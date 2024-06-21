藝術家公開試答VA題

【明報專訊】在會考視覺藝術科（VA）拿A等成績的林兆榮，說VA的考試模式，在會考和DSE年代同樣無聊。他說當年會考拿高分，是因為可以「tip題（預測試題）」，知道考官期待什麼，「拿了A之後，我覺得我操多100個A出來都得」。那時的考題跟現在有別，要考素描，選答中西美術史或設計等卷。DSE則要求考生選擇兩卷之一，主要考核藝術或設計評論，以及針對主題或設計難題創作。雖然時隔多年，但他仍記得怎麼考試，並用今年DSE VA試題試了一試。

試卷一有題目讓考生詮釋及評價日本藝術家村上隆的《花》與明代畫家陳洪綬的《玉堂柱石》。林兆榮說會這樣答：「村上隆（之後答一堆廢話），是日本的藝術家，主要的創作是怎樣（乜乜乜），陳洪綬是一個明代的畫家（乜乜乜乜）。之後第二段講：村上隆所用的線條，利用了很多曲線和圓形，畫了很多花的形狀；陳洪綬都畫了花的形狀，用的顏色比較沉鬱（即是線條與顏色的比較）。藝術家引用的形象不同，村上隆引用當代常出現在卡通或流行商品上的圖像，而陳洪綬畫上的也是明代常見的花卉（可能是百合花），一些山和嶙峋石頭，亦是當時常見的形象。」

「這是典型考試的比較題答法，無論什麼科目都是這樣做，這麼苦悶。」倘不管分數，他會拋棄八股文答法，這樣比較：「兩幅畫都很無聊。陳洪綬相對活潑，營造陰沉的畫面；村上隆把一些平面圖像變得更平面，用鮮艷顏色畫了很悶的東西，常自我重複，但可能正中他下懷，因為他可能想諷刺藝術商業就是如此運作。即使用行為藝術的角度來看，《花》依然無聊，就像一個壟斷了地產市場的大亨，有天跟你說他其實是左翼分子，過去在向人展示壟斷，希望人們醒覺；這是無稽的，如果你是反壟斷，應該馬上收手。兩個藝術家創作的年代是相似的，村上隆是在日本經濟泡沫爆破後，陳洪綬則在明末亡國前，從兩幅畫可以看到類似的末日感。」

林兆榮表示，對當代藝術家來說，考VA不是必須。首先，想讀藝術系的學生，不一定要考VA，如中大藝術系只註明優先考慮讀過VA的學生，浸大甚至沒有這個要求。他認為讀VA仍有價值，可以逼學生去看平日不會看的藝術創作（如村上隆和陳洪綬的作品），也訓練繪畫技術。不過他認為：「一個人是否適合做藝術，更重要是夠不夠貪玩，有沒有關注的議題，如很喜歡足球，會晚晚煲歐聯、英超，從足球看到政治、社會、粉絲文化，然後去做創作。這樣才是創作者應有的特質。」

（美藝客廳‧十七）

「客席策展人」簡介

林兆榮，本地藝術家、交通迷。現職講師，研究城市發展、藝術設計等範疇，以繪畫及文字等方式創作。曾推出個人結集《訊號山劇院》（2023），現集中以開篷巴士為媒介，與觀眾一同觀察城市。

文：明報藝文部

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

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