學者：港偏愛銅像 肖像畫家稀有

【明報專訊】肖像畫是英國王室的傳統，英國曾殖民管治香港，肖像畫文化又有否在香港落地生根？香港藝術歷史研究會副會長李世莊博士指出，香港肖像畫文化恰恰因英國殖民而起。

英殖引入肖像畫文化 迎西方口味

廣州一帶在18至19世紀已有外銷畫貿易，華人畫家繪的風景畫和肖像畫風格特意迎合西方市場口味，在價錢便宜、質素不俗下獲外商青睞。香港在19世紀中開埠後，外商從廣州轉陣，藝術交易依附商業活動來到香港。李世莊表示，當時除了絲綢、茶葉，工藝品貿易也不容忽視，肖像畫連同其他工藝品在中上環一帶成行成市，部分畫家在舊天星碼頭為遊客繪製肖像畫。19世紀在西方人圈子最著名的中國畫家是啉呱，他為中外商人繪製肖像畫，例如廣州十三行行商盧文錦。李世莊說啉呱曾為首任港督砵甸乍繪製肖像畫，更是歷史上首個揚名西方的中國藝術家，作品在美國展出，但在華人圈子反而較少人知曉。

李秉受青睞 陳學書曾為教宗畫像

李世莊形容19世紀香港的肖像畫就似今日深圳大芬村，畫得像真、寫實，被西方人形容為copist（抄襲者），複製技術高，反之欠缺個人風格。直至20世紀初，肖像畫在香港華人圈子蓬勃起來，或多或少是華人社會向上流的象徵，其中肖像畫畫家的標誌人物是李秉。1930年他從加拿大回流香港，因當時西方經歷大蕭條，只得回港謀生。他來頭不小，一世紀前已讀知名美院安大略美術學院（OCA，今為安大略藝術設計大學）。

李秉回港後開設畫室，為達官貴人繪製肖像畫。除了英籍官員、外籍人士，香港上流華人亦向他買畫，如華人醫生李祖佑、杜紹鴻既向李秉買肖像畫，又讓他教育孩子繪畫。李世莊認為李秉畫作不單重現被畫者的肖像，其西洋風格帶有歐洲色彩，故受人青睞。李秉除了是畫家，也是中環娛樂戲院和皇后戲院的廣告設計主任，首創大型電影廣告牌。

1950年代因韓戰，美國向共產勢力實施貿易制裁，香港是中國製造品的最大輸出地，自然受到波及。經濟不景，李秉在香港逗留四分之一世紀便返回加拿大。擅長繪肖像畫的藝術家後繼無人，直至留學意大利的藝術家陳學書在1970年代回流香港，他主要繪畫肖像畫，畫過女歌唱家江樺，也畫過教宗，然而他在1980年代便辭世。

肖像需求像真為主

李世莊認為肖像畫文化在一個地方強烈與否，首先視乎有否相應水平的肖像畫藝術家，其次有否肖像畫的經濟需求。相較肖像畫，他發現銅像在香港更受歡迎。銅像雕塑家陳錫鈞曾留學意大利，活躍於上世紀上半葉，回流後替不少名人製造銅像，譬如港督羅富國、孫逸仙、余東璇、羅旭龢、船王許愛周，許愛周銅像仍在石澳的家族別墅。李世莊分析，香港對肖像需求仍以像真為主，相較平面的肖像畫，銅像似乎更立體、真實，同時在香港氣候下更易保存、打理。香港現時還有擅長繪肖像畫的藝術家嗎？儘管李世莊研究香港藝術史，惟他直言至少他不認識。

[開眼 文化特別版]