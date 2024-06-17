談痛說情：拉筋、握球 鬆開彈弓指

【明報專訊】彈弓指是常見骨骼肌肉痛症，成因是由於手指頻繁屈曲或用力抓握物件，令手指筋腱與包裹腱鞘（tendon sheath）過度摩擦，導致筋腱發炎或腱鞘內腔收窄，產生痛楚及影響手指活動。

社會變化會令某些疾病的病發率有所增減，但彈弓指似乎不受影響，仍然是痛症「常客」。只是過往彈弓指主要發生在40至60歲家庭主婦身上，這是由於日常家務及烹調食物過程中，她們經常牽涉提取重物及手指屈曲的動作所致。其後多見了鋼琴教師及打字員因彈弓指來求醫，他們的指頭長年累月敲打琴鍵或鍵盤，加劇了手指筋腱與腱鞘的摩擦。當打字機成為「文物」、打字員的工作逐漸式微，因彈弓指而求醫的人數並沒有因此減少，因為電腦及智能手機的普及，令更多人終日屈着指頭工作，甚至連下班後，指頭也沒有因此閒着，近年便多了20多歲，因打電玩遊戲而求醫的彈弓指患者。

手指痛楚 屈曲後難伸直

儘管患者背景隨時代變化而不同，但病歷是大同小異。患者初時會感到手指底部、連接手掌的位置出現輕微痛楚；及後痛楚不斷加劇，而且手指屈曲後難以伸直，在早上起牀後更是常見，需要用另一隻手協助把手指扳直，猶如手指裝上了彈弓般要用力鬆開；最嚴重情况是，即使用外力也不能把屈曲的手指扳直，手指關節像被卡死了不能活動。

倘若病情輕微，可以透過暖敷及塗抹消炎止痛藥膏來消減痛楚。當病情發展至指頭難以伸直的話，便需要注射藥物如類固醇替筋腱及腱鞘消炎消脹；嚴重者或需要以手術把筋腱及腱鞘卡着的位置解開鬆除。

彈弓指是勞損疾病，減低指頭使用量固然重要，另也可透過手指拉筋運動，把手指向上及向外伸展，讓長期屈曲手指關節得以放鬆。此外，還有一些由彈性球體及橡筋圈組成的手部復康工具，讓使用者透過重複握球及擴張橡筋圈動作，增強手部肌肉，可減輕筋腱及腱鞘的摩擦壓力。除了鍛煉手部筋腱及肌肉外，強化上背至手臂肌肉力量，也有助分擔手指負擔，達到預防、紓緩及避免彈弓指之效。

文：薛詠珊（香港中文大學賽馬會長者痛症緩解計劃總監、家庭醫學專科醫生）

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