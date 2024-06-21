【奧斯陸】多面，是倫敦，亦是Doctor Who

【明報專訊】上周到倫敦，因為要見剛成父母的朋友，選擇到他們家附近的Kew Gardens見面。對花園大自然興趣較小，所以雖然來過倫敦數十次，但這次才第一次參訪。倫敦西南部一向以有錢、「好住」聞名，但沒想過原來在Richmond的這個又稱皇家植物園的地區是真的意外地寫意，有如踏入英國遠郊，見不到其他倫敦地區的煩囂及貧困。

倫敦有很多面貌，不同地區有不同個性，不同時代亦有不同特質與文化。這一點，與英國當代最長壽之一的文化產物Doctor Who相似。看最新一季Doctor Who，有如身處在一個未到過的倫敦角落，既陌生卻不乏熟悉感，不完美但有可愛的個性，很想放棄但你對它仍有不離不棄的情意結，總想留到最後，看到結尾。

在1963年首播的Doctor Who已逾60年歷史，斷斷續續，播出超過40季，劇集總數邁向1000。主角是來自外星的時間神（Time Lord），名字為The Doctor，用掩飾成警察電話亭的「時光機Tardis」穿梭時空。縱使他是種族的少數倖存者，但他不獨行，總有不同拍檔，這就是劇集的方程式：一兩年後就有新拍擋，一兩季後就有新的The Doctor，令節目不時有新方向、新感覺。

Doctor Who原本在1989年已停播，險成絕響，劇集沉寂超過10年，全靠編劇、製作人Russell T Davies在2005年將劇集翻新，令節目再度大熱，才令這個英國文化品牌延續至今。不過，近10年節目收看數字每况愈下，造就在2010年已辭去節目掌舵人的Russell T Davies再次嘗試拯救這Whoniverse品牌。

節目與時並進，以往所有The Doctor都是男人，2018年第13代Doctor就首次由女演員Jodie Whittaker出演，成為首個女Doctor。上年年尾的特別集數中有首個由跨性別演員Yasmin Finney演出的跨性別拍檔。今年剛播出最新一季，Ncuti Gatwa成為第15代Doctor的意義更重大，因為他除了是首個黑肌膚的Doctor，亦是首個酷兒（queer） Doctor。

撇除多元這點，這一季Doctor Who也很不同。Ncuti飾演的The Doctor好艷麗趣怪，同時感情豐富，與一向大家認知的The Doctor很不相近。難怪這集自播出以來就焫㷫很多保守人士，很多人不滿他太過軟弱，經常喊，不夠強大，不像以前。我不感意外，因為就算我，不算什麼大粉絲，對角色沒有什麼特定期望，我也看得好像有什麼不對勁的感覺。

改變就是不容易，不易消化，亦需要時間適應。所以這麼多人都抗拒改變，因為改變太難接受。像英國文化本身，由白人主導到今時今日講求多元，由以往貴族上流文化主導，到今時今日街頭文化稱霸。太多人感到恐懼，接受不了自己認知與習慣的現實將會改變，所以造就右翼政客冒起，將問題轉移到移民，以保護「本土文化」為名，脫歐就是這樣發生。

倫敦是個吸引年輕人的城市，不適合老人。賣運動衣物的JD Sports在去年聖誕廣告短片The Bag for Life穿上Top Boy的「東倫敦屋邨仔」的外衣。今年麥當勞最新廣告Make It Yours，就擁抱在年輕人間流行的花名，自認「麥記（Maccies、Maccas等）」。你看，世界是屬於年輕人的，跟着走吧。

作者簡介：長居奧斯陸，心卻在四海。借消費世界各國文化，提醒自己活在當下。

文：陳Damon

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