韓匠操刀蛇形畫廊新展亭 文化「島嶼」簇擁虛空庭院

鳥瞰2024年蛇形畫廊展亭（右下），形狀似不規則的五角星，建築師Minsuk稱每一個向外的延伸為「島嶼」，5個島嶼功能各異，其中一個伸向蛇形畫廊（左上），也聚合公園不同方向來到展亭的人流。（Iwan Baan攝，Copyright: Mass Studies，Serpentine提供）

【明報專訊】蛇形畫廊展亭項目（Serpentine Pavilion）自2000年誕生，超過20年歷史，現為倫敦每年夏天令人期待的地標級臨時空間，也是藝術和建築界翹首以待的文化活動。2000年，當時已在世界各地築起重要作品，卻還未在英國擁有項目的建築師Zaha Hadid接受蛇形畫廊委託，為畫廊30周年晚宴設計臨時建築。自此，畫廊每年委託建築師或藝術家，為藝術空間一側約350平方米的草坪設計臨時展亭。蛇形畫廊藝術總監Hans Ulrich Obrist曾說，這是「用於實現蛇形畫廊建立藝術和觀眾之間的橋樑的願景」。

展亭計劃曾與MVRDV、Herzog & de Meuron、藤本壯介、石上純也、Olafur Eliasson等建築師、建築事務所和藝術家合作，討論的議題涵蓋建築與自然環境、文化與歷史反思、社會互動、材料創新，以及移民與人口流動等。展亭悠久的歷史，為後來接受委託的建築師帶來挑戰——如何繼續創新？什麼是當下圍繞空間的緊迫議題？臨時建築的限制與機遇在哪裏？

開放圓形空間 打破封閉結構

今年展亭項目委託韓國建築師曹敏碩（Minsuk Cho）設計，他在韓國和美國分別接受建築工程和建築學教育，曾於Kolatan / Mac Donald Studio、OMA等建築事務所工作，2003年回到韓國創辦公司Mass Studies。其最著名的項目，是為2010年上海世博會設計的韓國館。Minsuk在設計該館時已對開放空間所傳遞的信息感興趣——半開放式的中庭，有9條出入通道連接，Minsuk受訪時表示，「多重性和多元性匯聚於空間的留白區域，空間的豐富體驗能將人們連接起來。」Minsuk接手蛇形畫廊2024年展亭的設計時，亦注入對空間干預與留白的哲學思考。

鳥瞰今年展亭的結構，是一個不規則的五角星形狀。Minsuk稱每一個向外的延伸為「島嶼」，它們在形狀、長度、大小、頂棚的處理上各不相同。最大的「島嶼」伸向蛇形畫廊的主空間，其餘長形島嶼放置的方向，與草坪原有的小徑相同。

島嶼的中心是一個沒有頂棚遮蓋的全開放空間。Minsuk將展亭命名為「群島虛空」（Archipelagic Void），他在介紹整體設計思路時說：「我們想要區別於歷年展亭封閉獨立的結構，這種結構往往帶給公眾空間轉移的突兀感……封閉圓形結構是過去展亭的主要形式，而我們設計的初始點是一個空的、開放的圓形空間；它由5個大小各異的靈活空間相連，帶來多元、開放、連貫、社區化的感受。」

原公園小徑上延展 靈感自家鄉建築

來自韓國的Minsuk也在原生文化的根源，與蛇形畫廊草坪的在地文化歷史之間取得巧妙平衡。在項目的研究階段，他充分認識到蛇形畫廊身處的海德公園，在城市公共生活和公民社會形成中扮演的重要角色，而畫廊南側草坪前身為蛇形茶室，擁有5條公園小徑，連接不同設施，Minsuk說，「這些小徑彷彿樹木的樹枝，我將我們的設計視為這些現有公園小徑的巧妙延展。」5個「島嶼」呈放射狀，圍繞着中心開放區域，靈感來自韓國傳統建築中的「마당（madang）」——這一開放式的庭院空間，是連接家宅不同功能區的中心，也是家庭甚至村落、文化節慶活動的舉行地點。

展亭的主要材料為木材，也是韓國建築的主要物料。考慮到項目的可持續性，展亭木材主要來自倫敦20多公里外的素里（Surrey）道格拉斯冷杉。通過對木材的不同表面處理，讓公眾或坐或觸摸，獲得更豐富的觸感。

5島各司其職 引領公眾聚合

「群島」在Minsuk的設計規劃下，構成參與度高、充滿公共社區屬性的綜合空間。展亭主入口的「島嶼」The Gallery設有與韓國音樂家Jang Young-Gyu合作的聲音裝置，Jang結合肯辛頓花園裏自然和公眾的錄音，與韓國傳統音樂，譜出兩首作品The Willow和Moonlight，分別於夏天和秋天播放。The Library of Unread Books是與藝術家Heman Chong和檔案學者Renée Staal合作的空間，鼓勵公眾閱讀，自發貢獻未讀之書，共同構建一個不斷生長的知識庫。The Play Tower是以堅實的橘色網連接的空間，自然地成為戶外活動場所。The Tea House售賣咖啡和茶類等飲品，是向場地歷史的致意。最大的The Auditorium則在4個多月的展期內舉行各類講座和表演活動。5個「島嶼」設有可供公眾閒坐的區域，與島嶼之間的草坪區域，形成了多個人與人的聚合空間。「5個功能區，結合中心的開放區域，以及5個島嶼之間的連接區域，形成了11種空間體驗的可能。」Minsuk認為，空間的存在與留白都具有意義，可促進人與人及周圍環境之間的連繫。

2024年的蛇形畫廊展亭無論結構還是材料，整體上謙遜且鼓勵公眾參與。Minsuk利用這一世界級的建築設計舞台，展示樸實的社區感。Minsuk稱，項目回應了當下社會正在流失的集體參與性，「當下的世界，充滿各種奇觀，這成為一種誘惑，誘惑大家只願成為奇觀的看客。我們樂於創造包容的空間，或是一種『集體親密感（collective intimacy）』」。這座位於海德公園內的臨時建築，正悄無聲息地向分裂的世界和冷漠的社會情緒，展示出一種溫暖。

Serpentine Pavilion 2024

日期：即日至10月27日

地址：倫敦肯辛頓花園蛇形畫廊

網址：bit.ly/3Xs9Hvm

文：三皮

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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