就一定會先休息，她做了那麼多年也夠累了，她腰又痛，我會繼續保留興華（茶餐廳）這名銜，做其他生意」，例如一直有發展的大閘蟹生意和自家製蝴蝶酥。

經營餐廳與做職業球員同難

難道阿鎽沒想過重返職業球賽嗎？他說：「我現在的能力踢不到（職業球賽），二來到了這年紀前沒一直踢（職業球賽），就不會突然重新開始了。」那他做職業足球員跟經營茶餐廳，遇到的挑戰有何差異？他說職業足球員十分看重個人技術，薪酬待遇差別大，由最低月薪3000元到最高8萬元不等，「視乎個人能力，以及有沒有人欣賞你，願意付多一點薪資。即使今季取得一定水平的薪金，下季踢得差就會調低，又或者沒球隊要」。他感覺經營一間餐廳同樣困難，先不說生意狀况，人手短缺是一大問題，「不夠人手，生意多好也沒用」。茶餐廳也因人手問題要改餐牌，譬如放棄售賣漢堡包，阿鎽說他們煎扒、燒溶芝士，將配料一層一層疊好，「像煮西餐一樣」，很費時。

至於茶餐廳的舖位，阿鎽說要是老師傅不接手的話，預計會交還給房屋署。阿鎽說難忘一眾街坊，他特別感激熟客的包容，「有時上菜要等很久，或者上錯了，他們都說不要緊，甚至自發幫我們收拾餐桌」。熟客的支持讓阿鎽感受更深，他印象中年輕一代甚少會重複「每日食同一間餐廳，或者同一菜式」，以前的興華（二）邨氣氛熱鬧，有文具店、超市、藥房和不同餐廳，隨興華茶餐廳消失，街坊也少了一處碰頭的地方。

聽／眾／交／流

熟客：不要結業，繼續營業吧！

阿光住在興華（二）邨48年，是興華茶餐廳的熟客，他說自己每次到訪來來去去也是點叉燒煎蛋飯和C葱油雞髀飯這幾種菜式。

阿鎽：有些舊客光顧我們，百吃不厭。

阿光：這屋邨落成多少年，我就幾多歲。

記者：那麼你這麼多年來都一直光顧興華茶餐廳嗎？

阿光：對，除了中途搬了出去那段時間。

記者：興華茶餐廳帶給你什麼回憶？

阿光：這裏對我來說（感覺）比較怪， 其實這間茶餐廳一開始是我的小學同學開的，他們（珍姐和鎽爸）之後才接手。這裏是我小時候玩耍的地方，長大後則成了飯堂。我本身很討厭外出吃飯，而這屋邨裏的食肆寥寥可數，如果要留在邨裏吃飯，我通常會到這裏。

記者：在茶餐廳有什麼可玩？

阿光：也就是跑來跑去而已。

記者：你感覺這裏40多年來有什麼變化嗎？

阿光：我覺得沒怎麼變過。

記者：茶餐廳將要結業了，你想跟老闆說什麼？

阿光：不要結業，繼續營業吧！

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 姚超雯、受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 林子慰

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