室內設計：酒吧椅「入屋」 打造家居

【明報專訊】Matteo Thun和Antonio Rodriguez的室內設計別具日式的簡約禪意。假若喜歡這種風格的話，近年不斷革新的日本品牌Karimoku，該能貼合相近品味。

Karimoku本身在日本本土十分受歡迎，近年也積極拓展海外巿場。創業於1940年的Karimoku原以生產木材為本，其後在1960年代開始推出自家家具，款式以家庭式樸實為本。直到2009年推出新技術為本的Karimoku New Standard和2019年面世的Karimoku CASE系列，由Norm Architects擔任設計總監，貫徹以建築師如何利用家品營造空間的主軸。今年找來曾為Blue Bottle咖啡品牌設計店舖的芦沢啓治（A）合作。有別於品牌其他系列，Karimoku CASE主要是將建築師在其室內設計項目中設計的家品，化為量產系列，例如最近他們為芦沢啓治的新項目Azabu Hills Residence和BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific酒店而設計的酒吧椅（B）、餐桌和梳化（C），也能成為和諧家居之選。●

文：Dawn Hung （mr.misterdawn@gmail.com）