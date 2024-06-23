【明報專訊】如果問大家，每天都會用到的工具是什麼，相信「搜尋引擎」會出現在許多人的答案裏頭。舉凡問天氣問功課問路問醫，現代人事無大小都離不開網絡，滑鼠一click，搜尋引擎即羅列答案千萬條。然而這個影響你我日常的工具，並沒有隨着科技發展進步，而是在倒退。記者姚超雯在網上實測一番後，不問Google問專家，查找互聯網搜尋引擎退化的緣由。專家提到的原因之一，是生成式AI產出巨量內容，且伴隨「人工智能幻覺」（AI hallucination）現象，虛構不存在或人類難以察覺的錯誤資訊，為搜尋結果增添「伏」味，可信度大降。以後上網，除了要提防詐騙，對搜尋引擎的結果也要多留幾個心眼，小心中伏。

6月是同志驕傲月，近年彩虹旗飄揚的景象漸少見於街頭，部分相關書籍也從公共圖書館下架，一群有心人遂從實體走入虛擬，在網上設立「流動閱酷」平台收集性小眾的故事，再從虛擬回到實體，整理編撰出版小誌（zine）。在平機會削減性小眾資助撥款的當下，小誌能怎樣助他/她們把不同角度的酷兒文化討論帶回公共空間？「流動閱酷」將於周六（29日）舉辦小誌市集，感興趣的話不妨到場了解支持。本周的酷兒故事，還有郭梓祺的朋友、男同譯者鄭遠濤，以及文學版的女同作家盧妤專訪。

近日戴上型格三色護面罩的麥巴比恍如超級英雄般亮相。法國球迷希望這位英雄能為國家再創佳績，林康琪就認為，麥巴比被寄予的，可能還包括總統馬克龍的厚望——催谷年輕人的投票率，扭轉劣勢，踢走極右政黨。

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編者話˙鍾妮

編輯•王翠麗

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