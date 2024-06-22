Cambridge Audio×DeLorean音響 致敬《回到未來》時光飛車

【明報專訊】早在40多年前，英國音樂品牌Cambridge Audio便與美國車廠DeLorean合作研發車內音響，經典之作包括了曾在電影《回到未來》亮相的「時光飛車」DeLorean DMC-12。Cambridge Audio為了向這款傳奇車款致敬，早前推出全球限量1000部的Evo 150 DeLorean Edition。它以家用音樂播放器Evo 150為基礎，換上刷砂金屬面板配DeLorean DMC12的全金屬設計，機身亦印有DeLorean的標誌。機面設有雙同軸旋鈕，6.8吋LCD屏幕能顯示彩色的數碼專輯封面，方便揀歌。此外，用家可透過手機程式控制機體串流播放音樂，也可通過支援aptX的藍牙功能連上無線耳機。

刷砂金屬面板 還原全金屬車身

Evo 150 DeLorean Edition每聲道輸出功率均為150瓦，足可驅動高級喇叭；而機內設有MM唱頭放大器，方便用家連接黑膠唱盤播放音樂。機體亦支援Roon Ready、Google Home及Apple Airplay等多種無線連接，可在不同房間同時播放自己喜愛的音樂。●

Cambridge Audio Evo 150 DeLorean Edition

功率輸出：150W / 8 ohms

功放 / DAC：Hypex Ncore D類 / ESS Sabre ES9018K2M

輸入：RCA、平衡XLR、動磁式唱頭、TOSLINK光纖×2、同軸、TV ARC、USB、藍牙4.2

頻率：20Hz至20kHz

體積：352×317×89mm

重量：5.3kg

售價：$21,800

網址：www.cambridgeaudio.com/hkg